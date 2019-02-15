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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 184185186187

За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували):

Політичні дискусії 5.1 5 144
Бойко Юрій Анатолійович
1%
2
Гриценко Анатолій Степанович
12%
17
Зеленський Володимир Олександрович
26%
37
Ляшко Олег Валерійович
1%
1
Мураєв Євгеній Володимирович
10%
15
Порошенко Петро Олексійович
34%
49
Садовий Андрій Іванович
0
0
Тимошенко Юлія Володимирівна
3%
5
Шевченко Олександр Леонідович
1%
1
Інший кандидат
12%
17
Всього голосів : 144
Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 11:01

ol zy
Даже на 1 млн. чел. есть самые разные представители во всевозможных сферах и направлениях.
От чертей и до святых.

По крайней мере я за свои годы человек 5 абсолютно порядочных знаю.
Ну а уж без такого полного фанатизма)) гораздо больше.

Лифты. Нужны лифты выносящие наверх более лучших, чем те, которые выносятся сейчас.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 11:05

Re: Політичні дискусії

  vitaliian написав:Я считаю президентом должен стать моральный авторитет (не путать с криминальными), признанный всеми, который не станет разменивать своё честное имя на договорняки и схемы.


На жаль без "договірняків" ні внутрішня ні зовнішня політика не рухнеться, домінування ніхто не має і не буде мати.
Скажи мені хто твій кандидат і яку скажу тобі хто ти ©.
Щодо лідерів і лідера :mrgreen: :
Сергій Фурса, фахівець відділу продажів боргових цінних паперів інвесткомпанії Dragon Capital (Dragon Capital видає НВ), уточнює: така ініціатива суперечить програмі МВФ. І перед введенням такої норми потрібно провести жорстку податкову реформу.
А Андрія Длігача, гендиректора групи компаній Advanter Group, насторожує бажання Зеленського ухвалити законопроект про народовладдя, коли електорат зможе формувати завдання для влади за допомогою референдумів. "Референдуми - зло в нашому патерналістському суспільстві", - переконаний експерт.
Недоліки Зеленського - відсутність досвіду, команди і чіткої позиції щодо ключових державних питань
Всі обіцянки кандидата Зеленського - хороші і не дуже - можуть розбитися об його недоліки: відсутність досвіду і чіткої позиції щодо ключових державних питань (відносини з Заходом і з Москвою, стратегія щодо Криму і Донбасу). До всього іншого у шоумена немає команди, готової обійняти головні посади в державі в разі його перемоги на виборах.
Є у шоумена і глобальний противник - Верховна рада. Щоб створити свій Кабмін і втілювати в життя все обіцяне, Зеленському-президенту знадобиться парламентська більшість. До осені, поки буде працювати нинішній склад Ради, йому її не одержати. Та й після виборів до ВР, якщо вірити соцопитуванням, партія Слуга народу навряд чи візьме досить мандатів, щоб диктувати умови всьому парламенту. https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/pros ... 06165.html
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 11:05

lapay
Что у Зеленського?
Не понял.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 11:07

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Что у Зеленського?
Не понял.

Самий солодкий кеф, якщо спиратись на опитування. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 11:10

Re: Політичні дискусії

  Ой+ написав:Скажи мені хто твій кандидат і яку скажу тобі хто ти ©.
Щодо лідерів і лідера

Творчі люди, в переважній своїй більшості, конформисти. Вони не змінюють правила гри, а пристосовуються до них. Зеленський тим паче. Він не реформатор ні на йоту. Толку з нього, як зі сферичного коня.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 11:13

  lapay написав:
  Долярчик написав:будемо рахувати мовчанку з 5-го дня після виборів, чи як?

З інавгурації.

... по руках!

...хто буде суддею? :D
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 11:15

ol zy
Смотрите, президент может показывать людям, кто и как мешает реализации.
В этих условиях депутаты зашевелятся.

Ведь одно дело, когда в их решения тыкают их оппоненты, и совсем другое, когда президент.
Обстоятельно и конкретно показывает суть и действия.

Конечно это не вера в доброго царя и его возможности.
Это только шанс расшевелить болото, изменить баланс.

Я бы рассматривал только риски...
А так хоть ЗЕ, хоть Гриценко, хоть Бессмертный и т.д.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 11:18

  lapay написав:Зеленський тим паче. Він не реформатор ні на йоту. Толку з нього, як зі сферичного коня.


Я уже просто начинаю вами восхищаться, откуда вы черпаете такие императивные сведения.
Дайте ссылку на то, что Зеленский не реформатор.
У него очень реформаторская программа, имхо.
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 11:19

lapay
Опитування не дают кэфа))
Вообще никакого.
Коэф-т выставляют только бук. конторы.
Самый сладкий - 1,3 на ЮВТ не станет президентом. На не станет.
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 16 лют, 2019 11:25, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 11:24

  Долярчик написав:
  lapay написав:
  Долярчик написав:будемо рахувати мовчанку з 5-го дня після виборів, чи як?

З інавгурації.

... по руках!

...хто буде суддею? :D


А учесть коэффициенты Фаворит спорт?

Тот кто ставит на Зеленского должен молчать 11,8 дня, тот кто утверждает, что не Зеленский - должен молчать 45 дней ))))
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  #<1 ... 184185186187
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