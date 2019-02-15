Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Сергій Фурса, фахівець відділу продажів боргових цінних паперів інвесткомпанії Dragon Capital (Dragon Capital видає НВ), уточнює: така ініціатива суперечить програмі МВФ. І перед введенням такої норми потрібно провести жорстку податкову реформу. А Андрія Длігача, гендиректора групи компаній Advanter Group, насторожує бажання Зеленського ухвалити законопроект про народовладдя, коли електорат зможе формувати завдання для влади за допомогою референдумів. "Референдуми - зло в нашому патерналістському суспільстві", - переконаний експерт. Недоліки Зеленського - відсутність досвіду, команди і чіткої позиції щодо ключових державних питань Всі обіцянки кандидата Зеленського - хороші і не дуже - можуть розбитися об його недоліки: відсутність досвіду і чіткої позиції щодо ключових державних питань (відносини з Заходом і з Москвою, стратегія щодо Криму і Донбасу). До всього іншого у шоумена немає команди, готової обійняти головні посади в державі в разі його перемоги на виборах. Є у шоумена і глобальний противник - Верховна рада. Щоб створити свій Кабмін і втілювати в життя все обіцяне, Зеленському-президенту знадобиться парламентська більшість. До осені, поки буде працювати нинішній склад Ради, йому її не одержати. Та й після виборів до ВР, якщо вірити соцопитуванням, партія Слуга народу навряд чи візьме досить мандатів, щоб диктувати умови всьому парламенту. https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/pros ... 06165.html