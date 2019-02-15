Додано: Суб 16 лют, 2019 11:34

Еще раз - утверждения, что кандидат что-то будет обязательно делать на посту президента - воровать, не реформировать, не воровать, реформировать и тд являются хотелками и пожеланиями говорящих об этом.

Из всех кандидатов - только один человек был Президентом, поэтому с достаточной степенью вероятности мы можем утверждать как оно будет дальше.

Один человек был Премьером - как она будет себя вести в должности Президента, хотя уже с меньшей степенью вероятности, мы можем предположить.

Остальные 42 кандидата - мы не можем ничего утверждать, мы можем только высказывать свое отношение.

С какой стати человек ни разу не замеченный в коррупции, вдруг став Президентом - вдруг начнет разводить коррупционные сети, откуда такая безапелляционность ?