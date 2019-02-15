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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 186187188189>

За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували):

Політичні дискусії 5.1 5 144
Бойко Юрій Анатолійович
1%
2
Гриценко Анатолій Степанович
12%
17
Зеленський Володимир Олександрович
26%
37
Ляшко Олег Валерійович
1%
1
Мураєв Євгеній Володимирович
10%
15
Порошенко Петро Олексійович
34%
49
Садовий Андрій Іванович
0
0
Тимошенко Юлія Володимирівна
3%
5
Шевченко Олександр Леонідович
1%
1
Інший кандидат
12%
17
Всього голосів : 144
Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 11:33

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Я уже просто начинаю вами восхищаться, откуда вы черпаете такие императивные сведения.
Дайте ссылку на то, что Зеленский не реформатор.
У него очень реформаторская программа, имхо.

Програму і я можу намалювати, яку захочу. В нього немає нічого, навіть характера. Отаке моє імхо, яке я не збираюсь змінювати. Людей видно по їх словам і вчинкам.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 11:34

Еще раз - утверждения, что кандидат что-то будет обязательно делать на посту президента - воровать, не реформировать, не воровать, реформировать и тд являются хотелками и пожеланиями говорящих об этом.
Из всех кандидатов - только один человек был Президентом, поэтому с достаточной степенью вероятности мы можем утверждать как оно будет дальше.
Один человек был Премьером - как она будет себя вести в должности Президента, хотя уже с меньшей степенью вероятности, мы можем предположить.
Остальные 42 кандидата - мы не можем ничего утверждать, мы можем только высказывать свое отношение.
С какой стати человек ни разу не замеченный в коррупции, вдруг став Президентом - вдруг начнет разводить коррупционные сети, откуда такая безапелляционность ?
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 11:37

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Самый сладкий - 1,3 на ЮВТ не станет президентом. На не станет.

Я б не був таки впевнений. Те, що молодь каже, при опитуваннях, не обов'язково втілеться в життя, а в Тимошенко повно прихильників, які прийдуть і проголосують. Так що комусь солодкий, а комусь ні, як і повинно бути.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 11:40

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Лифты. Нужны лифты выносящие наверх более лучших, чем те, которые выносятся сейчас.
ценности у народа должны быть другие, тогда лифты начнут выносить других лидеров. Ваши абсолютно порядочные знакомые как много добились в последние годы? Там где я работал, от порядочных людей планомерно избавлялись, заменяя их на хвастунов, подхалимов и чьих-то родственников. Это была прихоть первого лица, его понимание мира и его ценности.

Чтобы стать президентом в нашей стране нужно быть медиа-фигурой. Телик формирует имидж в который люди свято верят. Отсюда рейтинг Мураева, он часто мелькал на своём ньюс-ван, в 2014 о нем мало кто знал. Неплохой тв-пиар был у непоследовательного Михи, михомайдан - единственный серьёзный протест за 5 лет, который увы слился. Если бы ЮВТ его возглавила, возможно её шансы выросли бы.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 16 лют, 2019 11:47, всього редагувалось 1 раз.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv, kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 11:42

lapay
Мы говорим о разном))

Сладкий -- чисто технически (я описал почему). А не с точки зрения результативности.

Кстати, технически по обзору всей линии -- ЮВТ - следующий президент.
Вся линия от контор выставлена именно от такого расклада.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 11:43

  lapay написав:В нього немає нічого, навіть характера. Отаке моє імхо, яке я не збираюсь змінювати.


Вы хоть понимаете, что заработать 10 миллионов зелени и создать успешные предприятия не возможно без Характера.
Я больше скажу из всех кандидатов самый большой Характер - это у Тимошенко, это признают все и ее недруги, и други.
Востаннє редагувалось freeze в Суб 16 лют, 2019 11:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 11:43

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:С какой стати человек ни разу не замеченный в коррупции, вдруг став Президентом - вдруг начнет разводить коррупционные сети, откуда такая безапелляционность ?

Бо половина сьогоднішних депутатів були такими, до виборів, а залишились такими зараз, хоч би 10%. Ви про спокусу ніколи не чули? Спокушаються слабкі духом, ті, які нічого не мають.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 11:43

vitaliian
Я именно об этом.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 11:46

  lapay написав:
  freeze написав:С какой стати человек ни разу не замеченный в коррупции, вдруг став Президентом - вдруг начнет разводить коррупционные сети, откуда такая безапелляционность ?

Бо половина сьогоднішних депутатів були такими, до виборів, а залишились такими зараз, хоч би 10%. Ви про спокусу ніколи не чули? Спокушаються слабкі духом, ті, які нічого не мають.


Я понял. Ваша логика в том, что если кто-то споткнулся на пороге, то на этом пороге должны споткнуться все, и никто не догадается посмотреть под ноги. Если кто-то взял взятку, то взятку должны взять все.
Имхо, вы невысокого мнения о соотечественниках.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 12:06

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Имхо, вы невысокого мнения о соотечественниках.

Я кажу про конкретних кандидатів, а не про сферичних конів. Я ніколи не казав і не скажу, що Гриценко був чи буде корупціонером - в нього свої таргани. А Зеленський - найгірший з трьох лідерів гонки, і я пояснюю, чому саме, виходячи з багатьох факторів, в першу чергу, з того, як працює наша державна машина і його особистих якостей.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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