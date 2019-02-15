Програму і я можу намалювати, яку захочу. В нього немає нічого, навіть характера. Отаке моє імхо, яке я не збираюсь змінювати. Людей видно по їх словам і вчинкам.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 16 лют, 2019 11:33
Re: Політичні дискусії
Програму і я можу намалювати, яку захочу. В нього немає нічого, навіть характера. Отаке моє імхо, яке я не збираюсь змінювати. Людей видно по їх словам і вчинкам.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Суб 16 лют, 2019 11:34
Еще раз - утверждения, что кандидат что-то будет обязательно делать на посту президента - воровать, не реформировать, не воровать, реформировать и тд являются хотелками и пожеланиями говорящих об этом.
Из всех кандидатов - только один человек был Президентом, поэтому с достаточной степенью вероятности мы можем утверждать как оно будет дальше.
Один человек был Премьером - как она будет себя вести в должности Президента, хотя уже с меньшей степенью вероятности, мы можем предположить.
Остальные 42 кандидата - мы не можем ничего утверждать, мы можем только высказывать свое отношение.
С какой стати человек ни разу не замеченный в коррупции, вдруг став Президентом - вдруг начнет разводить коррупционные сети, откуда такая безапелляционность ?
Додано: Суб 16 лют, 2019 11:37
Re: Політичні дискусії
Я б не був таки впевнений. Те, що молодь каже, при опитуваннях, не обов'язково втілеться в життя, а в Тимошенко повно прихильників, які прийдуть і проголосують. Так що комусь солодкий, а комусь ні, як і повинно бути.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Суб 16 лют, 2019 11:40
Re: Політичні дискусії
ценности у народа должны быть другие, тогда лифты начнут выносить других лидеров. Ваши абсолютно порядочные знакомые как много добились в последние годы? Там где я работал, от порядочных людей планомерно избавлялись, заменяя их на хвастунов, подхалимов и чьих-то родственников. Это была прихоть первого лица, его понимание мира и его ценности.
Чтобы стать президентом в нашей стране нужно быть медиа-фигурой. Телик формирует имидж в который люди свято верят. Отсюда рейтинг Мураева, он часто мелькал на своём ньюс-ван, в 2014 о нем мало кто знал. Неплохой тв-пиар был у непоследовательного Михи, михомайдан - единственный серьёзный протест за 5 лет, который увы слился. Если бы ЮВТ его возглавила, возможно её шансы выросли бы.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 16 лют, 2019 11:47, всього редагувалось 1 раз.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv, kingkongovets
Додано: Суб 16 лют, 2019 11:42
lapay
Мы говорим о разном))
Сладкий -- чисто технически (я описал почему). А не с точки зрения результативности.
Кстати, технически по обзору всей линии -- ЮВТ - следующий президент.
Вся линия от контор выставлена именно от такого расклада.
Додано: Суб 16 лют, 2019 11:43
Вы хоть понимаете, что заработать 10 миллионов зелени и создать успешные предприятия не возможно без Характера.
Я больше скажу из всех кандидатов самый большой Характер - это у Тимошенко, это признают все и ее недруги, и други.
Востаннє редагувалось freeze в Суб 16 лют, 2019 11:44, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 16 лют, 2019 11:43
Re: Політичні дискусії
Бо половина сьогоднішних депутатів були такими, до виборів, а залишились такими зараз, хоч би 10%. Ви про спокусу ніколи не чули? Спокушаються слабкі духом, ті, які нічого не мають.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Суб 16 лют, 2019 11:46
Я понял. Ваша логика в том, что если кто-то споткнулся на пороге, то на этом пороге должны споткнуться все, и никто не догадается посмотреть под ноги. Если кто-то взял взятку, то взятку должны взять все.
Имхо, вы невысокого мнения о соотечественниках.
Додано: Суб 16 лют, 2019 12:06
Re: Політичні дискусії
Я кажу про конкретних кандидатів, а не про сферичних конів. Я ніколи не казав і не скажу, що Гриценко був чи буде корупціонером - в нього свої таргани. А Зеленський - найгірший з трьох лідерів гонки, і я пояснюю, чому саме, виходячи з багатьох факторів, в першу чергу, з того, як працює наша державна машина і його особистих якостей.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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