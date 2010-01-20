Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
yanyura написав:То, что таких назвал Гриценко, так на них не обращают внимания, понимая, что Гриценко на 99,9% непроходной, в отличие от Зеленского.
Откуда такое убеждение, из ничего не стоящих опросов или таких же ставок в букмекерских конторах которые тот же Петя купит оптом
Я хотел бы ошибаться, но посмотрите на его результаты в прошлых президентских выборах: 2010 - 1,20% 2014 - 5,48% Даже здесь, на финансовом сайте (т.е. таком, где далеко не глупые люди, в большинстве самодостаточные) он на третьем месте, т.е. не проходит во второй тур. Что тогда говорить об остальной Украине?
А ведь здесь, опять же по сравнению с остальной Украиной, недооценена Тимошенко - у нее постоянный и довольно немалый электорат.
Так же, как и у Порошенко - за него будут голосовать те, кому сейчас (при нем) живется неплохо, и те, кто боится, что с его уходом может ухудшиться состояние страны, соотв. и их собственное.
По Зеленскому - уже писали, что его основная поддержка, кроме тех, кого не устраивает "смена местами кроватей", молодежь, которая в большинстве своем на выборы не ходит. Если же она массово пойдет голосовать, то результат может быть вплоть до победы в один тур.
Оговорюсь сразу - пока не решил за кого, но твердо знаю, что не буду голосовать за Порошенко, Тимошенко, Бойко и его Ко (Богословская, Вилкул), Ляшко, Мороза. В случае выхода двух из этих перечисленных одновременно во второй тур, просто его проигнорирую. Поэтому пока слежу за настроениями в обществе (рейтингами), видимо буду либо за Зеленского, либо за Гриценко.
lapay написав:і я пояснюю, чому саме, виходячи з багатьох факторів, в першу чергу, з того, як працює наша державна машина і його особистих якостей.
Тогда и пишите, что по моим предположениям будет так и так. А то вы заменяете бабу Вангу, которая точно знает, что будет через несколько лет. Вы с точностью 100 процентов не знаете, что с вами будет завтра, зато про Зеленского вы точно всё знаете за много лет вперед.
И то говорят на бабу Вангу болгарские спецслужбы работали.
shapo написав: Откуда такое убеждение, из ничего не стоящих опросов или таких же ставок в букмекерских конторах которые тот же Петя купит оптом
Я хотел бы ошибаться, но посмотрите на его результаты в прошлых президентских выборах: 2010 - 1,20% 2014 - 5,48%
Это не столь важно, важно, кто составляет его команду. Голосуют же не за одного человека, а за его цели и его команду. При объединении всех реальных оппозиционных сил вокруг него у него будет огромная поддержка. Но ему нужно будет иметь ее с запасом, чтобы его рейтинг был на 5-6% выше Порошенка, которому нафальсифицируют немало % голосов. В Одессе и Харькове, как минимум.
yanyura написав:Даже здесь, на финансовом сайте (т.е. таком, где далеко не глупые люди, в большинстве самодостаточные) он на третьем месте, т.е. не проходит во второй тур. Что тогда говорить об остальной Украине?
А ведь здесь, опять же по сравнению с остальной Украиной, недооценена Тимошенко - у нее постоянный и довольно немалый электорат.
На форуме накрутить рейтинг не проблема, сами же видите сколько тут у Порошенка откуда-то взялось) Это не показатель. НО, в целом, современные и образованные патриоты будут выбирать между Гриценко и Зеленским. Сколько бы не называли второго "клоуном", он достаточно грамотный и умный менеджер и тоже демонстрирует оригинальность в кампании. Предоставил правдоподобную декларацию, отказался от оффшора сразу когда его упомянули (текущий гарант молчания понятно что делал бы - просто молчал бы и делал вид, что ничего не знает)
yanyura написав:Так же, как и у Порошенко - за него будут голосовать те, кому сейчас (при нем) живется неплохо, и те, кто боится, что с его уходом может ухудшиться состояние страны, соотв. и их собственное.
Ну, благо, коррупционеров в абсолютных цифрах не так много относительно всех избирателей. А те, кто думают, что если Порошенко останется, то у них все будет хотя бы не хуже - могут и успеть понять, что это не так) При Порошенко народ продолжит массово валить за границу, и кто будет содержать оставшихся пенсионеров и наполнять бюджет страны, чтобы коррупционерам было что воровать? Естественно, с оставшихся людей просто начнут брать больше прямых или косвенных налогов.
yanyura написав:По Зеленскому - уже писали, что его основная поддержка, кроме тех, кого не устраивает "смена местами кроватей", молодежь, которая в большинстве своем на выборы не ходит. Если же она массово пойдет голосовать, то результат может быть вплоть до победы в один тур.
Да, так и будет, и Зе - не самый плохой вариант, точно буду голосовать за него во 2 туре, если не выйдет Гриценко.
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