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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 186187188189 За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували): Політичні дискусії 5.1 5 144 Бойко Юрій Анатолійович 1% 2 Гриценко Анатолій Степанович 12% 17 Зеленський Володимир Олександрович 26% 37 Ляшко Олег Валерійович 1% 1 Мураєв Євгеній Володимирович 10% 15 Порошенко Петро Олексійович 34% 49 Садовий Андрій Іванович 0 0 Тимошенко Юлія Володимирівна 3% 5 Шевченко Олександр Леонідович 1% 1 Інший кандидат 12% 17 Всього голосів : 144 Додано: Суб 16 лют, 2019 12:09 shapo написав: yanyura написав: То, что таких назвал Гриценко, так на них не обращают внимания, понимая, что Гриценко на 99,9% непроходной, в отличие от Зеленского. То, что таких назвал Гриценко, так на них не обращают внимания, понимая, что Гриценко на 99,9% непроходной, в отличие от Зеленского.



Откуда такое убеждение, из ничего не стоящих опросов или таких же ставок в букмекерских конторах которые тот же Петя купит оптом Откуда такое убеждение, из ничего не стоящих опросов или таких же ставок в букмекерских конторах которые тот же Петя купит оптом

Я хотел бы ошибаться, но посмотрите на его результаты в прошлых президентских выборах:

2010 - 1,20%

2014 - 5,48%

Даже здесь, на финансовом сайте (т.е. таком, где далеко не глупые люди, в большинстве самодостаточные) он на третьем месте, т.е. не проходит во второй тур. Что тогда говорить об остальной Украине?



А ведь здесь, опять же по сравнению с остальной Украиной, недооценена Тимошенко - у нее постоянный и довольно немалый электорат.



Так же, как и у Порошенко - за него будут голосовать те, кому сейчас (при нем) живется неплохо, и те, кто боится, что с его уходом может ухудшиться состояние страны, соотв. и их собственное.



По Зеленскому - уже писали, что его основная поддержка, кроме тех, кого не устраивает "смена местами кроватей", молодежь, которая в большинстве своем на выборы не ходит. Если же она массово пойдет голосовать, то результат может быть вплоть до победы в один тур.



Оговорюсь сразу - пока не решил за кого, но твердо знаю, что не буду голосовать за Порошенко, Тимошенко, Бойко и его Ко (Богословская, Вилкул), Ляшко, Мороза. В случае выхода двух из этих перечисленных одновременно во второй тур, просто его проигнорирую.

Поэтому пока слежу за настроениями в обществе (рейтингами), видимо буду либо за Зеленского, либо за Гриценко. Я хотел бы ошибаться, но посмотрите на его результаты в прошлых президентских выборах:2010 - 1,20%2014 - 5,48%Даже здесь, на финансовом сайте (т.е. таком, где далеко не глупые люди, в большинстве самодостаточные) он на третьем месте, т.е. не проходит во второй тур. Что тогда говорить об остальной Украине?А ведь здесь, опять же по сравнению с остальной Украиной, недооценена Тимошенко - у нее постоянный и довольно немалый электорат.Так же, как и у Порошенко - за него будут голосовать те, кому сейчас (при нем) живется неплохо, и те, кто боится, что с его уходом может ухудшиться состояние страны, соотв. и их собственное.По Зеленскому - уже писали, что его основная поддержка, кроме тех, кого не устраивает "смена местами кроватей", молодежь, которая в большинстве своем на выборы не ходит. Если же она массово пойдет голосовать, то результат может быть вплоть до победы в один тур.Оговорюсь сразу - пока не решил за кого, но твердо знаю, что не буду голосовать за Порошенко, Тимошенко, Бойко и его Ко (Богословская, Вилкул), Ляшко, Мороза. В случае выхода двух из этих перечисленных одновременно во второй тур, просто его проигнорирую.Поэтому пока слежу за настроениями в обществе (рейтингами), видимо буду либо за Зеленского, либо за Гриценко. yanyura Повідомлень: 4079 З нами з: 09.01.09 Подякував: 1016 раз. Подякували: 863 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 лют, 2019 12:10 Re: Політичні дискусії в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv, kingkongovets vitaliian

Повідомлень: 825 З нами з: 06.04.16 Подякував: 265 раз. Подякували: 225 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 лют, 2019 12:11 lapay написав: і я пояснюю, чому саме, виходячи з багатьох факторів, в першу чергу, з того, як працює наша державна машина і його особистих якостей. і я пояснюю, чому саме, виходячи з багатьох факторів, в першу чергу, з того, як працює наша державна машина і його особистих якостей.



Тогда и пишите, что по моим предположениям будет так и так.

А то вы заменяете бабу Вангу, которая точно знает, что будет через несколько лет.

Вы с точностью 100 процентов не знаете, что с вами будет завтра, зато про Зеленского вы точно всё знаете за много лет вперед.



И то говорят на бабу Вангу болгарские спецслужбы работали. Тогда и пишите, что по моим предположениям будет так и так.А то вы заменяете бабу Вангу, которая точно знает, что будет через несколько лет.Вы с точностью 100 процентов не знаете, что с вами будет завтра, зато про Зеленского вы точно всё знаете за много лет вперед.И то говорят на бабу Вангу болгарские спецслужбы работали. freeze 4 Повідомлень: 9660 З нами з: 02.07.14 Подякував: 2824 раз. Подякували: 3935 раз. Профіль 17 2 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 лют, 2019 12:52

https://glavcom.ua/allvotes/93.html Еще один онлайн опрос, проголосовали около 6 тысяч avax Повідомлень: 1239 З нами з: 16.09.09 Подякував: 19 раз. Подякували: 122 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 лют, 2019 13:01 yanyura написав: shapo написав: Откуда такое убеждение, из ничего не стоящих опросов или таких же ставок в букмекерских конторах которые тот же Петя купит оптом Откуда такое убеждение, из ничего не стоящих опросов или таких же ставок в букмекерских конторах которые тот же Петя купит оптом

Я хотел бы ошибаться, но посмотрите на его результаты в прошлых президентских выборах:

2010 - 1,20%

2014 - 5,48%

Я хотел бы ошибаться, но посмотрите на его результаты в прошлых президентских выборах:2010 - 1,20%2014 - 5,48%

Это не столь важно, важно, кто составляет его команду. Голосуют же не за одного человека, а за его цели и его команду. При объединении всех реальных оппозиционных сил вокруг него у него будет огромная поддержка. Но ему нужно будет иметь ее с запасом, чтобы его рейтинг был на 5-6% выше Порошенка, которому нафальсифицируют немало % голосов. В Одессе и Харькове, как минимум.



yanyura написав: Даже здесь, на финансовом сайте (т.е. таком, где далеко не глупые люди, в большинстве самодостаточные) он на третьем месте, т.е. не проходит во второй тур. Что тогда говорить об остальной Украине?



А ведь здесь, опять же по сравнению с остальной Украиной, недооценена Тимошенко - у нее постоянный и довольно немалый электорат.

Даже здесь, на финансовом сайте (т.е. таком, где далеко не глупые люди, в большинстве самодостаточные) он на третьем месте, т.е. не проходит во второй тур. Что тогда говорить об остальной Украине?А ведь здесь, опять же по сравнению с остальной Украиной, недооценена Тимошенко - у нее постоянный и довольно немалый электорат.



На форуме накрутить рейтинг не проблема, сами же видите сколько тут у Порошенка откуда-то взялось) Это не показатель. НО, в целом, современные и образованные патриоты будут выбирать между Гриценко и Зеленским. Сколько бы не называли второго "клоуном", он достаточно грамотный и умный менеджер и тоже демонстрирует оригинальность в кампании. Предоставил правдоподобную декларацию, отказался от оффшора сразу когда его упомянули (текущий гарант молчания понятно что делал бы - просто молчал бы и делал вид, что ничего не знает)



yanyura написав: Так же, как и у Порошенко - за него будут голосовать те, кому сейчас (при нем) живется неплохо, и те, кто боится, что с его уходом может ухудшиться состояние страны, соотв. и их собственное.

Так же, как и у Порошенко - за него будут голосовать те, кому сейчас (при нем) живется неплохо, и те, кто боится, что с его уходом может ухудшиться состояние страны, соотв. и их собственное.

Ну, благо, коррупционеров в абсолютных цифрах не так много относительно всех избирателей. А те, кто думают, что если Порошенко останется, то у них все будет хотя бы не хуже - могут и успеть понять, что это не так) При Порошенко народ продолжит массово валить за границу, и кто будет содержать оставшихся пенсионеров и наполнять бюджет страны, чтобы коррупционерам было что воровать? Естественно, с оставшихся людей просто начнут брать больше прямых или косвенных налогов.



yanyura написав: По Зеленскому - уже писали, что его основная поддержка, кроме тех, кого не устраивает "смена местами кроватей", молодежь, которая в большинстве своем на выборы не ходит. Если же она массово пойдет голосовать, то результат может быть вплоть до победы в один тур.

По Зеленскому - уже писали, что его основная поддержка, кроме тех, кого не устраивает "смена местами кроватей", молодежь, которая в большинстве своем на выборы не ходит. Если же она массово пойдет голосовать, то результат может быть вплоть до победы в один тур.

Да, так и будет, и Зе - не самый плохой вариант, точно буду голосовать за него во 2 туре, если не выйдет Гриценко. Это не столь важно, важно, кто составляет его команду. Голосуют же не за одного человека, а за его цели и его команду. При объединении всех реальных оппозиционных сил вокруг него у него будет огромная поддержка. Но ему нужно будет иметь ее с запасом, чтобы его рейтинг был на 5-6% выше Порошенка, которому нафальсифицируют немало % голосов. В Одессе и Харькове, как минимум.На форуме накрутить рейтинг не проблема, сами же видите сколько тут у Порошенка откуда-то взялось) Это не показатель. НО, в целом, современные и образованные патриоты будут выбирать между Гриценко и Зеленским. Сколько бы не называли второго "клоуном", он достаточно грамотный и умный менеджер и тоже демонстрирует оригинальность в кампании. Предоставил правдоподобную декларацию, отказался от оффшора сразу когда его упомянули (текущий гарант молчания понятно что делал бы - просто молчал бы и делал вид, что ничего не знает)Ну, благо, коррупционеров в абсолютных цифрах не так много относительно всех избирателей. А те, кто думают, что если Порошенко останется, то у них все будет хотя бы не хуже - могут и успеть понять, что это не так) При Порошенко народ продолжит массово валить за границу, и кто будет содержать оставшихся пенсионеров и наполнять бюджет страны, чтобы коррупционерам было что воровать? Естественно, с оставшихся людей просто начнут брать больше прямых или косвенных налогов.Да, так и будет, и Зе - не самый плохой вариант, точно буду голосовать за него во 2 туре, если не выйдет Гриценко. Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.

Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию. Alex2006 Повідомлень: 3439 З нами з: 13.06.15 Подякував: 92 раз. Подякували: 464 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 лют, 2019 13:10 vitaliian написав:



У Порошенко прокомментировали повторение лозунга Путина в избирательной кампании



https://zn.ua/POLITICS/u-poroshenko-pro ... 9156_.html У Порошенко прокомментировали повторение лозунга Путина в избирательной кампании 19yuriy91 Повідомлень: 1662 З нами з: 15.09.12 Подякував: 130 раз. Подякували: 162 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 лют, 2019 13:12 Игорь Грынив заявил, что не видел подобную рекламу у президента РФ.

получается это... Путин стырил. получается это... Путин стырил. в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv, kingkongovets vitaliian

Повідомлень: 825 З нами з: 06.04.16 Подякував: 265 раз. Подякували: 225 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 186187188189 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Рейтинг українських забудовників Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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