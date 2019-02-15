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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 195196197198>

За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували):

Політичні дискусії 5.1 5 144
Бойко Юрій Анатолійович
1%
2
Гриценко Анатолій Степанович
12%
17
Зеленський Володимир Олександрович
26%
37
Ляшко Олег Валерійович
1%
1
Мураєв Євгеній Володимирович
10%
15
Порошенко Петро Олексійович
34%
49
Садовий Андрій Іванович
0
0
Тимошенко Юлія Володимирівна
3%
5
Шевченко Олександр Леонідович
1%
1
Інший кандидат
12%
17
Всього голосів : 144
Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 13:12

Игорь Грынив заявил, что не видел подобную рекламу у президента РФ.

получается это... Путин стырил.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv, kingkongovets
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 13:31

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Тогда и пишите, что по моим предположениям будет так и так.
А то вы заменяете бабу Вангу, которая точно знает, что будет через несколько лет.
Вы с точностью 100 процентов не знаете, что с вами будет завтра, зато про Зеленского вы точно всё знаете за много лет вперед.

И то говорят на бабу Вангу болгарские спецслужбы работали.

Коли я посилаюсь на думку інших, то даю цитату і посилання. Коли в США вибрали несистемного політика, то тут і за поребриком багато хто радів, а вийшло так, як я тоді вангував - конгрес йому підрізав крила.
Якщо хтось думає, що Президент, в нашій політичній системі, всесилен, той просто ідіот. От так прямо і кажу. На кожну дію, яка ламає систему, є сильна протидія, і не Зеленському її зламати ( це нікому не під силу). Тільки послідовні реформи (зміна законодавства і поступова зміна старих кадрів), а для цього потрібен працездатний парламент (такий, як зараз) і зусилля на пропихування непопулярних реформ, що серед народу, що серед влади.
Балерина не буде важковаговиком.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 13:34

  lapay написав:Тільки послідовні реформи (зміна законодавства і поступова зміна старих кадрів)


Странно. Выступаете против старых кадров, и всеми силами защищаете старых кадров.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 13:51

а вот о борьбе(войне) с путенской расеей (дебальцево котёл)

https://www.youtube.com/watch?v=r_uvenTnsoY
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 13:55

Re: Політичні дискусії

Alex2006 написав:
  Faceless написав:
Alex2006 написав:[quote="4583432:yanyura"]То, что таких назвал Гриценко, так на них не обращают внимания, понимая, что Гриценко на 99,9% непроходной, в отличие от Зеленского.

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Посмотрите на этого "на 99,9% непроходного", когда Садовой и Бессмертный снимутся в его пользу :)
Садовой и Бессмертный вместе дай бог чтобы хотя бы 2% набрали, а если они снимут свои кандидатуры в чью-то пользу, это совершенно не значит, что все их %% уйдут тому, в чью пользу они снимут кандидатуры.
Для меня Гриценко обнулил свой рейтинг своими выступлениями во время Майдана - пустомеля бесформенный

Будет еще больше. В реальных соц-опросах через неделю после снятия Садового ожидаю у Гриценка 10-11%, а дальше этот рейтинг будет нарастать за счет не определившихся на сейчас. Кто там "пустомеля" - это оценка субъективная, на сейчас он грамотный и образованный политик, которого поддерживают достойные люди. Сейчас только 2 кандидата могут переломить реванш коррупционеров в стране - это Зеленский и Гриценко. Но только при втором это будет кардинально быстро и эффективно.
Про Зеленского и Коломойского добавил бы, что не считаю его зависимым от Коломойского. Скорее Коломойский пришел к нему сам с предложением его продвигать просто чтобы победил не его враг Порошенко.[/quote]

Сколько наберут все трое увидим - ждать недолго.
"Грамотный и образованный политик" - не менее субхективная оценка, не в плане его образованности вообще, а именно как политика. Чего он в принципе достиг, как политик за последние годы?

Зеленский противоречивый персонаж. Маловероятно, чтобы он был действительно независим сейчас, но даже если это и так, то в роли политика независимым быть невозможно. Ранее я уже писал, что даже если бы он победил на президентских выборах, то до парламентских у него даже шанса не будет влиять на Раду, он не сможет ни собрать свое правительство, ни поставить своих людей на ключевые позиции, в том числе в НБУ, ни протолкнуть ни один законопроект - только путем договорняков, уступок, компромиссов, а так как он почти ничего не решает, то после этих уступок от из начальных намерений не останется и следа. И это в случае, если он действительно не технический кандидат.
После парламентских у него теоретически может быть шанс провести свою партию и укрепить позиции, но для этого надо не рсстерять рейтинг до парламентских, а учитывая ситуацию это нереально. Но у него будет неплохой шанс, пропиарившись на президентских, пройти в парламент, а потом уже идти дальше.

С Гриценко, в принципе, похожая ситуация.

Как именно он собирается кого-то там переломить тоже совершенно не ясно.

Насчёт "Порошенко враг Коломойского" у вас вообще детский взгляд. Конкурент, ситуативный противник, который быстро может стать партнёром и ситуативный союзником. Термин "враг" в этих кругах малопртменим вообще.
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 13:56

  vitaliian написав:
Игорь Грынив заявил, что не видел подобную рекламу у президента РФ.

получается это... Путин стырил.

так точно :D
как я и писал раньше - тупое обезьяньячие у раши.
ни ума, ни фантазии. креативщики хреновы
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 14:00

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Странно. Выступаете против старых кадров, и всеми силами защищаете старых кадров.

То спробуйте повоювати полком артистів проти полка старих військових кадрів. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 14:09

  lapay написав:
  freeze написав:Странно. Выступаете против старых кадров, и всеми силами защищаете старых кадров.

То спробуйте повоювати полком артистів проти полка старих військових кадрів. :)


Какое отношение старые бюрократические кадры имеют отношение к военным кадрам?

Посмотрите на эти прекрасные и честные старые кадры - Грановский, Березенко, Кононенко ))) Я уже не говорю, что старее кадра, чем Порошенко в украинской политике почти нет.
Ровесник - Тимошенко и Мороз.
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 14:13

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Я уже не говорю, что старее кадра, чем Порошенко в украинской политике почти нет.
Ровесник - Тимошенко и Мороз.

Він зробив більше реформ, ніж всі інші, разом взятих, і зробить ще, якщо буде Президентом. Що зробить інший чи інша - ще дуже велике питання. Тому що треба знати і вміти керувати нашою машиною, а не намагатися впихувати їй палки в колеса.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 14:19

  lapay написав:Він зробив більше реформ, ніж всі інші, разом взятих, і зробить ще, якщо буде Президентом.


Да-да, я в курсе - уже 144 реформы ))) Сейчас говорят во время предвыборной компании скорость реформ достигла 2 штуки в день.

Может мы по разному понимаем значение слово Реформы. Отсюда недопонимание.
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