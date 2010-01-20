Додано: Суб 16 лют, 2019 13:55

Alex2006 написав: Faceless написав: Alex2006 написав: [quote="4583432:yanyura"]То, что таких назвал Гриценко, так на них не обращают внимания, понимая, что Гриценко на 99,9% непроходной, в отличие от Зеленского.



Посмотрите на этого "на 99,9% непроходного", когда Садовой и Бессмертный снимутся в его пользу Посмотрите на этого "на 99,9% непроходного", когда Садовой и Бессмертный снимутся в его пользу Садовой и Бессмертный вместе дай бог чтобы хотя бы 2% набрали, а если они снимут свои кандидатуры в чью-то пользу, это совершенно не значит, что все их %% уйдут тому, в чью пользу они снимут кандидатуры.

Для меня Гриценко обнулил свой рейтинг своими выступлениями во время Майдана - пустомеля бесформенный Садовой и Бессмертный вместе дай бог чтобы хотя бы 2% набрали, а если они снимут свои кандидатуры в чью-то пользу, это совершенно не значит, что все их %% уйдут тому, в чью пользу они снимут кандидатуры.Для меня Гриценко обнулил свой рейтинг своими выступлениями во время Майдана - пустомеля бесформенный

Будет еще больше. В реальных соц-опросах через неделю после снятия Садового ожидаю у Гриценка 10-11%, а дальше этот рейтинг будет нарастать за счет не определившихся на сейчас. Кто там "пустомеля" - это оценка субъективная, на сейчас он грамотный и образованный политик, которого поддерживают достойные люди. Сейчас только 2 кандидата могут переломить реванш коррупционеров в стране - это Зеленский и Гриценко. Но только при втором это будет кардинально быстро и эффективно.Про Зеленского и Коломойского добавил бы, что не считаю его зависимым от Коломойского. Скорее Коломойский пришел к нему сам с предложением его продвигать просто чтобы победил не его враг Порошенко.[/quote]Сколько наберут все трое увидим - ждать недолго."Грамотный и образованный политик" - не менее субхективная оценка, не в плане его образованности вообще, а именно как политика. Чего он в принципе достиг, как политик за последние годы?Зеленский противоречивый персонаж. Маловероятно, чтобы он был действительно независим сейчас, но даже если это и так, то в роли политика независимым быть невозможно. Ранее я уже писал, что даже если бы он победил на президентских выборах, то до парламентских у него даже шанса не будет влиять на Раду, он не сможет ни собрать свое правительство, ни поставить своих людей на ключевые позиции, в том числе в НБУ, ни протолкнуть ни один законопроект - только путем договорняков, уступок, компромиссов, а так как он почти ничего не решает, то после этих уступок от из начальных намерений не останется и следа. И это в случае, если он действительно не технический кандидат.После парламентских у него теоретически может быть шанс провести свою партию и укрепить позиции, но для этого надо не рсстерять рейтинг до парламентских, а учитывая ситуацию это нереально. Но у него будет неплохой шанс, пропиарившись на президентских, пройти в парламент, а потом уже идти дальше.С Гриценко, в принципе, похожая ситуация.Как именно он собирается кого-то там переломить тоже совершенно не ясно.Насчёт "Порошенко враг Коломойского" у вас вообще детский взгляд. Конкурент, ситуативный противник, который быстро может стать партнёром и ситуативный союзником. Термин "враг" в этих кругах малопртменим вообще.