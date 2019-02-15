Він зробив більше реформ, ніж всі інші, разом взятих, і зробить ще, якщо буде Президентом. Що зробить інший чи інша - ще дуже велике питання. Тому що треба знати і вміти керувати нашою машиною, а не намагатися впихувати їй палки в колеса.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 16 лют, 2019 14:13
Re: Політичні дискусії
Він зробив більше реформ, ніж всі інші, разом взятих, і зробить ще, якщо буде Президентом. Що зробить інший чи інша - ще дуже велике питання. Тому що треба знати і вміти керувати нашою машиною, а не намагатися впихувати їй палки в колеса.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Суб 16 лют, 2019 14:19
Да-да, я в курсе - уже 144 реформы ))) Сейчас говорят во время предвыборной компании скорость реформ достигла 2 штуки в день.
Может мы по разному понимаем значение слово Реформы. Отсюда недопонимание.
Додано: Суб 16 лют, 2019 15:01
Re: Політичні дискусії
Вот если вдруг так случится (не дай Бог), что во второй тру выйдут Зелик и юля, то я уже сомневаюсь в своем утверждении "только не юля".
Только не юля
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