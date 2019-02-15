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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 194195196197

За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували):

Політичні дискусії 5.1 5 144
Бойко Юрій Анатолійович
1%
2
Гриценко Анатолій Степанович
12%
17
Зеленський Володимир Олександрович
26%
37
Ляшко Олег Валерійович
1%
1
Мураєв Євгеній Володимирович
10%
15
Порошенко Петро Олексійович
34%
49
Садовий Андрій Іванович
0
0
Тимошенко Юлія Володимирівна
3%
5
Шевченко Олександр Леонідович
1%
1
Інший кандидат
12%
17
Всього голосів : 144
Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 14:13

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Я уже не говорю, что старее кадра, чем Порошенко в украинской политике почти нет.
Ровесник - Тимошенко и Мороз.

Він зробив більше реформ, ніж всі інші, разом взятих, і зробить ще, якщо буде Президентом. Що зробить інший чи інша - ще дуже велике питання. Тому що треба знати і вміти керувати нашою машиною, а не намагатися впихувати їй палки в колеса.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 14:19

  lapay написав:Він зробив більше реформ, ніж всі інші, разом взятих, і зробить ще, якщо буде Президентом.


Да-да, я в курсе - уже 144 реформы ))) Сейчас говорят во время предвыборной компании скорость реформ достигла 2 штуки в день.

Может мы по разному понимаем значение слово Реформы. Отсюда недопонимание.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 15:01

Re: Політичні дискусії

Вот если вдруг так случится (не дай Бог), что во второй тру выйдут Зелик и юля, то я уже сомневаюсь в своем утверждении "только не юля".
Только не юля
vovan_prm
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