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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 201202203204205 ... 207> За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували): Політичні дискусії 5.1 5 146 Бойко Юрій Анатолійович 1% 2 Гриценко Анатолій Степанович 12% 17 Зеленський Володимир Олександрович 26% 38 Ляшко Олег Валерійович 1% 1 Мураєв Євгеній Володимирович 10% 15 Порошенко Петро Олексійович 34% 50 Садовий Андрій Іванович 0 0 Тимошенко Юлія Володимирівна 3% 5 Шевченко Олександр Леонідович 1% 1 Інший кандидат 12% 17 Всього голосів : 146 Додано: Суб 16 лют, 2019 15:13 airmax78 написав: А у Пороха в 2014м были какие-то другие варианты остановить распад страны, кроме как договариваться с местным ылитами? Извинте, других ылит на местах у нас нет. А у Пороха в 2014м были какие-то другие варианты остановить распад страны, кроме как договариваться с местным ылитами? Извинте, других ылит на местах у нас нет.



Ну как же? А прискакать на коне в белом пальто и шашкой направо и налево!



Люди вообще не догадываются как работают большие системы. Ну как же? А прискакать на коне в белом пальто и шашкой направо и налево!Люди вообще не догадываются как работают большие системы. Elensk Повідомлень: 881 З нами з: 03.03.14 Подякував: 97 раз. Подякували: 203 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 лют, 2019 15:13 На кожному кроці зомбують, що є лише три кандидати Зе По і Ти - ральні.

Відкинем стереотипи ...виберем шанс деолігархізації Неньки України.

Гриценко - Наш Президент. Гриценко...наш Президент

Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається. Квесторе_поверніться Повідомлень: 27793 З нами з: 22.11.13 Подякував: 0 раз. Подякували: 1410 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 лют, 2019 15:14 airmax78 написав: А вы предлагаете менеджера, который справляется с возложенными на него обязанностями, как никто другой до него, заменить на кого?! А вы предлагаете менеджера, который справляется с возложенными на него обязанностями, как никто другой до него, заменить на кого?!



На клоуна. В цирке же всегда веселей, чем на работе. На клоуна. В цирке же всегда веселей, чем на работе. Elensk Повідомлень: 881 З нами з: 03.03.14 Подякував: 97 раз. Подякували: 203 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 лют, 2019 15:14 Elensk написав: airmax78 написав: А у Пороха в 2014м были какие-то другие варианты остановить распад страны, кроме как договариваться с местным ылитами? Извинте, других ылит на местах у нас нет. А у Пороха в 2014м были какие-то другие варианты остановить распад страны, кроме как договариваться с местным ылитами? Извинте, других ылит на местах у нас нет.



Ну как же? А прискакать на коне в белом пальто и шашкой направо и налево!



Люди вообще не догадываются как работают большие системы. Ну как же? А прискакать на коне в белом пальто и шашкой направо и налево!Люди вообще не догадываются как работают большие системы.

Инфантилизм значительной части общества нас до добра не доведет. И ведь перед глазами пример Лугандона, где %% инфантильных (если не сказать хуже) был чуть-чуть выше, чем в целом по стране. И все равно не доходит. Инфантилизм значительной части общества нас до добра не доведет. И ведь перед глазами пример Лугандона, где %% инфантильных (если не сказать хуже) был чуть-чуть выше, чем в целом по стране. И все равно не доходит. airmax78 Повідомлень: 28090 З нами з: 25.10.12 Подякував: 717 раз. Подякували: 3112 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 лют, 2019 15:15 freeze написав: vovan_prm написав: Вот если вдруг так случится (не дай Бог), что во второй тру выйдут Зелик и юля, то я уже сомневаюсь в своем утверждении "только не юля". Вот если вдруг так случится (не дай Бог), что во второй тру выйдут Зелик и юля, то я уже сомневаюсь в своем утверждении "только не юля".



Это невероятный сценарий на сегодня. Думаю, если реальные соцопросы будут показывать действительно такой сценарий, то выборы скорее всего отменят или перенесут на новый срок. Теоретически это можно сделать. Это невероятный сценарий на сегодня. Думаю, если реальные соцопросы будут показывать действительно такой сценарий, то выборы скорее всего отменят или перенесут на новый срок. Теоретически это можно сделать.

Який імовірний - на Ваш погляд, чи імовірні? Який імовірний - на Ваш погляд, чи імовірні? Гриценко...наш Президент

Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається. Квесторе_поверніться Повідомлень: 27793 З нами з: 22.11.13 Подякував: 0 раз. Подякували: 1410 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 лют, 2019 15:19 Elensk написав: airmax78 написав: А вы предлагаете менеджера, который справляется с возложенными на него обязанностями, как никто другой до него, заменить на кого?! А вы предлагаете менеджера, который справляется с возложенными на него обязанностями, как никто другой до него, заменить на кого?!



На клоуна. В цирке же всегда веселей, чем на работе. На клоуна. В цирке же всегда веселей, чем на работе.



Где вы увидели в моих словах поддержку Зе ?

Просто вы в упор не хотите видеть как из страны все выжимают.



Роттердамы+, игральные салоны. Этого не было до прихода Порошенко,это с его подачи все эти схемы работают, а будут еще больше. Вы же не следите за тем какие законопроекты подают в ВР. Где вы увидели в моих словах поддержку Зе ?Просто вы в упор не хотите видеть как из страны все выжимают.Роттердамы+, игральные салоны. Этого не было до прихода Порошенко,это с его подачи все эти схемы работают, а будут еще больше. Вы же не следите за тем какие законопроекты подают в ВР. Живите своим умом! zzzzzz 1 Повідомлень: 31107 З нами з: 03.10.11 Подякував: 3069 раз. Подякували: 5300 раз. Профіль 13 2 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 лют, 2019 15:22 Квесторе_поверніться написав: freeze написав: vovan_prm написав: Вот если вдруг так случится (не дай Бог), что во второй тру выйдут Зелик и юля, то я уже сомневаюсь в своем утверждении "только не юля". Вот если вдруг так случится (не дай Бог), что во второй тру выйдут Зелик и юля, то я уже сомневаюсь в своем утверждении "только не юля".



Это невероятный сценарий на сегодня. Думаю, если реальные соцопросы будут показывать действительно такой сценарий, то выборы скорее всего отменят или перенесут на новый срок. Теоретически это можно сделать. Это невероятный сценарий на сегодня. Думаю, если реальные соцопросы будут показывать действительно такой сценарий, то выборы скорее всего отменят или перенесут на новый срок. Теоретически это можно сделать.

Який імовірний - на Ваш погляд, чи імовірні? Який імовірний - на Ваш погляд, чи імовірні?



Вероятный сценарий - первый тур состоится исключительно в том случае, если реальные замеры, проведенные штабом ПАП, а такие замеры им проводятся, будут показывать, что ПАП попадает во второй тур.



Но я на 100 процентов уверен, что ПАП и так попадает во второй тур. Вероятный сценарий - первый тур состоится исключительно в том случае, если реальные замеры, проведенные штабом ПАП, а такие замеры им проводятся, будут показывать, что ПАП попадает во второй тур.Но я на 100 процентов уверен, что ПАП и так попадает во второй тур. freeze 4 Повідомлень: 9669 З нами з: 02.07.14 Подякував: 2824 раз. Подякували: 3938 раз. Профіль 17 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 лют, 2019 15:23 zzzzzz написав: Просто вы в упор не хотите видеть как их страны все выжимают.

Роттердамы+, игральные салоны. Этого не было до прихода Порошенко,это с его подачи все эти схемы работают, а будут еще больше. Вы же не следите за тем какие законопроекты подают в ВР. Просто вы в упор не хотите видеть как их страны все выжимают.Роттердамы+, игральные салоны. Этого не было до прихода Порошенко,это с его подачи все эти схемы работают, а будут еще больше. Вы же не следите за тем какие законопроекты подают в ВР.



Я хорошо знаю, кто у нас сидит в Раде и что входит в полномочия Президента. Мне этого достаточно, чтобы понимать, что свои KPI ПП не просто выполняет, а перевыполняет. Я хорошо знаю, кто у нас сидит в Раде и что входит в полномочия Президента. Мне этого достаточно, чтобы понимать, что свои KPI ПП не просто выполняет, а перевыполняет. Elensk Повідомлень: 881 З нами з: 03.03.14 Подякував: 97 раз. Подякували: 203 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 лют, 2019 15:24 Elensk написав: zzzzzz написав: Просто вы в упор не хотите видеть как их страны все выжимают.

Роттердамы+, игральные салоны. Этого не было до прихода Порошенко,это с его подачи все эти схемы работают, а будут еще больше. Вы же не следите за тем какие законопроекты подают в ВР. Просто вы в упор не хотите видеть как их страны все выжимают.Роттердамы+, игральные салоны. Этого не было до прихода Порошенко,это с его подачи все эти схемы работают, а будут еще больше. Вы же не следите за тем какие законопроекты подают в ВР.



Я хорошо знаю, кто у нас сидит в Раде и что входит в полномочия Президента. Мне этого достаточно, чтобы понимать, что свои KPI ПП не просто выполняет, а перевыполняет. Я хорошо знаю, кто у нас сидит в Раде и что входит в полномочия Президента. Мне этого достаточно, чтобы понимать, что свои KPI ПП не просто выполняет, а перевыполняет.

Президент без большинства в Раде тот же клоун в красивом костюме... Президент без большинства в Раде тот же клоун в красивом костюме... stm

Повідомлень: 1636 З нами з: 04.03.15 Подякував: 47 раз. Подякували: 256 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 лют, 2019 15:27 Квесторе_поверніться написав: На кожному кроці зомбують, що є лише три кандидати Зе По і Ти - ральні.

Відкинем стереотипи ...виберем шанс деолігархізації Неньки України.

Гриценко - Наш Президент. На кожному кроці зомбують, що є лише три кандидати Зе По і Ти - ральні.Відкинем стереотипи ...виберем шанс деолігархізації Неньки України.Гриценко - Наш Президент.

А може Руслан Кошулинський? А може Руслан Кошулинський? Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).

Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer Ukrainian

Повідомлень: 7457 З нами з: 18.06.08 Подякував: 12 раз. Подякували: 543 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 201202203204205 ... 207> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Рейтинг українських забудовників Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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