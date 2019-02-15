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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 16 лют, 2019 15:13
airmax78 написав:
А у Пороха в 2014м были какие-то другие варианты остановить распад страны, кроме как договариваться с местным ылитами? Извинте, других ылит на местах у нас нет.
Ну как же? А прискакать на коне в белом пальто и шашкой направо и налево!
Люди вообще не догадываются как работают большие системы.
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Elensk
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Додано: Суб 16 лют, 2019 15:13
На кожному кроці зомбують, що є лише три кандидати Зе По і Ти - ральні.
Відкинем стереотипи ...виберем шанс деолігархізації Неньки України.
Гриценко - Наш Президент.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Суб 16 лют, 2019 15:14
airmax78 написав:
А вы предлагаете менеджера, который справляется с возложенными на него обязанностями, как никто другой до него, заменить на кого?!
На клоуна. В цирке же всегда веселей, чем на работе.
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Elensk
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Додано: Суб 16 лют, 2019 15:14
Elensk написав: airmax78 написав:
А у Пороха в 2014м были какие-то другие варианты остановить распад страны, кроме как договариваться с местным ылитами? Извинте, других ылит на местах у нас нет.
Ну как же? А прискакать на коне в белом пальто и шашкой направо и налево!
Люди вообще не догадываются как работают большие системы.
Инфантилизм значительной части общества нас до добра не доведет. И ведь перед глазами пример Лугандона, где %% инфантильных (если не сказать хуже) был чуть-чуть выше, чем в целом по стране. И все равно не доходит.
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Додано: Суб 16 лют, 2019 15:15
freeze написав: vovan_prm написав:
Вот если вдруг так случится (не дай Бог), что во второй тру выйдут Зелик и юля, то я уже сомневаюсь в своем утверждении "только не юля".
Это невероятный сценарий на сегодня. Думаю, если реальные соцопросы будут показывать действительно такой сценарий, то выборы скорее всего отменят или перенесут на новый срок. Теоретически это можно сделать.
Який імовірний - на Ваш погляд, чи імовірні?
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Суб 16 лют, 2019 15:19
Elensk написав: airmax78 написав:
А вы предлагаете менеджера, который справляется с возложенными на него обязанностями, как никто другой до него, заменить на кого?!
На клоуна. В цирке же всегда веселей, чем на работе.
Где вы увидели в моих словах поддержку Зе ?
Просто вы в упор не хотите видеть как из страны все выжимают.
Роттердамы+, игральные салоны. Этого не было до прихода Порошенко,это с его подачи все эти схемы работают, а будут еще больше. Вы же не следите за тем какие законопроекты подают в ВР.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Суб 16 лют, 2019 15:22
Квесторе_поверніться написав: freeze написав: vovan_prm написав:
Вот если вдруг так случится (не дай Бог), что во второй тру выйдут Зелик и юля, то я уже сомневаюсь в своем утверждении "только не юля".
Это невероятный сценарий на сегодня. Думаю, если реальные соцопросы будут показывать действительно такой сценарий, то выборы скорее всего отменят или перенесут на новый срок. Теоретически это можно сделать.
Який імовірний - на Ваш погляд, чи імовірні?
Вероятный сценарий - первый тур состоится исключительно в том случае, если реальные замеры, проведенные штабом ПАП, а такие замеры им проводятся, будут показывать, что ПАП попадает во второй тур.
Но я на 100 процентов уверен, что ПАП и так попадает во второй тур.
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freeze
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Додано: Суб 16 лют, 2019 15:23
zzzzzz написав:
Просто вы в упор не хотите видеть как их страны все выжимают.
Роттердамы+, игральные салоны. Этого не было до прихода Порошенко,это с его подачи все эти схемы работают, а будут еще больше. Вы же не следите за тем какие законопроекты подают в ВР.
Я хорошо знаю, кто у нас сидит в Раде и что входит в полномочия Президента. Мне этого достаточно, чтобы понимать, что свои KPI ПП не просто выполняет, а перевыполняет.
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Elensk
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Додано: Суб 16 лют, 2019 15:24
Elensk написав: zzzzzz написав:
Просто вы в упор не хотите видеть как их страны все выжимают.
Роттердамы+, игральные салоны. Этого не было до прихода Порошенко,это с его подачи все эти схемы работают, а будут еще больше. Вы же не следите за тем какие законопроекты подают в ВР.
Я хорошо знаю, кто у нас сидит в Раде и что входит в полномочия Президента. Мне этого достаточно, чтобы понимать, что свои KPI ПП не просто выполняет, а перевыполняет.
Президент без большинства в Раде тот же клоун в красивом костюме...
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Додано: Суб 16 лют, 2019 15:27
Квесторе_поверніться написав:
На кожному кроці зомбують, що є лише три кандидати Зе По і Ти - ральні.
Відкинем стереотипи ...виберем шанс деолігархізації Неньки України.
Гриценко - Наш Президент.
А може Руслан Кошулинський?
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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