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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 16 лют, 2019 15:27
freeze написав:
Вероятный сценарий - первый тур состоится исключительно в том случае, если реальные замеры, проведенные штабом ПАП, а такие замеры им проводятся, будут показывать, что ПАП попадает во второй тур.
Но я на 100 процентов уверен, что ПАП и так попадает во второй тур.
На сегодня да,это так. Но в том и вся прелесть что за 1,5 месяца нам еще много предстоит узнать интересного .
Есть большая прослойка неопределившихся, они будут влиять на итог.
А вот компры польется огромное кол-во.
Что самое любопытное что про Колмойского мы уже вряд-ли что-то новое узнаем.
А вот про ПАП вполне вероятно.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Суб 16 лют, 2019 15:28
stm написав:
Президент без большинства в Раде тот же клоун в красивом костюме...
Вот вот. И не благодаря, а вопреки.
Впервые у руля страны настолько компетентный управленец. Я не устаю удивляться, как у него некоторые вещи получаются.
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Elensk
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Додано: Суб 16 лют, 2019 15:29
stm написав:
Президент без большинства в Раде тот же клоун в красивом костюме...
Про більшість в Раді вже забули - Порошенко самовисуванець.
Гриценко...наш Президент
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Додано: Суб 16 лют, 2019 15:30
Elensk написав: stm написав:
Президент без большинства в Раде тот же клоун в красивом костюме...
Вот вот. И не благодаря, а вопреки.Впервые у руля страны настолько компетентный управленец.
Я не устаю удивляться, как у него некоторые вещи получаются.
Блин
Ой, то есть я хотел сказать Черчиль
Востаннє редагувалось zzzzzz
в Суб 16 лют, 2019 15:30, всього редагувалось 1 раз.
Живите своим умом!
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Додано: Суб 16 лют, 2019 15:30
zzzzzz написав: Elensk написав: airmax78 написав:
А вы предлагаете менеджера, который справляется с возложенными на него обязанностями, как никто другой до него, заменить на кого?!
На клоуна. В цирке же всегда веселей, чем на работе.
Где вы увидели в моих словах поддержку Зе ?
Просто вы в упор не хотите видеть как из страны все выжимают.
Роттердамы+, игральные салоны. Этого не было до прихода Порошенко,это с его подачи все эти схемы работают, а будут еще больше. Вы же не следите за тем какие законопроекты подают в ВР.
Из нового, схема в оценке недвижимости. БПП голосует, ПП подписует. ФДМУ внедряет (исполнительная ветка власти). PROFIT.
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Додано: Суб 16 лют, 2019 15:32
Пошли потоки заказной дискредитации оппонентов на региональных каналах за налик.... Ролики поливающие грязью Гриценко, Тимошенко а со вчерашнего дня и Зеленского... Знаете кто оплачивает? Ваш честнейший Порошенко... баулы с наличкой привозят фольксвагены мультиваны управления госохраны...
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Додано: Суб 16 лют, 2019 15:34
freeze написав:
Ситуация то понятная, безбедная жизнь ленлордов может измениться
zzzzzz написав:
Да чего вы такие нервные, просто задал вопрос, а вас уже аж наизнанку выворачивает.
, поэтому идут нервы, подсчеты IQ у несогласных. Так обычно происходит всегда.
.. та я завжди казав, що мати 3-5 квартир для здачі, нікуя не робити... - то так звичайно, що можна і на форумах повчати пересічних, яке життя чудове... і IQ їхнє вимірювати.....
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Додано: Суб 16 лют, 2019 15:34
Смех полезен для здоровья.
Просто у нас с тобой системы оценки разные. Я оцениваю с точки зрения менеджмента корпорации, а ты со стороны сотрудника. Но это нормально, я когда-то тоже так думала и оценивала.
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Elensk
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Додано: Суб 16 лют, 2019 15:35
zzzzzz написав: freeze написав:
Вероятный сценарий - первый тур состоится исключительно в том случае, если реальные замеры, проведенные штабом ПАП, а такие замеры им проводятся, будут показывать, что ПАП попадает во второй тур.
Но я на 100 процентов уверен, что ПАП и так попадает во второй тур.
На сегодня да,это так. Но в том и вся прелесть что за 1,5 месяца нам еще много предстоит узнать интересного .
Есть большая прослойка неопределившихся, они будут влиять на итог.
А вот компры польется огромное кол-во.
Что самое любопытное что про Колмойского мы уже вряд-ли что-то новое узнаем.
А вот про ПАП вполне вероятно.
Те кто будут голосовать за Пороха знают какие за ним грехи и чего от него ждать. Но, в отличие от инфантильных сограждан, ждущих чуда, они отдают себе отчет, чем для государства будет чреват слабый президент или вообще разворот курса.
И очередные "разоблачения" со стороны журнашлюх типа Дубинского тут ничего уже не изменят.
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airmax78
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Додано: Суб 16 лют, 2019 15:35
Elensk написав: stm написав:
Президент без большинства в Раде тот же клоун в красивом костюме...
Вот вот. И не благодаря, а вопреки.
Впервые у руля страны настолько компетентный управленец. Я не устаю удивляться, как у него некоторые вещи получаются.
Томос и безвиз на костях? Садик в Ровно и 20 км Бориспольского экспресса? Или мы "надавим на ЕС и США" что бы они ввели больше санкций против России? Они ввели, после санкций в Крым поступило 2 турбины Сименс, построился Керченский мост, Турецкий поток, Северный поток 2, который угадайте что принесёт? Я бы сказала что России что бы начать ебашить проекты шо дурные санкции помогают даже... Наши 2 кораблика и буксир ещё показали что за ночь можно перебросить в Крым 80 танков и десяток буков, посадить ещё пару бомбардировщиков. А мы привлекли внимание и наша армия ещё никогда не была столь сильна, как то так...
ПыСы: до сих пор не знаю, харьковские есть? Ров как первую защиту мы докопали? Танки не пройдут, ещё бы сеточку натянуть что бы бомбардировщики не пролетели.
Востаннє редагувалось stm
в Суб 16 лют, 2019 15:41, всього редагувалось 1 раз.
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