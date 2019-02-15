Додано: Суб 16 лют, 2019 15:35

Elensk написав: stm написав: Президент без большинства в Раде тот же клоун в красивом костюме... Президент без большинства в Раде тот же клоун в красивом костюме...



Вот вот. И не благодаря, а вопреки.

Впервые у руля страны настолько компетентный управленец. Я не устаю удивляться, как у него некоторые вещи получаются. Вот вот. И не благодаря, а вопреки.Впервые у руля страны настолько компетентный управленец. Я не устаю удивляться, как у него некоторые вещи получаются.

Томос и безвиз на костях? Садик в Ровно и 20 км Бориспольского экспресса? Или мы "надавим на ЕС и США" что бы они ввели больше санкций против России? Они ввели, после санкций в Крым поступило 2 турбины Сименс, построился Керченский мост, Турецкий поток, Северный поток 2, который угадайте что принесёт? Я бы сказала что России что бы начать ебашить проекты шо дурные санкции помогают даже... Наши 2 кораблика и буксир ещё показали что за ночь можно перебросить в Крым 80 танков и десяток буков, посадить ещё пару бомбардировщиков. А мы привлекли внимание и наша армия ещё никогда не была столь сильна, как то так...ПыСы: до сих пор не знаю, харьковские есть? Ров как первую защиту мы докопали? Танки не пройдут, ещё бы сеточку натянуть что бы бомбардировщики не пролетели.