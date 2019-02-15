zzzzzz написав:

Elensk написав: На клоуна. В цирке же всегда веселей, чем на работе. На клоуна. В цирке же всегда веселей, чем на работе.

Где вы увидели в моих словах поддержку Зе ?Просто вы в упор не хотите видеть как из страны все выжимают.Роттердамы+, игральные салоны. Этого не было до прихода Порошенко,это с его подачи все эти схемы работают, а будут еще больше. Вы же не следите за тем какие законопроекты подают в ВР.