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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 203204205206207>

За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували):

Політичні дискусії 5.1 5 146
Бойко Юрій Анатолійович
1%
2
Гриценко Анатолій Степанович
12%
17
Зеленський Володимир Олександрович
26%
38
Ляшко Олег Валерійович
1%
1
Мураєв Євгеній Володимирович
10%
15
Порошенко Петро Олексійович
34%
50
Садовий Андрій Іванович
0
0
Тимошенко Юлія Володимирівна
3%
5
Шевченко Олександр Леонідович
1%
1
Інший кандидат
12%
17
Всього голосів : 146
Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 15:39

  zzzzzz написав:
  Elensk написав:
  stm написав:Президент без большинства в Раде тот же клоун в красивом костюме...


Вот вот. И не благодаря, а вопреки.
Впервые у руля страны настолько компетентный управленец. Я не устаю удивляться, как у него некоторые вещи получаются.


Блин :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Ой, то есть я хотел сказать Черчиль

Пороху - намного тяжелее. Черчилль руководил Великобританией - страной с самой старой историей парламентаризма и вменяемым парламентом, с вырубленной из гранита судебной системой и народом, который понимал, что происходит.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 15:40

Re: Політичні дискусії

Подвожу итоги.

Каждый, кто определился, останется при своем.
И я даже с уважением отнесусь к выбору любого политика, будь то Тимошенко, Гриценко или упаси бог Вилкул. Тут уже кто какие ценности имеет, то и выбирает.
Но, извините, сторонники Зе. Этот выбор я не могу оправдать ничем, кроме клинического де*** и полного отсутствия мозгов и ответственности.
Elensk
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 15:41

  BIGor написав:
  zzzzzz написав:
  Elensk написав:На клоуна. В цирке же всегда веселей, чем на работе.


Где вы увидели в моих словах поддержку Зе ?
Просто вы в упор не хотите видеть как из страны все выжимают.

Роттердамы+, игральные салоны. Этого не было до прихода Порошенко,это с его подачи все эти схемы работают, а будут еще больше. Вы же не следите за тем какие законопроекты подают в ВР.

Из нового, схема в оценке недвижимости. БПП голосует, ПП подписует. ФДМУ внедряет (исполнительная ветка власти). PROFIT.

Новая схема оценки недвиги - хорошая. Больше невозможно оценить 100 квадратов в новострое на Печерске в 15куе. 150куе и не меньше. Все правильно сделали.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 15:43

  Elensk написав:Подвожу итоги.

Каждый, кто определился, останется при своем.
И я даже с уважением отнесусь к выбору любого политика, будь то Тимошенко, Гриценко или упаси бог Вилкул. Тут уже кто какие ценности имеет, то и выбирает.
Но, извините, сторонники Зе. Этот выбор я не могу оправдать ничем, кроме клинического де*** и полного отсутствия мозгов и ответственности.

А чем вам не нравится "сделавший себя сам" мультимилионер, топ менеджер 2-х самых больших медийных групп. Успешный продюсер снявший десятки фильмов и руководящий бизнесом с тысячами человек персонала и десятками миллионов долларов оборотов в год?
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 15:45

  Оранжевый-хит сезона написав:
  Elensk написав:Подвожу итоги.

Каждый, кто определился, останется при своем.
И я даже с уважением отнесусь к выбору любого политика, будь то Тимошенко, Гриценко или упаси бог Вилкул. Тут уже кто какие ценности имеет, то и выбирает.
Но, извините, сторонники Зе. Этот выбор я не могу оправдать ничем, кроме клинического де*** и полного отсутствия мозгов и ответственности.

А чем вам не нравится "сделавший себя сам" мультимилионер, топ менеджер 2-х самых больших медийных групп. Успешный продюсер снявший десятки фильмов и руководящий бизнесом с тысячами человек персонала и десятками миллионов долларов оборотов в год?

Уну, это вы говорите о минимум 10-15 разных людях. Такой собирательный образ. Как Голобородько.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 15:47

  airmax78 написав:Новая схема оценки недвиги - хорошая. Больше невозможно оценить 100 квадратов в новострое на Печерске в 15куе. 150куе и не меньше. Все правильно сделали.

Т.е. схема, где 3/4 стоимости оценки (около 1500 грн) идет в несколько связанных фирм с Донецкой области?
А нельзя без коррупционной составляющей сделать? Томос не позволяет? И да, есть некая информация, что особые люди могут добиться оценки 15 куе. Прокладки то частные и записаны на связанные лица.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 15:47

и уня не подкачал!)
как всегда - в самое яблочко!)))
правду говорят шо специалист подобен флюсу
технари такие технари бггг
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 15:48

  airmax78 написав:
  freeze написав:
  Elensk написав:Да как бы не хотелось вместо недвиги на берегу моря в независимой стране, движущейся в сторону Евросоюза, получить недвигу в, прости господи, какой-нибудь ОНР.
Это не смешно - это страшно.


Я понимаю вашу позицию, это вполне естественно - не желание терять то, что есть.

А кто из кандидатов предлагает Одесскую народную республику ?

Юрий Бойко с Евгением Мураевым.

Во-первых, Бойко с Мураевым не союзники.Во-вторых, у Мураева ничего подобного ни разу не прозвучало (если вы видели-приведите ссылку).Мураев-самый разумный кандидат из имеющихся.
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 15:51

  airmax78 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:
  Elensk написав:Подвожу итоги.

Каждый, кто определился, останется при своем.
И я даже с уважением отнесусь к выбору любого политика, будь то Тимошенко, Гриценко или упаси бог Вилкул. Тут уже кто какие ценности имеет, то и выбирает.
Но, извините, сторонники Зе. Этот выбор я не могу оправдать ничем, кроме клинического де*** и полного отсутствия мозгов и ответственности.

А чем вам не нравится "сделавший себя сам" мультимилионер, топ менеджер 2-х самых больших медийных групп. Успешный продюсер снявший десятки фильмов и руководящий бизнесом с тысячами человек персонала и десятками миллионов долларов оборотов в год?

Уну, это вы говорите о минимум 10-15 разных людях. Такой собирательный образ. Как Голобородько.

Макс я к вам хорошо отношусь... но меня тошнит от мерзкой лжи... вы не хотите извиниться?
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 15:53

Re: Політичні дискусії

  Оранжевый-хит сезона написав:А чем вам не нравится "сделавший себя сам" мультимилионер, топ менеджер 2-х самых больших медийных групп. Успешный продюсер снявший десятки фильмов и руководящий бизнесом с тысячами человек персонала и десятками миллионов долларов оборотов в год?


Только тем, что ему это на хрен не надо. И он просто Петрушка с рукой Коломойского в заднице.
Потому что, если у человека есть политические амбиции, то к 40-ка годам он их проявляет не только сомнительными шутками в адрес своей страны. А не просыпается утром и БАЦ! я пойду в президенты.
Вот поэтому я не буду дискутировать по поводу Зе. Я не люблю общаться с, гм..., неумными людьми, извините.
Elensk
 
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