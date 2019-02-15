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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 16 лют, 2019 15:39
zzzzzz написав: Elensk написав: stm написав:
Президент без большинства в Раде тот же клоун в красивом костюме...
Вот вот. И не благодаря, а вопреки.Впервые у руля страны настолько компетентный управленец.
Я не устаю удивляться, как у него некоторые вещи получаются.
Блин
Ой, то есть я хотел сказать Черчиль
Пороху - намного тяжелее. Черчилль руководил Великобританией - страной с самой старой историей парламентаризма и вменяемым парламентом, с вырубленной из гранита судебной системой и народом, который понимал, что происходит.
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Додано: Суб 16 лют, 2019 15:40
Подвожу итоги.
Каждый, кто определился, останется при своем.
И я даже с уважением отнесусь к выбору любого политика, будь то Тимошенко, Гриценко или упаси бог Вилкул. Тут уже кто какие ценности имеет, то и выбирает.
Но, извините, сторонники Зе. Этот выбор я не могу оправдать ничем, кроме клинического де*** и полного отсутствия мозгов и ответственности.
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Додано: Суб 16 лют, 2019 15:41
BIGor написав: zzzzzz написав: Elensk написав:
На клоуна. В цирке же всегда веселей, чем на работе.
Где вы увидели в моих словах поддержку Зе ?
Просто вы в упор не хотите видеть как из страны все выжимают.
Роттердамы+, игральные салоны. Этого не было до прихода Порошенко,это с его подачи все эти схемы работают, а будут еще больше. Вы же не следите за тем какие законопроекты подают в ВР.
Из нового, схема в оценке недвижимости. БПП голосует, ПП подписует. ФДМУ внедряет (исполнительная ветка власти). PROFIT.
Новая схема оценки недвиги - хорошая. Больше невозможно оценить 100 квадратов в новострое на Печерске в 15куе. 150куе и не меньше. Все правильно сделали.
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Додано: Суб 16 лют, 2019 15:43
Elensk написав:
Подвожу итоги.
Каждый, кто определился, останется при своем.
И я даже с уважением отнесусь к выбору любого политика, будь то Тимошенко, Гриценко или упаси бог Вилкул. Тут уже кто какие ценности имеет, то и выбирает.
Но, извините, сторонники Зе. Этот выбор я не могу оправдать ничем, кроме клинического де*** и полного отсутствия мозгов и ответственности.
А чем вам не нравится "сделавший себя сам" мультимилионер, топ менеджер 2-х самых больших медийных групп. Успешный продюсер снявший десятки фильмов и руководящий бизнесом с тысячами человек персонала и десятками миллионов долларов оборотов в год?
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Додано: Суб 16 лют, 2019 15:45
Оранжевый-хит сезона написав: Elensk написав:
Подвожу итоги.
Каждый, кто определился, останется при своем.
И я даже с уважением отнесусь к выбору любого политика, будь то Тимошенко, Гриценко или упаси бог Вилкул. Тут уже кто какие ценности имеет, то и выбирает.
Но, извините, сторонники Зе. Этот выбор я не могу оправдать ничем, кроме клинического де*** и полного отсутствия мозгов и ответственности.
А чем вам не нравится "сделавший себя сам" мультимилионер, топ менеджер 2-х самых больших медийных групп. Успешный продюсер снявший десятки фильмов и руководящий бизнесом с тысячами человек персонала и десятками миллионов долларов оборотов в год?
Уну, это вы говорите о минимум 10-15 разных людях. Такой собирательный образ. Как Голобородько.
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Додано: Суб 16 лют, 2019 15:47
airmax78 написав:
Новая схема оценки недвиги - хорошая. Больше невозможно оценить 100 квадратов в новострое на Печерске в 15куе. 150куе и не меньше. Все правильно сделали.
Т.е. схема, где 3/4 стоимости оценки (около 1500 грн) идет в несколько связанных фирм с Донецкой области?
А нельзя без коррупционной составляющей сделать? Томос не позволяет? И да, есть некая информация, что особые люди могут добиться оценки 15 куе. Прокладки то частные и записаны на связанные лица.
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BIGor
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Додано: Суб 16 лют, 2019 15:47
и уня не подкачал!)
как всегда - в самое яблочко!)))
правду говорят шо специалист подобен флюсу
технари такие технари бггг
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Суб 16 лют, 2019 15:48
airmax78 написав: freeze написав: Elensk написав:
Да как бы не хотелось вместо недвиги на берегу моря в независимой стране, движущейся в сторону Евросоюза, получить недвигу в, прости господи, какой-нибудь ОНР.
Это не смешно - это страшно.
Я понимаю вашу позицию, это вполне естественно - не желание терять то, что есть.
А кто из кандидатов предлагает Одесскую народную республику ?
Юрий Бойко с Евгением Мураевым.
Во-первых, Бойко с Мураевым не союзники.Во-вторых, у Мураева ничего подобного ни разу не прозвучало (если вы видели-приведите ссылку).Мураев-самый разумный кандидат из имеющихся.
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Додано: Суб 16 лют, 2019 15:51
airmax78 написав: Оранжевый-хит сезона написав: Elensk написав:
Подвожу итоги.
Каждый, кто определился, останется при своем.
И я даже с уважением отнесусь к выбору любого политика, будь то Тимошенко, Гриценко или упаси бог Вилкул. Тут уже кто какие ценности имеет, то и выбирает.
Но, извините, сторонники Зе. Этот выбор я не могу оправдать ничем, кроме клинического де*** и полного отсутствия мозгов и ответственности.
А чем вам не нравится "сделавший себя сам" мультимилионер, топ менеджер 2-х самых больших медийных групп. Успешный продюсер снявший десятки фильмов и руководящий бизнесом с тысячами человек персонала и десятками миллионов долларов оборотов в год?
Уну, это вы говорите о минимум 10-15 разных людях. Такой собирательный образ. Как Голобородько.
Макс я к вам хорошо отношусь... но меня тошнит от мерзкой лжи... вы не хотите извиниться?
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Додано: Суб 16 лют, 2019 15:53
Оранжевый-хит сезона написав:
А чем вам не нравится "сделавший себя сам" мультимилионер, топ менеджер 2-х самых больших медийных групп. Успешный продюсер снявший десятки фильмов и руководящий бизнесом с тысячами человек персонала и десятками миллионов долларов оборотов в год?
Только тем, что ему это на хрен не надо. И он просто Петрушка с рукой Коломойского в заднице.
Потому что, если у человека есть политические амбиции, то к 40-ка годам он их проявляет не только сомнительными шутками в адрес своей страны. А не просыпается утром и БАЦ! я пойду в президенты.
Вот поэтому я не буду дискутировать по поводу Зе. Я не люблю общаться с, гм..., неумными людьми, извините.
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