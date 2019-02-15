Додано: Суб 16 лют, 2019 16:02

Elensk написав: zzzzzz написав: Блин Блин



Просто у нас с тобой системы оценки разные. Я оцениваю с точки зрения менеджмента корпорации, а ты со стороны сотрудника. Но это нормально, я когда-то тоже так думала и оценивала. Просто у нас с тобой системы оценки разные. Я оцениваю с точки зрения менеджмента корпорации, а ты со стороны сотрудника. Но это нормально, я когда-то тоже так думала и оценивала.

У корпорации Украина около 29-30 миллионов акционеров с одной акцией для голосования у каждого. И все собственники в равной мере.Собственники на выборах дают свою оценку руководителю корпорации, если их жизнь улучшилась, то голосуют этой акцией за то, чтобы оставить руководителя на его посту, если они недовольны его работой, то голосуют за кого-то другого.Как сказал один из бывших верховных СССР - других писателей у нас для товарища Поликарпова нет, а вот другого Поликарпова найти можно.