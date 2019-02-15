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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 16 лют, 2019 15:56
Elensk написав: Оранжевый-хит сезона написав:
А чем вам не нравится "сделавший себя сам" мультимилионер, топ менеджер 2-х самых больших медийных групп. Успешный продюсер снявший десятки фильмов и руководящий бизнесом с тысячами человек персонала и десятками миллионов долларов оборотов в год?
Только тем, что ему это на хрен не надо. И он просто Петрушка с рукой Коломойского в заднице.
Потому что, если у человека есть политические амбиции, то к 40-ка годам он их проявляет не только сомнительными шутками в адрес своей страны. А не просыпается утром и БАЦ! я пойду в президенты.
Вот поэтому я не буду дискутировать по поводу Зе. Я не люблю общаться с, гм..., неумными людьми, извините.
Ваши аргументы на уровне "бабушки на лавочке". Вам трудно понять что это не "петрушка", а крупный бизнесмен, управляющий огромными бизнесами. Мультимилионер года наверное с 2008.
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Додано: Суб 16 лют, 2019 15:58
Tat_888 написав: airmax78 написав:
Юрий Бойко с Евгением Мураевым.
Во-первых, Бойко с Мураевым не союзники.Во-вторых, у Мураева ничего подобного ни разу не прозвучало (если вы видели-приведите ссылку).Мураев-самый разумный кандидат из имеющихся.
Они же не самоубийцы к такому открыто призывать. Сам факт избрания любой из этих тварей приведет к расколу с стране. А если они начнут реализовывать свою программу... Украину разнесет в куски. Слава Богу, что у них нет шансов даже в теории.
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Додано: Суб 16 лют, 2019 16:02
Оранжевый-хит сезона написав:
Ваши аргументы на уровне "бабушки на лавочке". Вам трудно понять что это не "петрушка", а крупный бизнесмен, управляющий огромными бизнесами. Мультимилионер года наверное с 2008.
Я уже все сказала. Я никогда не смогу найти аргументы для поклонников Зе. Я просто не понимаю их мыслительных процессов. Для меня это как в психбольнице объяснять теорию струн.
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Додано: Суб 16 лют, 2019 16:02
Elensk написав:
Просто у нас с тобой системы оценки разные. Я оцениваю с точки зрения менеджмента корпорации, а ты со стороны сотрудника. Но это нормально, я когда-то тоже так думала и оценивала.
У корпорации Украина около 29-30 миллионов акционеров с одной акцией для голосования у каждого. И все собственники в равной мере.
Собственники на выборах дают свою оценку руководителю корпорации, если их жизнь улучшилась, то голосуют этой акцией за то, чтобы оставить руководителя на его посту, если они недовольны его работой, то голосуют за кого-то другого.
Как сказал один из бывших верховных СССР - других писателей у нас для товарища Поликарпова нет, а вот другого Поликарпова найти можно.
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Додано: Суб 16 лют, 2019 16:07
Elensk написав: Оранжевый-хит сезона написав:
Ваши аргументы на уровне "бабушки на лавочке". Вам трудно понять что это не "петрушка", а крупный бизнесмен, управляющий огромными бизнесами. Мультимилионер года наверное с 2008.
Я уже все сказала. Я никогда не смогу найти аргументы для поклонников Зе. Я просто не понимаю их мыслительных процессов. Для меня это как в психбольнице объяснять теорию струн.
Вы классическая жертва политтехнологов. Даже если объективная реальность говорит о том что: Зеленский парень из Кривого рога, который без влиятельных родителей, стал мультимилионером, создал десяток успешных бизнесспроектов, снял больше десятка фильмов (единственный в Украине кстати), ни копейки не украл из госбюджета и т.д.
Всё равно он для вас "петрушка", потому что "в телевизоре сказали". Не расстраивайтесь вы просто относитесь к 95% "биомассы" как вас называет Юлия Владимировна.
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Додано: Суб 16 лют, 2019 16:10
freeze написав: Elensk написав:
Просто у нас с тобой системы оценки разные. Я оцениваю с точки зрения менеджмента корпорации, а ты со стороны сотрудника. Но это нормально, я когда-то тоже так думала и оценивала.
У корпорации Украина около 29-30 миллионов акционеров с одной акцией для голосования у каждого. И все собственники в равной мере.
Собственники на выборах дают свою оценку руководителю корпорации, если их жизнь улучшилась, то голосуют этой акцией за то, чтобы оставить руководителя на его посту, если они недовольны его работой, то голосуют за кого-то другого.
Как сказал один из бывших верховных СССР - других писателей у нас для товарища Поликарпова нет, а вот другого Поликарпова найти можно.
Да, так и есть. Иногда, в сложные времена, вменяемые сотрудники голосуют за то, чтобы не выводить прибыль на дивиденды, а направить ее на сохранение и укрепление компании. Понимая, что получив сейчас немного можно потерять гораздо больше.
Вот и посмотрим, насколько у нас вменяемое население.
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Додано: Суб 16 лют, 2019 16:26
Оранжевый-хит сезона написав: Elensk написав: Оранжевый-хит сезона написав:
А чем вам не нравится "сделавший себя сам" мультимилионер, топ менеджер 2-х самых больших медийных групп. Успешный продюсер снявший десятки фильмов и руководящий бизнесом с тысячами человек персонала и десятками миллионов долларов оборотов в год?
Только тем, что ему это на хрен не надо. И он просто Петрушка с рукой Коломойского в заднице.
Потому что, если у человека есть политические амбиции, то к 40-ка годам он их проявляет не только сомнительными шутками в адрес своей страны. А не просыпается утром и БАЦ! я пойду в президенты.
Вот поэтому я не буду дискутировать по поводу Зе. Я не люблю общаться с, гм..., неумными людьми, извините.
Ваши аргументы на уровне "бабушки на лавочке". Вам трудно понять что это не "петрушка", а крупный бизнесмен, управляющий огромными бизнесами. Мультимилионер года наверное с 2008.
Уну, он снимает низкосортное гуано, ориентированное, в основном, на российского потребителя. 95-й квартал, по уровню шуток, уже сравнялся с Аншлагом. Кстати, а где его мультимиллионы?
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Додано: Суб 16 лют, 2019 16:28
Вот и главная рука или агент Пу в Украине.
Все что нужно знать порохоботам.
Главное, нужно других кандидатов раньше всех обвинить в "агенстве"
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Додано: Суб 16 лют, 2019 16:33
Оранжевый-хит сезона написав:
Ваши аргументы на уровне "бабушки на лавочке". Вам трудно понять что это не "петрушка", а крупный бизнесмен, управляющий огромными бизнесами. Мультимилионер года наверное с 2008.
В президентських перегонах беруть участь декілька великих бізнесменів.Зокрема - Мураєв,Зеленський,Тарута,Порошенко тощо.
Питання ж в тому - які погляди у того чи іншого бізнесмена.
Наприклад,Мураєв,керівник декількох успішних бізнесів,має промосковську позицію.
А яку позицію має Зеленський?На виборах 2004 року підтримував Яника,на парламентських виборах підтримував Партію регіонів,в 2010 році теж підтримував Яника.
Якщо умовно поділити всіх виборців на "помаранчевих" і "біло-блакитних",то Зеленський скоріше за все,відноситься до біло-блакитної частини.
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Додано: Суб 16 лют, 2019 16:36
tea написав: Оранжевый-хит сезона написав:
Ваши аргументы на уровне "бабушки на лавочке". Вам трудно понять что это не "петрушка", а крупный бизнесмен, управляющий огромными бизнесами. Мультимилионер года наверное с 2008.
В президентських перегонах беруть участь декілька великих бізнесменів.Зокрема - Мураєв,Зеленський,Тарута,Порошенко тощо.
Питання ж в тому - які погляди у того чи іншого бізнесмена.
Наприклад,Мураєв,керівник декількох успішних бізнесів,має промосковську позицію.
А яку позицію має Зеленський?На виборах 2004 року підтримував Яника,на парламентських виборах підтримував Партію регіонів,в 2010 році теж підтримував Яника.
Якщо умовно поділити всіх виборців на "помаранчевих" і "біло-блакитних",то Зеленський скоріше за все,відноситься до біло-блакитної частини.
к сожалению воры что те, что другие
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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