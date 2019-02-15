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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 16 лют, 2019 16:45
Tat_888 написав:
Мураев-самый разумный кандидат из имеющихся.
был
потом взял и слил весь свой электорат в унитаз, когда "типа продал свой телеканал" куму Путина
3 года Мураев валял ваньку для "многоходовочки вовочки кремлядского"
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Додано: Суб 16 лют, 2019 16:46
tea написав: Оранжевый-хит сезона написав:
Ваши аргументы на уровне "бабушки на лавочке". Вам трудно понять что это не "петрушка", а крупный бизнесмен, управляющий огромными бизнесами. Мультимилионер года наверное с 2008.
В президентських перегонах беруть участь декілька великих бізнесменів.Зокрема - Мураєв,Зеленський,Тарута,Порошенко тощо.
Питання ж в тому - які погляди у того чи іншого бізнесмена.
Наприклад,Мураєв,керівник декількох успішних бізнесів,має промосковську позицію.
А яку позицію має Зеленський?На виборах 2004 року підтримував Яника,на парламентських виборах підтримував Партію регіонів,в 2010 році теж підтримував Яника.
Якщо умовно поділити всіх виборців на "помаранчевих" і "біло-блакитних",то Зеленський скоріше за все,відноситься до біло-блакитної частини.
У Мураева нет денег, он вышел замуж за дочку правильного папы.
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Додано: Суб 16 лют, 2019 16:48
airmax78 написав: Оранжевый-хит сезона написав: Elensk написав:
[quote="4584388:Оранжевый-хит сезона"]А чем вам не нравится "сделавший себя сам" мультимилионер, топ менеджер 2-х самых больших медийных групп. Успешный продюсер снявший десятки фильмов и руководящий бизнесом с тысячами человек персонала и десятками миллионов долларов оборотов в год?
Только тем, что ему это на хрен не надо. И он просто Петрушка с рукой Коломойского в заднице.
Потому что, если у человека есть политические амбиции, то к 40-ка годам он их проявляет не только сомнительными шутками в адрес своей страны. А не просыпается утром и БАЦ! я пойду в президенты.
Вот поэтому я не буду дискутировать по поводу Зе. Я не люблю общаться с, гм..., неумными людьми, извините.
Ваши аргументы на уровне "бабушки на лавочке". Вам трудно понять что это не "петрушка", а крупный бизнесмен, управляющий огромными бизнесами. Мультимилионер года наверное с 2008.
Уну, он снимает низкосортное гуано, ориентированное, в основном, на российского потребителя. 95-й квартал, по уровню шуток, уже сравнялся с Аншлагом. Кстати, а где его мультимиллионы?[/quote]
процентов продюсеров Голливуда снимают низкосортной г***о. И что? Это преуменьшает его умственные способности или организаторские таланты?
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Додано: Суб 16 лют, 2019 16:48
Оранжевый-хит сезона написав:
Ваши аргументы на уровне "бабушки на лавочке". Вам трудно понять что это не "петрушка", а крупный бизнесмен, управляющий огромными бизнесами. Мультимилионер года наверное с 2008.
1А скільки в Україні мультиміліонерів подібних до зеленського ?
2 А скільки з них подались в Президенти ?
от коли самі собі дасте відповідь чому клоун пішов - а як мінімум сотні інших і не збирались - тоді й зрозумієте що петрушка то болванчик в якого в дупі дуже глибоко застрягла керуюча рука карабаса-барабаса з Женеви.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: Суб 16 лют, 2019 16:54
budivelnik написав: Оранжевый-хит сезона написав:
Ваши аргументы на уровне "бабушки на лавочке". Вам трудно понять что это не "петрушка", а крупный бизнесмен, управляющий огромными бизнесами. Мультимилионер года наверное с 2008.
1А скільки в Україні мультиміліонерів подібних до зеленського ?
2 А скільки з них подались в Президенти ?
от коли самі собі дасте відповідь чому клоун пішов - а як мінімум сотні інших і не збирались - тоді й зрозумієте що петрушка то болванчик в якого в дупі дуже глибоко застрягла керуюча рука карабаса-барабаса з Женеви.
Ещё одна жертва телевизора. Специально для вас сняли ролик про Зеленского, со вчерашнего дня он идёт во Львове на местных каналах. Его размещение оплачивает Порошенко черным налом из украденных у народа Украины денег. Если не найдете самые пишите в личку я вам напишу канал и время когда выйдет ролик.
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Суб 16 лют, 2019 16:55
Послушал интервью Коломойского Гордону. Коломойскому в Украине нужен управляемый хаос и слабое государство. Это его стихия и в ней ему максимально комфортно рубить в Украине бабло. Жить при этом он предпочитает в Швейцарии. Г0Hд0H.
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airmax78
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Додано: Суб 16 лют, 2019 16:58
airmax78 написав:Послушал интервью Коломойского Гордону. Коломойскому в Украине нужен управляемый хаос и слабое государство. Это его стихия и в ней ему максимально комфортно рубить в Украине бабло. Жить при этом он предпочитает в Швейцарии. Г0Hд0H.
Уже год как он не живёт в Швейцарии. Макс вы тупее чем я думал
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Додано: Суб 16 лют, 2019 17:00
Оранжевый-хит сезона написав:
airmax78 написав:Послушал интервью Коломойского Гордону. Коломойскому в Украине нужен управляемый хаос и слабое государство. Это его стихия и в ней ему максимально комфортно рубить в Украине бабло. Жить при этом он предпочитает в Швейцарии. Г0Hд0H.
Уже год как он не живёт в Швейцарии. Макс вы тупее чем я думал
.
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Уну, все прекрасно знают где он сейчас вынужден скрываться от расследования ФБР. Не открывайте нам свой инсайд. Но резиденция у него в Женеве и он хочет туда вернуться когда все устаканится. Украина для него - исключительно дойная корова. перестанет давать молоко - пустит под нож, продаст мясо и шкуру.
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Додано: Суб 16 лют, 2019 17:11
Alex2006 написав:
На форуме накрутить рейтинг не проблема
Сказать вам, как легко можно накрутить рейтинг любому кандидату здесь на форуме?
Элементарно просто. Делаются куча "левых" адресов на фейсбуке и Гугл-почте, потом по очереди заходите с них на сайт с одного и того же компа (даже IP менять не надо) и спокойно голосуете. А вот если бы шло определение по MAC-адресу, это было бы невозможно.
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Додано: Суб 16 лют, 2019 17:14
Faceless написав:
Ранее я уже писал, что даже если бы он победил на президентских выборах, то до парламентских у него даже шанса не будет влиять на Раду, он не сможет ни собрать свое правительство, ни поставить своих людей на ключевые позиции, в том числе в НБУ, ни протолкнуть ни один законопроект - только путем договорняков, уступок, компромиссов, а так как он почти ничего не решает, то после этих уступок от из начальных намерений не останется и следа. И это в случае, если он действительно не технический кандидат.
Да, до выборов Рады (если предположить, что Зеленский станет Президентом Украины) у него скорее всего не примутся нынешней Радой предложенные им законопроекты «Про народовладдя»; «Про зняття недоторканності з Президента України, народних депутатів і суддів» (в части нардепов и судей); «Про відкликання народного депутата України». Возможно и «Про імпічмент Президента України» (все эти законопроекты указаны им в его программе как первоочередные). Но ведь это покажет всей Украине, кто - пофамильно и по фракциям, за сохранение недоторканності "самых равных среди равных". И не надо никаких "договорняков". Надеюсь, не глупый народ Украины сделает выводы и на осенних выборов прокатит и этих людей, и их фракции. Ну а после того, как придут новые депутаты, эти законопроекты вновь будут внесены и приняты.
По крайней мере я надеюсь, что так будет.
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