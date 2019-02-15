Додано: Суб 16 лют, 2019 18:11

tea написав: А яку позицію має Зеленський?На виборах 2004 року підтримував Яника,на парламентських виборах підтримував Партію регіонів,в 2010 році теж підтримував Яника.

Якщо умовно поділити всіх виборців на "помаранчевих" і "біло-блакитних",то Зеленський скоріше за все,відноситься до біло-блакитної частини. А яку позицію має Зеленський?На виборах 2004 року підтримував Яника,на парламентських виборах підтримував Партію регіонів,в 2010 році теж підтримував Яника.Якщо умовно поділити всіх виборців на "помаранчевих" і "біло-блакитних",то Зеленський скоріше за все,відноситься до біло-блакитної частини.

3 ДЕКАБРЯ 2013

...

Пока митингующие выражают свою позицию на Майдане, студия "Квартал 95" высказывает свое отношение к происходящему на сцене. "Квартал" посвятил Майдану большую часть своего новогоднего концерта. По словам участников, концерт они переписывали не один раз. Меняются события в стране — меняют шутки. В своих выступлениях и шутках они одновременно и поддерживают митингующих, и выражают свою позицию к происходящему.



"Наша платформа — это "Вечерний квартал". Юмором мы должны поддержать митингующих, совершенно свободно шутить о власти, оппозиции и никого не бояться, — говорит Владимир Зеленский. — Я был на следующий день после этих событий (разгон Майдан 30 ноября — Ред.) И хочу сказать, что за людей пойду, а за обещание власти или оппозиции — нет". Он считает, что насилие не характерно для ментальности украинцев, и очень рад тому, что живет в стране, где протесты носят мирный характер.

...

09.08.14

...

Совсем недавно, в конце мая 2014-го его коллектив и он сам выступили с такой финальной песней. Публикуем фрагмент переделанного хита «Ночных Снайперов»:



«…И если вместе не сметь ни о чем жалеть, пусть даже цену накинут на газ на треть. Или отключат, но лучше нам здесь сгореть, чем там задохнуться. Набери «Украина» в Гугле поищи Украину на карте, где еще ты найдешь такую? Где еще Днепр и Карпаты? И, пожалуйста, даже не спрашивай, чей же Крым, чужой или наш он? Пусть на время цвета перекрасили, но никогда он не станет Рашей!»

...

20.08.2014

...

На днях также стало известно, что "Студия Квартал-95" перечислила 1 миллион гривен на нужды украинской армии.

18.09.14

В четверг, 18 сентября, стало известно, что украинские юмористы финансируют батальон «Донбасс»: добровольческое вооруженное формирование выразило благодарность компании «Студия Квартал-95», гендиректором и художественным руководителем которой является экс-участник КВН и актер Владимир Зеленский, за оказание денежной помощи.



Как отмечается на странице батальона в Facebook, на деньги Зеленского уже приобрели систему спутниковой связи, кроме того, на них планируется закупить кевларовые каски для солдат.



Также в сообщении говорится о необходимости новой экипировки для карателей, вышедших из иловайского котла.

...

05.02.15

...

Владимиром Зеленским (в последнее время известным своими антироссийскими высказываниями и циничными шутками в том числе и над высокопоставленными представителями власти в нашей стране - ред.)

...

Захаров направил официальное обращение в Следственный комитет России с призывом провести в отношении Владимира Зеленского проверку и, в случае подтверждения перечисления пожертвований украинским карателям, принять соответствующие меры.

...

10 сентября 2015

...

Владимир Зеленский рассказал нам, что сценарий новый серий уже написан, но пока вынужденно пылится до лучших времен:



- Мы готовились к съемкам. Но в связи с событиями в стране они заморожены, - в мае рассказал "Комсомольской правде в Украине" Зеленский. - Там целый ряд причин, в том числе, и отказ некоторых актеров от съемок.

...

2 марта 2016

Депутаты Госдумы Михаил Дегтярев и Александр Курдюмов (ЛДПР) направили запрос председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой определить степень участия украинского актера Владимира Зеленского в финансировании карательной операции в Донбассе, имеющей, по мнению парламентариев, все признаки геноцида, следует из документа, который имеется в распоряжении РИА Новости.

...

24 мая 2016

Следственный комитет РФ проводит проверку сведений о наличии в словах украинского актёра Владимира Зеленского призывов к развязыванию агрессивных военных действий в Донбассе и о его участии в финансировании карательной операции украинских силовиков. Это следует из ответа СКР депутатам Госдумы.

...

И это всё о нем.Опубликовано задолго до того, как Зеленский высказал желание баллотироваться в Президенты Украины: