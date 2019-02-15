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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 205206207208

За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували):

Політичні дискусії 5.1 5 148
Бойко Юрій Анатолійович
1%
2
Гриценко Анатолій Степанович
11%
17
Зеленський Володимир Олександрович
26%
38
Ляшко Олег Валерійович
1%
1
Мураєв Євгеній Володимирович
10%
15
Порошенко Петро Олексійович
35%
52
Садовий Андрій Іванович
0
0
Тимошенко Юлія Володимирівна
3%
5
Шевченко Олександр Леонідович
1%
1
Інший кандидат
11%
17
Всього голосів : 148
Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 17:20

  Оранжевый-хит сезона написав:Пошли потоки заказной дискредитации оппонентов


И ведь очевидно, что мы наблюдаем один из них :)

  Оранжевый-хит сезона написав:на региональных каналах за налик.... Ролики поливающие грязью Гриценко, Тимошенко а со вчерашнего дня и Зеленского... Знаете кто оплачивает? Ваш честнейший Порошенко... баулы с наличкой привозят фольксвагены мультиваны управления госохраны...
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 18:04

Зачем ОНР-ми и т.п. пугать-то?

Экспосол США недвусмысленно указал, что какие бы силы теперь не победили на выборах, курс страны не изменится и они будут протидiяти росагрессии.

Если указывать негативные риски от победы ЗЕ, то нужно конкретизировать.

А так:
В худшем случае будет, как Ющенко, сам по себе, без поддержки старых сил.
В среднем - есть шанс, что будет не бджилами заниматься, а хоть информационно вскрывать нарывы.
В лучшем - есть шанс позитивной реакции общества и изменения баланса сил.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 18:11

Re: Політичні дискусії

  tea написав:А яку позицію має Зеленський?На виборах 2004 року підтримував Яника,на парламентських виборах підтримував Партію регіонів,в 2010 році теж підтримував Яника.
Якщо умовно поділити всіх виборців на "помаранчевих" і "біло-блакитних",то Зеленський скоріше за все,відноситься до біло-блакитної частини.

И это всё о нем.
Опубликовано задолго до того, как Зеленский высказал желание баллотироваться в Президенты Украины:
3 ДЕКАБРЯ 2013
...
Пока митингующие выражают свою позицию на Майдане, студия "Квартал 95" высказывает свое отношение к происходящему на сцене. "Квартал" посвятил Майдану большую часть своего новогоднего концерта. По словам участников, концерт они переписывали не один раз. Меняются события в стране — меняют шутки. В своих выступлениях и шутках они одновременно и поддерживают митингующих, и выражают свою позицию к происходящему.

"Наша платформа — это "Вечерний квартал". Юмором мы должны поддержать митингующих, совершенно свободно шутить о власти, оппозиции и никого не бояться, — говорит Владимир Зеленский. — Я был на следующий день после этих событий (разгон Майдан 30 ноября — Ред.) И хочу сказать, что за людей пойду, а за обещание власти или оппозиции — нет". Он считает, что насилие не характерно для ментальности украинцев, и очень рад тому, что живет в стране, где протесты носят мирный характер.
...

https://delo.ua/econonomyandpoliticsinu ... nu-222304/
09.08.14
...
Совсем недавно, в конце мая 2014-го его коллектив и он сам выступили с такой финальной песней. Публикуем фрагмент переделанного хита «Ночных Снайперов»:

«…И если вместе не сметь ни о чем жалеть, пусть даже цену накинут на газ на треть. Или отключат, но лучше нам здесь сгореть, чем там задохнуться. Набери «Украина» в Гугле поищи Украину на карте, где еще ты найдешь такую? Где еще Днепр и Карпаты? И, пожалуйста, даже не спрашивай, чей же Крым, чужой или наш он? Пусть на время цвета перекрасили, но никогда он не станет Рашей!»
...

https://www.crimea.kp.ru/daily/26267.7/3144907/
20.08.2014
...
На днях также стало известно, что "Студия Квартал-95" перечислила 1 миллион гривен на нужды украинской армии.

https://www.rbc.ua/rus/digests/vladimir ... 2014161900
18.09.14
В четверг, 18 сентября, стало известно, что украинские юмористы финансируют батальон «Донбасс»: добровольческое вооруженное формирование выразило благодарность компании «Студия Квартал-95», гендиректором и художественным руководителем которой является экс-участник КВН и актер Владимир Зеленский, за оказание денежной помощи.

Как отмечается на странице батальона в Facebook, на деньги Зеленского уже приобрели систему спутниковой связи, кроме того, на них планируется закупить кевларовые каски для солдат.

Также в сообщении говорится о необходимости новой экипировки для карателей, вышедших из иловайского котла.
...

https://www.crimea.kp.ru/daily/26284.4/3161539/
05.02.15
...
Владимиром Зеленским (в последнее время известным своими антироссийскими высказываниями и циничными шутками в том числе и над высокопоставленными представителями власти в нашей стране - ред.)
...
Захаров направил официальное обращение в Следственный комитет России с призывом провести в отношении Владимира Зеленского проверку и, в случае подтверждения перечисления пожертвований украинским карателям, принять соответствующие меры.
...

https://www.kp.ru/daily/26338.4/3221306/
10 сентября 2015
...
Владимир Зеленский рассказал нам, что сценарий новый серий уже написан, но пока вынужденно пылится до лучших времен:

- Мы готовились к съемкам. Но в связи с событиями в стране они заморожены, - в мае рассказал "Комсомольской правде в Украине" Зеленский. - Там целый ряд причин, в том числе, и отказ некоторых актеров от съемок.
...

https://kp.ua/culture/512058-rossyiskye ... a-donbasse
2 марта 2016
Депутаты Госдумы Михаил Дегтярев и Александр Курдюмов (ЛДПР) направили запрос председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой определить степень участия украинского актера Владимира Зеленского в финансировании карательной операции в Донбассе, имеющей, по мнению парламентариев, все признаки геноцида, следует из документа, который имеется в распоряжении РИА Новости.
...

https://ria.ru/20160302/1382984893.html
24 мая 2016
Следственный комитет РФ проводит проверку сведений о наличии в словах украинского актёра Владимира Зеленского призывов к развязыванию агрессивных военных действий в Донбассе и о его участии в финансировании карательной операции украинских силовиков. Это следует из ответа СКР депутатам Госдумы.
...

https://russian.rt.com/article/304252-s ... m-aktyorom
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 18:22

  detroytred написав:Зачем ОНР-ми и т.п. пугать-то?

Экспосол США недвусмысленно указал, что какие бы силы теперь не победили на выборах, курс страны не изменится и они будут протидiяти росагрессии.

Если указывать негативные риски от победы ЗЕ, то нужно конкретизировать.

А так:
В худшем случае будет, как Ющенко, сам по себе, без поддержки старых сил.
В среднем - есть шанс, что будет не бджилами заниматься, а хоть информационно вскрывать нарывы.
В лучшем - есть шанс позитивной реакции общества и изменения баланса сил.

Смотрите Зеленский еще не стал президентом, а вы уже авансом обесценили эту позицию, подсознательно понимая, что них из него не выйдет. Типа - "А че такое? Ну президент и президент - от него ж ничего не зависит".
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 18:28

  yanyura написав:
24 мая 2016
Следственный комитет РФ проводит проверку сведений о наличии в словах украинского актёра Владимира Зеленского призывов к развязыванию агрессивных военных действий в Донбассе и о его участии в финансировании карательной операции украинских силовиков. Это следует из ответа СКР депутатам Госдумы.
...

https://russian.rt.com/article/304252-s ... m-aktyorom

Все проверили, фактов призывов к развязыванию агрессивных военных действий в Донбассе и участия в финансировании карательной операции украинских силовиков не нашли. Перед Рамзаном Ахмадовичем извинился.
"Сережа - молодец"(с) Получай финансирование из бюджета РФ.
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  #<1 ... 205206207208
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