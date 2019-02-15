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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 206207208209

За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували):

Політичні дискусії 5.1 5 150
Бойко Юрій Анатолійович
1%
2
Гриценко Анатолій Степанович
11%
17
Зеленський Володимир Олександрович
25%
38
Ляшко Олег Валерійович
1%
1
Мураєв Євгеній Володимирович
10%
15
Порошенко Петро Олексійович
36%
54
Садовий Андрій Іванович
0
0
Тимошенко Юлія Володимирівна
3%
5
Шевченко Олександр Леонідович
1%
1
Інший кандидат
11%
17
Всього голосів : 150
Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 20:05

3 роки ще протриматись

У 2019 році Україна здійснить рекордні в історії країни платежі по державному боргу в два транші - в лютому-травні і вересні. Загальна сума виплат 417 млрд гривень (близько 14 млрд доларів)
У 2020 році платежі України за державним боргом Мінфін оцінює в суму 387,4 млрд гривень, але вже в 2021 році очікується черговий рекордний розрахунок - на 434,4 млрд гривень.
Раніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що Україна в 2019 році повинна віддати за зовнішніми і внутрішніми позиками близько 417 млрд гривень (14,6 млрд доларів), що аналогічно оборонним бюджетам країни за два роки.
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy
 
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  #<1 ... 206207208209
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