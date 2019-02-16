Додано: Суб 16 лют, 2019 20:05

У 2019 році Україна здійснить рекордні в історії країни платежі по державному боргу в два транші - в лютому-травні і вересні. Загальна сума виплат 417 млрд гривень (близько 14 млрд доларів)

У 2020 році платежі України за державним боргом Мінфін оцінює в суму 387,4 млрд гривень, але вже в 2021 році очікується черговий рекордний розрахунок - на 434,4 млрд гривень.

Раніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що Україна в 2019 році повинна віддати за зовнішніми і внутрішніми позиками близько 417 млрд гривень (14,6 млрд доларів), що аналогічно оборонним бюджетам країни за два роки.

Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.