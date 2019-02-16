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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 206207208209>

За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували):

Політичні дискусії 5.2 5 151
Бойко Юрій Анатолійович
1%
2
Гриценко Анатолій Степанович
11%
17
Зеленський Володимир Олександрович
25%
38
Ляшко Олег Валерійович
1%
1
Мураєв Євгеній Володимирович
10%
15
Порошенко Петро Олексійович
36%
55
Садовий Андрій Іванович
0
0
Тимошенко Юлія Володимирівна
3%
5
Шевченко Олександр Леонідович
1%
1
Інший кандидат
11%
17
Всього голосів : 151
Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 19:48

К тем, кто считает себя патриотом Украины, но отказывается верить в патриотизм Гриценко и Зеленского. Почему вы считаете себя честными и принципиальными, а их будущими коррупционерами, казнокрадами, марионетками, участниками "договорняков"?

Из программы Гриценко:
Не будуть керувати армією «паркетні» генерали – на керівні посади будуть призначені бойові офіцери, які дбають про життя солдата і здатні отримувати перемоги.

Аналогичное по смыслу высказывание было у Зеленского.

Гриценко назвал возможного министра обороны Украины - Апаршина Івана Михайловича
- 1977–2000 — служба на офіцерських посадах: командир взводу, роти, батальйону, начальник штабу полку та штабних посадах у Генеральному штабі Збройних сил України;
- 2001–2005 — юрисконсульт, заступник директора ТОВ «Стиролоптфармторг»;
- 2005 — помічник Міністра оборони України Управління організаційно-аналітичного забезпечення роботи Міністра оборони України (патронатна служба);
- 2005–2007 — директор Департаменту воєнної політики та стратегічного планування Міністерства оборони України;
- 2007–2008 — головний інспектор Міністерства оборони України;
- 2008–2010 — перший заступник начальника Управління оборонно-мобілізаційної роботи Секретаріату Кабінету Міністрів України;
- 2010–2011 — начальник Управління оборонної та безпекової політики Секретаріату Кабінету Міністрів України;
- 2011–2014 — заступник директора Департаменту фахової експертизи, начальник Управління експертизи в сфері безпеки і оборони Секретаріату Кабінету Міністрів України.

https://u.to/jeqzFA

Кого же назнаяил первым министром обороны Порошенко? Гелетея В.В.
Вся связь которого с армией до назначения на пост министра описывается одной строчкой:
1985–1987 відслужив в армії (прикордонні війська).
...
3 липня 2014 Верховною Радою призначений міністром оборони України.[7].

https://u.to/-_yzFA

Напомню, что Порошенко
Приведений до присяги 7 червня 2014 року.[48] Того ж дня взяв на себе повноваження Верховного Головнокомандувача ЗСУ.[49]

https://u.to/ZO2zFA

И после этого вы будете утверждать, что в отличие от Порошенко, ни Гриценко, ни Зеленский не могут и не имеют права быть Верховными Главнокомандующими?
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 20:05

3 роки ще протриматись

У 2019 році Україна здійснить рекордні в історії країни платежі по державному боргу в два транші - в лютому-травні і вересні. Загальна сума виплат 417 млрд гривень (близько 14 млрд доларів)
У 2020 році платежі України за державним боргом Мінфін оцінює в суму 387,4 млрд гривень, але вже в 2021 році очікується черговий рекордний розрахунок - на 434,4 млрд гривень.
Раніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що Україна в 2019 році повинна віддати за зовнішніми і внутрішніми позиками близько 417 млрд гривень (14,6 млрд доларів), що аналогічно оборонним бюджетам країни за два роки.
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 20:13

Re: Політичні дискусії

  prodigy написав:3 роки ще протриматись


Віддаючи старі, беруться нові.
Так, у січні Мінфін розмістив облігацій внутрішньої державної позики на еквівалент 41,7 млрд грн, включаючи ОВДП в іноземній валюті на $ 587,4 млн і на 33,3 млн євро.
Також у Мінфіні нагадали, що заплановані на січень запозичення під гарантії Світового банку в сумі 17,6 млрд грн перенесено на лютий. https://dt.ua/ECONOMICS/deficit-derzhby ... 2729_.html


Чи зменшиться борг на загал велике питання.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 20:16

  yanyura написав:Из программы Гриценко:
Не будуть керувати армією «паркетні» генерали – на керівні посади будуть призначені бойові офіцери, які дбають про життя солдата і здатні отримувати перемоги.

Гриценко назвал возможного министра обороны Украины - Апаршина Івана Михайловича
- 1977–2000 — служба на офіцерських посадах: командир взводу, роти, батальйону, начальник штабу полку та штабних посадах у Генеральному штабі Збройних сил України;
- 2001–2005 — юрисконсульт, заступник директора ТОВ «Стиролоптфармторг»;
- 2005 — помічник Міністра оборони України Управління організаційно-аналітичного забезпечення роботи Міністра оборони України (патронатна служба);
- 2005–2007 — директор Департаменту воєнної політики та стратегічного планування Міністерства оборони України;
- 2007–2008 — головний інспектор Міністерства оборони України;
- 2008–2010 — перший заступник начальника Управління оборонно-мобілізаційної роботи Секретаріату Кабінету Міністрів України;
- 2010–2011 — начальник Управління оборонної та безпекової політики Секретаріату Кабінету Міністрів України;
- 2011–2014 — заступник директора Департаменту фахової експертизи, начальник Управління експертизи в сфері безпеки і оборони Секретаріату Кабінету Міністрів України.


Сказал паркетный полковник. И тут же предложил на должность министра обороны ... паркетного генерала.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 20:17

  prodigy написав:У 2019 році Україна здійснить рекордні в історії країни платежі по державному боргу в два транші - в лютому-травні і вересні. Загальна сума виплат 417 млрд гривень (близько 14 млрд доларів)
У 2020 році платежі України за державним боргом Мінфін оцінює в суму 387,4 млрд гривень, але вже в 2021 році очікується черговий рекордний розрахунок - на 434,4 млрд гривень.
Раніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що Україна в 2019 році повинна віддати за зовнішніми і внутрішніми позиками близько 417 млрд гривень (14,6 млрд доларів), що аналогічно оборонним бюджетам країни за два роки.

Если выборы пройдут без женских истерик и глупых шуток, то рефинансируем все без проблем.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 20:31

  freeze написав:
  lapay написав:Зеленський тим паче. Він не реформатор ні на йоту. Толку з нього, як зі сферичного коня.


Я уже просто начинаю вами восхищаться, откуда вы черпаете такие императивные сведения.
Дайте ссылку на то, что Зеленский не реформатор.
У него очень реформаторская программа, имхо.

Очень реформаторская программа, которую никто не видел.
Зато вы знаете слово "императивные", так опозрился старый советский пропагандист, что аж пробу на вас негде ставить
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 20:34

  pesikot написав:
  freeze написав:
  lapay написав:Зеленський тим паче. Він не реформатор ні на йоту. Толку з нього, як зі сферичного коня.


Я уже просто начинаю вами восхищаться, откуда вы черпаете такие императивные сведения.
Дайте ссылку на то, что Зеленский не реформатор.
У него очень реформаторская программа, имхо.

Очень реформаторская программа, которую никто не видел.
Зато вы знаете слово "императивные", так опозрился старый советский пропагандист, что аж пробу на вас негде ставить


Вы сюда приходите форумчан обсуждать, или по теме ветки кандидатов в президенты?
Мозга не хватает зайти на сайт ЦВК и прочитать программы депутатов?
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 20:47

Re: Політичні дискусії

  Faceless написав:Для меня Гриценко обнулил свой рейтинг своими выступлениями во время Майдана - пустомеля бесформенный


Це тоді, як закликав брати зброю, а сам поїхав релаксувати в Італію?
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 20:49

  freeze написав:Вы сюда приходите форумчан обсуждать, или по теме ветки кандидатов в президенты?
Мозга не хватает зайти на сайт ЦВК и прочитать программы депутатов?

Там сплошной популизм, дешевые лозунги и обещания Программа обо всем хорошем против всего плохого. И ни о чем конкретно.
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 20:59

Цікавий тест :)

Кто твой кандидат в президенты Украины
https://news.liga.net/politics/news/tes ... -kandidata
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