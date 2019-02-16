Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
К тем, кто считает себя патриотом Украины, но отказывается верить в патриотизм Гриценко и Зеленского. Почему вы считаете себя честными и принципиальными, а их будущими коррупционерами, казнокрадами, марионетками, участниками "договорняков"?
Из программы Гриценко:
Не будуть керувати армією «паркетні» генерали – на керівні посади будуть призначені бойові офіцери, які дбають про життя солдата і здатні отримувати перемоги.
Аналогичное по смыслу высказывание было у Зеленского.
Гриценко назвал возможного министра обороны Украины - Апаршина Івана Михайловича
- 1977–2000 — служба на офіцерських посадах: командир взводу, роти, батальйону, начальник штабу полку та штабних посадах у Генеральному штабі Збройних сил України; - 2001–2005 — юрисконсульт, заступник директора ТОВ «Стиролоптфармторг»; - 2005 — помічник Міністра оборони України Управління організаційно-аналітичного забезпечення роботи Міністра оборони України (патронатна служба); - 2005–2007 — директор Департаменту воєнної політики та стратегічного планування Міністерства оборони України; - 2007–2008 — головний інспектор Міністерства оборони України; - 2008–2010 — перший заступник начальника Управління оборонно-мобілізаційної роботи Секретаріату Кабінету Міністрів України; - 2010–2011 — начальник Управління оборонної та безпекової політики Секретаріату Кабінету Міністрів України; - 2011–2014 — заступник директора Департаменту фахової експертизи, начальник Управління експертизи в сфері безпеки і оборони Секретаріату Кабінету Міністрів України.
У 2019 році Україна здійснить рекордні в історії країни платежі по державному боргу в два транші - в лютому-травні і вересні. Загальна сума виплат 417 млрд гривень (близько 14 млрд доларів) У 2020 році платежі України за державним боргом Мінфін оцінює в суму 387,4 млрд гривень, але вже в 2021 році очікується черговий рекордний розрахунок - на 434,4 млрд гривень. Раніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що Україна в 2019 році повинна віддати за зовнішніми і внутрішніми позиками близько 417 млрд гривень (14,6 млрд доларів), що аналогічно оборонним бюджетам країни за два роки.
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Так, у січні Мінфін розмістив облігацій внутрішньої державної позики на еквівалент 41,7 млрд грн, включаючи ОВДП в іноземній валюті на $ 587,4 млн і на 33,3 млн євро. Також у Мінфіні нагадали, що заплановані на січень запозичення під гарантії Світового банку в сумі 17,6 млрд грн перенесено на лютий. https://dt.ua/ECONOMICS/deficit-derzhby ... 2729_.html
Не будуть керувати армією «паркетні» генерали – на керівні посади будуть призначені бойові офіцери, які дбають про життя солдата і здатні отримувати перемоги.
Гриценко назвал возможного министра обороны Украины - Апаршина Івана Михайловича
- 1977–2000 — служба на офіцерських посадах: командир взводу, роти, батальйону, начальник штабу полку та штабних посадах у Генеральному штабі Збройних сил України; - 2001–2005 — юрисконсульт, заступник директора ТОВ «Стиролоптфармторг»; - 2005 — помічник Міністра оборони України Управління організаційно-аналітичного забезпечення роботи Міністра оборони України (патронатна служба); - 2005–2007 — директор Департаменту воєнної політики та стратегічного планування Міністерства оборони України; - 2007–2008 — головний інспектор Міністерства оборони України; - 2008–2010 — перший заступник начальника Управління оборонно-мобілізаційної роботи Секретаріату Кабінету Міністрів України; - 2010–2011 — начальник Управління оборонної та безпекової політики Секретаріату Кабінету Міністрів України; - 2011–2014 — заступник директора Департаменту фахової експертизи, начальник Управління експертизи в сфері безпеки і оборони Секретаріату Кабінету Міністрів України.
Сказал паркетный полковник. И тут же предложил на должность министра обороны ... паркетного генерала.
prodigy написав:У 2019 році Україна здійснить рекордні в історії країни платежі по державному боргу в два транші - в лютому-травні і вересні. Загальна сума виплат 417 млрд гривень (близько 14 млрд доларів) У 2020 році платежі України за державним боргом Мінфін оцінює в суму 387,4 млрд гривень, але вже в 2021 році очікується черговий рекордний розрахунок - на 434,4 млрд гривень. Раніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що Україна в 2019 році повинна віддати за зовнішніми і внутрішніми позиками близько 417 млрд гривень (14,6 млрд доларів), що аналогічно оборонним бюджетам країни за два роки.
Если выборы пройдут без женских истерик и глупых шуток, то рефинансируем все без проблем.