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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 206207208209

За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували):

Політичні дискусії 5.2 5 151
Бойко Юрій Анатолійович
1%
2
Гриценко Анатолій Степанович
11%
17
Зеленський Володимир Олександрович
25%
38
Ляшко Олег Валерійович
1%
1
Мураєв Євгеній Володимирович
10%
15
Порошенко Петро Олексійович
36%
55
Садовий Андрій Іванович
0
0
Тимошенко Юлія Володимирівна
3%
5
Шевченко Олександр Леонідович
1%
1
Інший кандидат
11%
17
Всього голосів : 151
Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 21:03

  pesikot написав:
  freeze написав:Вы сюда приходите форумчан обсуждать, или по теме ветки кандидатов в президенты?
Мозга не хватает зайти на сайт ЦВК и прочитать программы депутатов?

А вам мозга хватает пользоваться СЭП-3 ? который лично вы поставили под сомнение. это раз.
То, что на сайте ЦВК у Зеленского - это не программа. это два. И да, он не депутат. Вот такая печалька для вас.
Неудобно вышло, да ?


ЦВК в курсе, что они ошибочно зарегистрировали Зеленского без программы ?
Можете оспорить регистрацию кандидата раз такой грамотный.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 21:07

Re: Політичні дискусії

yanyura написав:
  Faceless написав:Ранее я уже писал, что даже если бы он победил на президентских выборах, то до парламентских у него даже шанса не будет влиять на Раду, он не сможет ни собрать свое правительство, ни поставить своих людей на ключевые позиции, в том числе в НБУ, ни протолкнуть ни один законопроект - только путем договорняков, уступок, компромиссов, а так как он почти ничего не решает, то после этих уступок от из начальных намерений не останется и следа. И это в случае, если он действительно не технический кандидат.

Да, до выборов Рады (если предположить, что Зеленский станет Президентом Украины) у него скорее всего не примутся нынешней Радой предложенные им законопроекты «Про народовладдя»; «Про зняття недоторканності з Президента України, народних депутатів і суддів» (в части нардепов и судей); «Про відкликання народного депутата України». Возможно и «Про імпічмент Президента України» (все эти законопроекты указаны им в его программе как первоочередные). Но ведь это покажет всей Украине, кто - пофамильно и по фракциям, за сохранение недоторканності "самых равных среди равных". И не надо никаких "договорняков". Надеюсь, не глупый народ Украины сделает выводы и на осенних выборов прокатит и этих людей, и их фракции. Ну а после того, как придут новые депутаты, эти законопроекты вновь будут внесены и приняты.

По крайней мере я надеюсь, что так будет.


Да на каждом голосовании каждый легко может увидеть, какая фракция что из себя представляет, и даже пофамильно часто можно увидеть. А также по выдвинутым законопроектам, по посещаемости заседаний. Выводы можно было сделать сотни раз, но от одних парламентских к другим большинство харь в Раде остаются те же.
Так что никаких выводов "народ" никогда не делал и не скоро начнёт. Инфантильность, недальновидность и безответственность, к сожалению, его основные характеристики, и это ещё надолго. В частности потому фраза "неглупый народ" вызывает в лучшем случае улыбку.
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 21:14

  freeze написав:ЦВК в курсе, что они ошибочно зарегистрировали Зеленского без программы ?
Можете оспорить регистрацию кандидата раз такой грамотный.

Передёргиваете на 146 российсих процентов.
Документ есть, программы нет.
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 21:15

Faceless
Ну да))
Прям обыватели других стран совсем иные.
Типа настоящие продвинутые строители капитализма.
Не слушают попсу, не смотрят мыло, ящик и т.д. ... а изучают-изучают программы кандидатов в президенты-депутаты.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 21:32

Elensk
Украинцам всерьёз обсудили и назначили на должности гелетеев, балчунов и т.д.
И?

Может подход от противного поможет - ЗЕ назначит специалистов. Создаст нормальные социальные лифты.
Или предпосылки для реальных перемен.

По сути ЗЕ -- это приговор результату всех имеющихся настоящих и прошлых элит.

Ещё раз попрошу: озвучьте свои опасения конкретно.
Сторонником ЗЕ не являюсь, но и ничего критического по сравнению с тем, что было-есть, не вижу.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 21:38

Re: Політичні дискусії

detroytred написав:Faceless
Ну да))
Прям обыватели других стран совсем иные.
Типа настоящие продвинутые строители капитализма.
Не слушают попсу, не смотрят мыло, ящик и т.д. ... а изучают-изучают программы кандидатов в президенты-депутаты.


Я не обсуждаю тут обывателей других стран. Их выбор их проблемы. Хотя в той же Швейцарии, например, обывателям хватило ума сознательно отказаться от "халявы каждому". Вы у нас такое представляете?
Я не утверждаю, что в других странах население имеет иммунитет от популизма. Никто не имеет. Меня больше волнует, что у нашего населения от популизма самая настоящая зависимость.
У нас даже изучать программы бывает излишне. Уже по самой подаче, по паре-тройке основных лозунгов как правило уже понятно, кого точно нельзя допускать к власти.
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 21:48

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Ещё раз попрошу: озвучьте свои опасения конкретно.


1. Он несамостоятельная фигура. Зеленский=Коломойский. И это лежит на поверхности, если чуть-чуть подумать.
2. У него 0 (ноль) политического опыта. Я не раз наблюдала как секретарши заваливали работу отдела, становясь его руководителем, перепрыгнув несколько ступеней карьерной лестницы. Они не были глупыми (скорее достаточно умными и здраво циничными), просто не хватало опыта, знаний, горизонтальных связей (в хорошем смысле :)).
3. У него отсутствует (до сих пор отсутствовала) своя твердая позиция (как у Вакарчука, например). Он шоумен, который всегда вертелся в направлении потока денег. Выгодно назвать Украину продажной девкой? Назовем. Выгодно стать патриотом? Станем.
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 21:49

  detroytred написав:Украинцам всерьёз обсудили и назначили на должности гелетеев, балчунов и т.д.
И?


Назначение Гелетея министром обороны это был сильный ход от Главнокомандующего )))
Раньше рекордсменом был Гагарин:
1959 г - старший лейтенант
1963 г. - полковник

Взлет Гелетея - это мировой рекорд получения званий во всех армиях мира:
октябрь 2006 г. - полковник
декабрь 2006 г. - генерал-майор
2007 г - генерал-лейтенант
август 2008 г. - генерал-полковник Бинго )))
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