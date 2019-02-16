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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 16 лют, 2019 21:03
pesikot написав: freeze написав:
Вы сюда приходите форумчан обсуждать, или по теме ветки кандидатов в президенты?
Мозга не хватает зайти на сайт ЦВК и прочитать программы депутатов?
А вам мозга хватает пользоваться СЭП-3 ? который лично вы поставили под сомнение. это раз.
То, что на сайте ЦВК у Зеленского - это не программа. это два. И да, он не депутат. Вот такая печалька для вас.
Неудобно вышло, да ?
ЦВК в курсе, что они ошибочно зарегистрировали Зеленского без программы ?
Можете оспорить регистрацию кандидата раз такой грамотный.
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freeze
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Додано: Суб 16 лют, 2019 21:07
yanyura написав: Faceless написав:
Ранее я уже писал, что даже если бы он победил на президентских выборах, то до парламентских у него даже шанса не будет влиять на Раду, он не сможет ни собрать свое правительство, ни поставить своих людей на ключевые позиции, в том числе в НБУ, ни протолкнуть ни один законопроект - только путем договорняков, уступок, компромиссов, а так как он почти ничего не решает, то после этих уступок от из начальных намерений не останется и следа. И это в случае, если он действительно не технический кандидат.
Да, до выборов Рады (если предположить, что Зеленский станет Президентом Украины) у него скорее всего не примутся нынешней Радой предложенные им законопроекты «Про народовладдя»; «Про зняття недоторканності з Президента України, народних депутатів і суддів» (в части нардепов и судей); «Про відкликання народного депутата України». Возможно и «Про імпічмент Президента України» (все эти законопроекты указаны им в его программе как первоочередные). Но ведь это покажет всей Украине, кто - пофамильно и по фракциям, за сохранение недоторканності "самых равных среди равных". И не надо никаких "договорняков". Надеюсь, не глупый народ Украины сделает выводы и на осенних выборов прокатит и этих людей, и их фракции. Ну а после того, как придут новые депутаты, эти законопроекты вновь будут внесены и приняты.
По крайней мере я надеюсь, что так будет.
Да на каждом голосовании каждый легко может увидеть, какая фракция что из себя представляет, и даже пофамильно часто можно увидеть. А также по выдвинутым законопроектам, по посещаемости заседаний. Выводы можно было сделать сотни раз, но от одних парламентских к другим большинство харь в Раде остаются те же.
Так что никаких выводов "народ" никогда не делал и не скоро начнёт. Инфантильность, недальновидность и безответственность, к сожалению, его основные характеристики, и это ещё надолго. В частности потому фраза "неглупый народ" вызывает в лучшем случае улыбку.
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Додано: Суб 16 лют, 2019 21:14
freeze написав:
ЦВК в курсе, что они ошибочно зарегистрировали Зеленского без программы ?
Можете оспорить регистрацию кандидата раз такой грамотный.
Передёргиваете на 146 российсих процентов.
Документ есть, программы нет.
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
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pesikot
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Додано: Суб 16 лют, 2019 21:15
Faceless
Ну да))
Прям обыватели других стран совсем иные.
Типа настоящие продвинутые строители капитализма.
Не слушают попсу, не смотрят мыло, ящик и т.д. ... а изучают-изучают программы кандидатов в президенты-депутаты.
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detroytred
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Додано: Суб 16 лют, 2019 21:32
Elensk
Украинцам всерьёз обсудили и назначили на должности гелетеев, балчунов и т.д.
И?
Может подход от противного поможет - ЗЕ назначит специалистов. Создаст нормальные социальные лифты.
Или предпосылки для реальных перемен.
По сути ЗЕ -- это приговор результату всех имеющихся настоящих и прошлых элит.
Ещё раз попрошу: озвучьте свои опасения конкретно.
Сторонником ЗЕ не являюсь, но и ничего критического по сравнению с тем, что было-есть, не вижу.
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detroytred
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Додано: Суб 16 лют, 2019 21:38
detroytred написав:Faceless
Ну да))
Прям обыватели других стран совсем иные.
Типа настоящие продвинутые строители капитализма.
Не слушают попсу, не смотрят мыло, ящик и т.д. ... а изучают-изучают программы кандидатов в президенты-депутаты.
Я не обсуждаю тут обывателей других стран. Их выбор их проблемы. Хотя в той же Швейцарии, например, обывателям хватило ума сознательно отказаться от "халявы каждому". Вы у нас такое представляете?
Я не утверждаю, что в других странах население имеет иммунитет от популизма. Никто не имеет. Меня больше волнует, что у нашего населения от популизма самая настоящая зависимость.
У нас даже изучать программы бывает излишне. Уже по самой подаче, по паре-тройке основных лозунгов как правило уже понятно, кого точно нельзя допускать к власти.
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Додано: Суб 16 лют, 2019 21:48
detroytred написав:
Ещё раз попрошу: озвучьте свои опасения конкретно.
1. Он несамостоятельная фигура. Зеленский=Коломойский. И это лежит на поверхности, если чуть-чуть подумать.
2. У него 0 (ноль) политического опыта. Я не раз наблюдала как секретарши заваливали работу отдела, становясь его руководителем, перепрыгнув несколько ступеней карьерной лестницы. Они не были глупыми (скорее достаточно умными и здраво циничными), просто не хватало опыта, знаний, горизонтальных связей (в хорошем смысле
).
3. У него отсутствует (до сих пор отсутствовала) своя твердая позиция (как у Вакарчука, например). Он шоумен, который всегда вертелся в направлении потока денег. Выгодно назвать Украину продажной девкой? Назовем. Выгодно стать патриотом? Станем.
Кстати, тот же Вакарчук, с лучшим образованием, с некоторым опытом депутатства, с лучшими рейтингами чем у Зе, подумал-подумал и отказался участвовать в балагане. Ему Украина небезразлична, он не готов делать шоу на костях своей страны. Уважаю.
Востаннє редагувалось Elensk
в Суб 16 лют, 2019 21:58, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 16 лют, 2019 21:49
detroytred написав:
Украинцам всерьёз обсудили и назначили на должности гелетеев, балчунов и т.д.
И?
Назначение Гелетея министром обороны это был сильный ход от Главнокомандующего )))
Раньше рекордсменом был Гагарин:
1959 г - старший лейтенант
1963 г. - полковник
Взлет Гелетея - это мировой рекорд получения званий во всех армиях мира:
октябрь 2006 г. - полковник
декабрь 2006 г. - генерал-майор
2007 г - генерал-лейтенант
август 2008 г. - генерал-полковник Бинго )))
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Додано: Суб 16 лют, 2019 21:55
Faceless
В Швейцарии не было халявы каждому.
Наоборот. Многим швейцарцам пришлось бы заплатить из своих кровных. Они отказались. То есть большинство отказалось платить меньшинству. Богатое общество. Какой же это отказ от популизма?)
Его как такового и не было.
Чистота не там, где убирают ...
Так и популизма нет там, где у популистов можновладцив, нет достаточных ресурсов для конкуренции с можновладцями-непопулистами. Достучаться не могут.
А обыватель Джон, Жан и пр. падок на популизм везде одинаково.
У нас же власть имущие практически все являются популистами.
Так дешевле.
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Додано: Суб 16 лют, 2019 22:00
detroytred написав:
ol zy
Смотрите, президент может показывать людям, кто и как мешает реализации.
В этих условиях депутаты зашевелятся.
Ведь одно дело, когда в их решения тыкают их оппоненты, и совсем другое, когда президент.
Обстоятельно и конкретно показывает суть и действия.
Конечно это не вера в доброго царя и его возможности.
Это только шанс расшевелить болото, изменить баланс.
Я бы рассматривал только риски...
А так хоть ЗЕ, хоть Гриценко, хоть Бессмертный и т.д.
это само собой, я несколько о другом
vitaliian писал(а):
Я считаю президентом должен стать моральный авторитет (не путать с криминальными), признанный всеми, который не станет разменивать своё честное имя на договорняки и схемы. Вы таких людей среди кандидатов видите?
я о том что не существует в Украине "морального авторитета признанного всеми" - это утопия. Всегда будут противники у кого угодно.
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