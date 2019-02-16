Додано: Суб 16 лют, 2019 22:12

detroytred написав: Elensk

Украинцам всерьёз обсудили и назначили на должности гелетеев, балчунов и т.д.

И?



Может подход от противного поможет - ЗЕ назначит специалистов. Создаст нормальные социальные лифты.

Или предпосылки для реальных перемен.



По сути ЗЕ -- это приговор результату всех имеющихся настоящих и прошлых элит.



Ещё раз попрошу: озвучьте свои опасения конкретно.

Сторонником ЗЕ не являюсь, но и ничего критического по сравнению с тем, что было-есть, не вижу.

Вопрос не ко мне, но тоже отвечу.Уверен на 99% что Зе не назначит. Ибо даже если и будет такая цель, и будут кандидаты - не сможет. Президент - не король в абсолютной монархии. Есть Рада, имеющая больше полномочий, и которую "через колено" переломать можно только имея там значительное представительство, имея рычаги влияния на тех, кто финансирует крупнейшие партии. А есть ещё местные "элиты" в регионах, способные саботировать любые инициативы сверху, есть существующие во всех министерствах пригревшиеся чинуши, и их всех не подвинуть одним указом. На все это нужны колоссальные ресурсы и влияние. И время.Не являюсь категорическим противником конкретно Зе, но считаю, что нельзя превращать выборы президента в авантюру. Если он пройдёт в Раду на парламентских, проведёт свою политсилу, возможно даже попадёт в правительство, то позже уже будет смысл рассмотреть его перспективы как президента.Гриценко на его фоне, как по мне, выглядит ещё хуже. Нет, речь не в коррупционных скандалах и тому подобном. Гриценко совершенно кабинетный теоретик, хотя и с неплохим образованием, возможно вполне интеллигентный. Но есть ли у него хоть какие-то задатки менеджера? У Зеленского, например, точно есть. Что вообще может понимать в экономике кабинетный вояка? Да, есть такой аргумент, мол, он и не обязан быть специалистом в любой сфере, нужно лишь найти этих специалистов и расставить куда нужно. Но кого может найти тот, кто понятия не имеет о функционировании экономики, кого и как может расставить тот, кто никогда не был успешным менеджером. И не надо говорить о его опыте в Минобороны. Если лучшее, на что он способен, это бюрократия в разваленных ВС, то лучше и дальше лекции читать.