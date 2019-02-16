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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 208209210211212>

За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували):

Політичні дискусії 5.2 5 151
Бойко Юрій Анатолійович
1%
2
Гриценко Анатолій Степанович
11%
17
Зеленський Володимир Олександрович
25%
38
Ляшко Олег Валерійович
1%
1
Мураєв Євгеній Володимирович
10%
15
Порошенко Петро Олексійович
36%
55
Садовий Андрій Іванович
0
0
Тимошенко Юлія Володимирівна
3%
5
Шевченко Олександр Леонідович
1%
1
Інший кандидат
11%
17
Всього голосів : 151
Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 22:03

  detroytred написав:lapay
Опитування не дают кэфа))
Вообще никакого.
Коэф-т выставляют только бук. конторы.
Самый сладкий - 1,3 на ЮВТ не станет президентом. На не станет.

Дают и он очень похож на букмекерские. Я уже приводил ссылку на социс да freeze на кмис где был вопрос как вы думаете кто победит, так вот ответ на этот вопрос как раз и похож на коэфы от букмекеров.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 22:03

  Elensk написав:1. Он несамостоятельная фигура. Зеленский=Коломойский. И это лежит на поверхности, если чуть-чуть подумать.

Это тезис порохоботов

  Elensk написав:2. У него 0 (ноль) политического опыта. Я не раз наблюдала как секретарши заваливали работу отдела, становясь его руководителем, перепрыгнув несколько ступеней карьерной лестницы. Они не были глупыми (скорее достаточно умными и здраво циничными), просто не хватало опыта, знаний, горизонтальных связей (в хорошем смысле :)).


Человек из провинции с нуля создал самый высокооплачиваемый шоу-бизнес в Украине без папы как у "великого" политика Порошенко непонятно как вообще заработавшего миллионное состояние за сверхкороткий промежуток времени.
И что такое "политический опыт" в Украине? Договорняки, кидалово,предательство как норма,отсутствие каких-либо принципов.

  Elensk написав:3. У него отсутствует (до сих пор отсутствовала) своя твердая позиция (как у Вакарчука, например). Он шоумен, который всегда вертелся в направлении потока денег. Выгодно назвать Украину продажной девкой? Назовем. Выгодно стать патриотом? Станем.


А какая позиция у Вакарчука?
Какая позиция у нынешнего политикума при власти?
На митингах кричать о российском агрессоре, а потом жаловаться всему миру,что агрессор хочет лишить транзита газа .
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 22:03

дел
Востаннє редагувалось ol_zy в Суб 16 лют, 2019 22:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 22:04

Elensk
Вы считаете, что эти 3 негативных момента дадут критические для страны и общества последствия?
В этом был вопрос.

Критично:
1. Монополизация власти (как ПР)
2. Сдача интересов страны.
3. Эконом., полит. и пр.кризисы.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 22:07

Re: Політичні дискусії

  shapo написав:На митингах кричать о российском агрессоре, а потом жаловаться всему миру,что агрессор хочет лишить транзита газа .
Получается "два в одном", с одной стороны агрессор а с другой выгодный бизнес.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv, kingkongovets
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 22:08

Re: Політичні дискусії

  shapo написав:Это тезис порохоботов


Это тезис людей, имеющих критическое мышление и умение анализировать информацию.
И, как ни странно, практически все они порохоботы :). Мне нравится быть в этой компании.
Elensk
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 22:09

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Вы считаете, что эти 3 негативных момента дадут критические для страны и общества последствия?


Так это критические компетенции. И если их нет, то и последствия будут катастрофическими.
Elensk
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 22:12

Re: Політичні дискусії

detroytred написав:Elensk
Украинцам всерьёз обсудили и назначили на должности гелетеев, балчунов и т.д.
И?

Может подход от противного поможет - ЗЕ назначит специалистов. Создаст нормальные социальные лифты.
Или предпосылки для реальных перемен.

По сути ЗЕ -- это приговор результату всех имеющихся настоящих и прошлых элит.

Ещё раз попрошу: озвучьте свои опасения конкретно.
Сторонником ЗЕ не являюсь, но и ничего критического по сравнению с тем, что было-есть, не вижу.


Вопрос не ко мне, но тоже отвечу.

Уверен на 99% что Зе не назначит. Ибо даже если и будет такая цель, и будут кандидаты - не сможет. Президент - не король в абсолютной монархии. Есть Рада, имеющая больше полномочий, и которую "через колено" переломать можно только имея там значительное представительство, имея рычаги влияния на тех, кто финансирует крупнейшие партии. А есть ещё местные "элиты" в регионах, способные саботировать любые инициативы сверху, есть существующие во всех министерствах пригревшиеся чинуши, и их всех не подвинуть одним указом. На все это нужны колоссальные ресурсы и влияние. И время.

Не являюсь категорическим противником конкретно Зе, но считаю, что нельзя превращать выборы президента в авантюру. Если он пройдёт в Раду на парламентских, проведёт свою политсилу, возможно даже попадёт в правительство, то позже уже будет смысл рассмотреть его перспективы как президента.

Гриценко на его фоне, как по мне, выглядит ещё хуже. Нет, речь не в коррупционных скандалах и тому подобном. Гриценко совершенно кабинетный теоретик, хотя и с неплохим образованием, возможно вполне интеллигентный. Но есть ли у него хоть какие-то задатки менеджера? У Зеленского, например, точно есть. Что вообще может понимать в экономике кабинетный вояка? Да, есть такой аргумент, мол, он и не обязан быть специалистом в любой сфере, нужно лишь найти этих специалистов и расставить куда нужно. Но кого может найти тот, кто понятия не имеет о функционировании экономики, кого и как может расставить тот, кто никогда не был успешным менеджером. И не надо говорить о его опыте в Минобороны. Если лучшее, на что он способен, это бюрократия в разваленных ВС, то лучше и дальше лекции читать.
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 22:18

  ol_zy написав:
  detroytred написав:lapay
Опитування не дают кэфа))
Вообще никакого.
Коэф-т выставляют только бук. конторы.
Самый сладкий - 1,3 на ЮВТ не станет президентом. На не станет.

Дают и он очень похож на букмекерские. Я уже приводил ссылку на социс да freeze на кмис где был вопрос как вы думаете кто победит, так вот ответ на этот вопрос как раз и похож на коэфы от букмекеров.

Как же похож, если вот, например, ЮВТ 19,9% в опросах практически одинаков процент на победу с ПАПом 20,5%, а коэф-т кардинально отличается - у ПАПа 1,8 на победу, а у ЮВТ -- 1, 3 на поражение. На поражение 1,3. Это очень большая разница. Огромная.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 22:21

  Faceless написав: Гриценко совершенно кабинетный теоретик, хотя и с неплохим образованием, возможно вполне интеллигентный. Но есть ли у него хоть какие-то задатки менеджера? У Зеленского, например, точно есть. Что вообще может понимать в экономике кабинетный вояка? Да, есть такой аргумент, мол, он и не обязан быть специалистом в любой сфере, нужно лишь найти этих специалистов и расставить куда нужно. Но кого может найти тот, кто понятия не имеет о функционировании экономики, кого и как может расставить тот, кто никогда не был успешным менеджером. И не надо говорить о его опыте в Минобороны.

Фейслесе - можемо подискутувати.
Зверніть увагу,що Гриценко чи не єдиний кандидат за всі 27 років Незалежності,хто представляє свою команду до 1 туру голосування.
Що скажете,якщо на пост міністра фінансів він представить,наприклад,Пинзеника?
tea
 
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