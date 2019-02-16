Faceless написав:

Гриценко совершенно кабинетный теоретик, хотя и с неплохим образованием, возможно вполне интеллигентный. Но есть ли у него хоть какие-то задатки менеджера? У Зеленского, например, точно есть. Что вообще может понимать в экономике кабинетный вояка? Да, есть такой аргумент, мол, он и не обязан быть специалистом в любой сфере, нужно лишь найти этих специалистов и расставить куда нужно., кого и как может расставить тот, кто никогда не был успешным менеджером. И не надо говорить о его опыте в Минобороны.