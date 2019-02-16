Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Alex2006 написав:На форуме накрутить рейтинг не проблема
Сказать вам, как легко можно накрутить рейтинг любому кандидату здесь на форуме?
Элементарно просто. Делаются куча "левых" адресов на фейсбуке и Гугл-почте, потом по очереди заходите с них на сайт с одного и того же компа (даже IP менять не надо) и спокойно голосуете. А вот если бы шло определение по MAC-адресу, это было бы невозможно.
Faceless написав: Гриценко совершенно кабинетный теоретик, хотя и с неплохим образованием, возможно вполне интеллигентный. Но есть ли у него хоть какие-то задатки менеджера? У Зеленского, например, точно есть. Что вообще может понимать в экономике кабинетный вояка? Да, есть такой аргумент, мол, он и не обязан быть специалистом в любой сфере, нужно лишь найти этих специалистов и расставить куда нужно. Но кого может найти тот, кто понятия не имеет о функционировании экономики, кого и как может расставить тот, кто никогда не был успешным менеджером. И не надо говорить о его опыте в Минобороны.
Фейслесе - можемо подискутувати. Зверніть увагу,що Гриценко чи не єдиний кандидат за всі 27 років Незалежності,хто представляє свою команду до 1 туру голосування. Що скажете,якщо на пост міністра фінансів він представить,наприклад,Пинзеника?
По-перше, Пинзеник не домашня тваринка Гриценка. Запропонувати його на цю посаду може будь хто. І, то ще невідомо, що про це думає сам пан Пинзеник. Пинзенику я загалом імпоную, був якось присутній на його лекції в УІБС НБУ (завітав послухати ).
По-друге, ну представив Гриценко когось, і що? Типу це має сказати, що у нього все готове? Та це не має особливого значення, бо не може Президент одноосібно призначити уряд, голову НБУ та ін. То все це ще переграють багато разів
Elensk Ни сам ЗЕ, ни предполагаемый за его спиной Беня не смогут даже при желании начудить (принять или не принять решений, несущих критические последствия). Потому что страна уже привита от всего. Плюс внимание и контроль со стороны партнёров.
lapay написав:Зеленський тим паче. Він не реформатор ні на йоту. Толку з нього, як зі сферичного коня.
Я уже просто начинаю вами восхищаться, откуда вы черпаете такие императивные сведения. Дайте ссылку на то, что Зеленский не реформатор. У него очень реформаторская программа, имхо.
Дубинский, конечно, трепло еще тот, но бывает попадает в самую точку. Особенно про гениального менеджера Порошенка и его талант в руководстве и организации "своего" бизнеса... https://www.youtube.com/watch?v=6r05Yt1oOeM
detroytred написав:Elensk Ни сам ЗЕ, ни предполагаемый за его спиной Беня не смогут даже при желании начудить (принять или не принять решений, несущих критические последствия). Потому что страна уже привита от всего. Плюс внимание и контроль со стороны партнёров.
Не будьте наивным. Беня двигает Зеленского и Юлю с целью: 1) Остановить преследования по Привату. В идеале - вообще вернуть себе Приват. 2) Вернуть под свой контроль Укрнафту. 3) Стать главным олигархом в Украине и задвинуть президента под лавку. Я не понимаю о чем думают люди, которые хотят ему в этом помочь. Вы дружите с головой?
tea написав:Фейслесе - можемо подискутувати. Зверніть увагу,що Гриценко чи не єдиний кандидат за всі 27 років Незалежності,хто представляє свою команду до 1 туру голосування. Що скажете,якщо на пост міністра фінансів він представить,наприклад,Пинзеника?
По-перше, Пинзеник не домашня тваринка Гриценка. Запропонувати його на цю посаду може будь хто. І, то ще невідомо, що про це думає сам пан Пинзеник. Пинзенику я загалом імпоную, був якось присутній на його лекції в УІБС НБУ (завітав послухати ).
З написаного Вами я зрозумів,що Пинзеник Вам імпонує. Значить якщо Гриценку імпонуватиме економічна програма Пинзеника,а він не буде проти працювати при президенті Гриценку,значить автоматично Ви й не проти Гриценка?Так? Тобто,Ви хотіли б бачити на всіх посадах професіоналів. А якщо Гриценко запропонує на посаду міністра освіти - Вакарчука.Івана Вакарчука.Ви ж не проти?
tea написав:Фейслесе - можемо подискутувати. Зверніть увагу,що Гриценко чи не єдиний кандидат за всі 27 років Незалежності,хто представляє свою команду до 1 туру голосування. Що скажете,якщо на пост міністра фінансів він представить,наприклад,Пинзеника?
По-перше, Пинзеник не домашня тваринка Гриценка. Запропонувати його на цю посаду може будь хто. І, то ще невідомо, що про це думає сам пан Пинзеник. Пинзенику я загалом імпоную, був якось присутній на його лекції в УІБС НБУ (завітав послухати ).
З написаного Вами я зрозумів,що Пинзеник Вам імпонує. Значить якщо Гриценку імпонуватиме економічна програма Пинзеника,а він не буде проти працювати при президенті Гриценку,значить автоматично Ви й не проти Гриценка?Так? Тобто,Ви хотіли б бачити на всіх посадах професіоналів. А якщо Гриценко запропонує на посаду міністра освіти - Вакарчука.Івана Вакарчука.Ви ж не проти?
detroytred написав:Elensk Ни сам ЗЕ, ни предполагаемый за его спиной Беня не смогут даже при желании начудить (принять или не принять решений, несущих критические последствия). Потому что страна уже привита от всего. Плюс внимание и контроль со стороны партнёров.
Шах и мат. Я от такого аргумента просто дар речи потеряла. А давайте сунем пальцы в розетку, узо же должно в щитке стоять, вот и проверим.
freeze написав:Я уже просто начинаю вами восхищаться, откуда вы черпаете такие императивные сведения. Дайте ссылку на то, что Зеленский не реформатор. У него очень реформаторская программа, имхо.
Дубинский, конечно, трепло еще тот, но бывает попадает в самую точку. Особенно про гениального менеджера Порошенка и его талант в руководстве и организации "своего" бизнеса... https://www.youtube.com/watch?v=6r05Yt1oOeM
Делать репост этой проститутки... Ну какие-то элементарные правила гигиены надо соблюдать или где?