Это не компетенция резидента
Или он был на открытии замечен?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 16 лют, 2019 23:09
Это не компетенция резидента
Или он был на открытии замечен?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Суб 16 лют, 2019 23:15
Перечитав.
Мова ж і акценти про інше.
Ви спочатку написали приблизно таке - ну кого може призначити на посади паркетний генерал Гриценко,якщо він в багатьох питаннях не розбирається.
Я ж відповів - Гриценко єдиний кандидат,хто до виборів називає людей,які будуть займати ті чи інші посади
Згоден з Вами,що на ті чи інші посади будуть вибирати депутати.Набере,умовно,мініст освіти,запропонований Гриценком,226 голосів,значить буде міністром.Не набере - буде інша кандидатура.
Але я акцентував на іншому.Якщо,наприклад,Гриценко представить кандидатуру Пинзеника на пост міністра фінансів,це означає,що вони один з одним домовились.Гриценко доручає пост міністра фінансів Пинзенику,Пинзеник готовий працювати при президенті Гриценку.
Якщо вже коаліція не обере його міністром фінансів,то тоді вже Гриценко сміливо може казати - я пропонував як президент кандидатуру Пинзеника,але вона не знайшла підтримки у коаліції,а коаліція бачить на посаді міністра фінансів,умовно,Пупкіна.
Додано: Суб 16 лют, 2019 23:16
Elensk
Вот и иди навстречу оппоненту))
Я специально предположил даже самый худший вариант.
А Вы его утрировали ещё сильнее на порядок (до розетки и угрозы жизни).
Не спортивно.
Я же не спорю, а обмениваюсь мнениями.
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