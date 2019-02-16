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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 209210211212 За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували): Політичні дискусії 5.2 5 151 Бойко Юрій Анатолійович 1% 2 Гриценко Анатолій Степанович 11% 17 Зеленський Володимир Олександрович 25% 38 Ляшко Олег Валерійович 1% 1 Мураєв Євгеній Володимирович 10% 15 Порошенко Петро Олексійович 36% 55 Садовий Андрій Іванович 0 0 Тимошенко Юлія Володимирівна 3% 5 Шевченко Олександр Леонідович 1% 1 Інший кандидат 11% 17 Всього голосів : 151 Додано: Суб 16 лют, 2019 23:09 zzzzzz написав: Да чего вы такие нервные, просто задал вопрос, а вас уже аж наизнанку выворачивает.



Скажите, а вот вся Украина в игральных салонах, это наверно тоже для укрепления обороноспособности страны ? Да чего вы такие нервные, просто задал вопрос, а вас уже аж наизнанку выворачивает.Скажите, а вот вся Украина в игральных салонах, это наверно тоже для укрепления обороноспособности страны ?

Это не компетенция резидента



Или он был на открытии замечен? Это не компетенция резидентаИли он был на открытии замечен? Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 7174 З нами з: 18.04.15 Подякував: 4764 раз. Подякували: 1740 раз. Профіль 3 1 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 лют, 2019 23:15 Faceless написав: tea написав: З написаного Вами я зрозумів,що Пинзеник Вам імпонує.

Значить якщо Гриценку імпонуватиме економічна програма Пинзеника,а він не буде проти працювати при президенті Гриценку,значить автоматично Ви й не проти Гриценка?Так?

Тобто,Ви хотіли б бачити на всіх посадах професіоналів.

А якщо Гриценко запропонує на посаду міністра освіти - Вакарчука.Івана Вакарчука.Ви ж не проти? Перечитайте другу частину мого попереднього посту Перечитайте другу частину мого попереднього посту

Перечитав.

Мова ж і акценти про інше.

Ви спочатку написали приблизно таке - ну кого може призначити на посади паркетний генерал Гриценко,якщо він в багатьох питаннях не розбирається.

Я ж відповів - Гриценко єдиний кандидат,хто до виборів називає людей,які будуть займати ті чи інші посади

Згоден з Вами,що на ті чи інші посади будуть вибирати депутати.Набере,умовно,мініст освіти,запропонований Гриценком,226 голосів,значить буде міністром.Не набере - буде інша кандидатура.

Але я акцентував на іншому.Якщо,наприклад,Гриценко представить кандидатуру Пинзеника на пост міністра фінансів,це означає,що вони один з одним домовились.Гриценко доручає пост міністра фінансів Пинзенику,Пинзеник готовий працювати при президенті Гриценку.

Якщо вже коаліція не обере його міністром фінансів,то тоді вже Гриценко сміливо може казати - я пропонував як президент кандидатуру Пинзеника,але вона не знайшла підтримки у коаліції,а коаліція бачить на посаді міністра фінансів,умовно,Пупкіна. Перечитав.Мова ж і акценти про інше.Ви спочатку написали приблизно таке - ну кого може призначити на посади паркетний генерал Гриценко,якщо він в багатьох питаннях не розбирається.Я ж відповів - Гриценко єдиний кандидат,хто до виборів називає людей,які будуть займати ті чи інші посадиЗгоден з Вами,що на ті чи інші посади будуть вибирати депутати.Набере,умовно,мініст освіти,запропонований Гриценком,226 голосів,значить буде міністром.Не набере - буде інша кандидатура.Але я акцентував на іншому.Якщо,наприклад,Гриценко представить кандидатуру Пинзеника на пост міністра фінансів,це означає,що вони один з одним домовились.Гриценко доручає пост міністра фінансів Пинзенику,Пинзеник готовий працювати при президенті Гриценку.Якщо вже коаліція не обере його міністром фінансів,то тоді вже Гриценко сміливо може казати - я пропонував як президент кандидатуру Пинзеника,але вона не знайшла підтримки у коаліції,а коаліція бачить на посаді міністра фінансів,умовно,Пупкіна. tea Повідомлень: 17000 З нами з: 15.11.08 Подякував: 642 раз. Подякували: 2257 раз. Профіль 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 лют, 2019 23:16 Elensk

Вот и иди навстречу оппоненту))



Я специально предположил даже самый худший вариант.

А Вы его утрировали ещё сильнее на порядок (до розетки и угрозы жизни).

Не спортивно.

Я же не спорю, а обмениваюсь мнениями. detroytred

Повідомлень: 21000 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1223 раз. Подякували: 2839 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 209210211212 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Рейтинг українських забудовників Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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