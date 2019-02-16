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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 209210211212

За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували):

Політичні дискусії 5.2 5 151
Бойко Юрій Анатолійович
1%
2
Гриценко Анатолій Степанович
11%
17
Зеленський Володимир Олександрович
25%
38
Ляшко Олег Валерійович
1%
1
Мураєв Євгеній Володимирович
10%
15
Порошенко Петро Олексійович
36%
55
Садовий Андрій Іванович
0
0
Тимошенко Юлія Володимирівна
3%
5
Шевченко Олександр Леонідович
1%
1
Інший кандидат
11%
17
Всього голосів : 151
Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 23:09

  zzzzzz написав:Да чего вы такие нервные, просто задал вопрос, а вас уже аж наизнанку выворачивает.

Скажите, а вот вся Украина в игральных салонах, это наверно тоже для укрепления обороноспособности страны ? :mrgreen:

Это не компетенция резидента :)

Или он был на открытии замечен? :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 23:15

  Faceless написав:
tea написав:З написаного Вами я зрозумів,що Пинзеник Вам імпонує.
Значить якщо Гриценку імпонуватиме економічна програма Пинзеника,а він не буде проти працювати при президенті Гриценку,значить автоматично Ви й не проти Гриценка?Так?
Тобто,Ви хотіли б бачити на всіх посадах професіоналів.
А якщо Гриценко запропонує на посаду міністра освіти - Вакарчука.Івана Вакарчука.Ви ж не проти?
Перечитайте другу частину мого попереднього посту

Перечитав.
Мова ж і акценти про інше.
Ви спочатку написали приблизно таке - ну кого може призначити на посади паркетний генерал Гриценко,якщо він в багатьох питаннях не розбирається.
Я ж відповів - Гриценко єдиний кандидат,хто до виборів називає людей,які будуть займати ті чи інші посади
Згоден з Вами,що на ті чи інші посади будуть вибирати депутати.Набере,умовно,мініст освіти,запропонований Гриценком,226 голосів,значить буде міністром.Не набере - буде інша кандидатура.
Але я акцентував на іншому.Якщо,наприклад,Гриценко представить кандидатуру Пинзеника на пост міністра фінансів,це означає,що вони один з одним домовились.Гриценко доручає пост міністра фінансів Пинзенику,Пинзеник готовий працювати при президенті Гриценку.
Якщо вже коаліція не обере його міністром фінансів,то тоді вже Гриценко сміливо може казати - я пропонував як президент кандидатуру Пинзеника,але вона не знайшла підтримки у коаліції,а коаліція бачить на посаді міністра фінансів,умовно,Пупкіна.
tea
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 23:16

Elensk
Вот и иди навстречу оппоненту))

Я специально предположил даже самый худший вариант.
А Вы его утрировали ещё сильнее на порядок (до розетки и угрозы жизни).
Не спортивно.
Я же не спорю, а обмениваюсь мнениями.
detroytred
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