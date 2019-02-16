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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 209210211212213>

За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували):

Політичні дискусії 5.1 5 152
Бойко Юрій Анатолійович
1%
2
Гриценко Анатолій Степанович
11%
17
Зеленський Володимир Олександрович
26%
39
Ляшко Олег Валерійович
1%
1
Мураєв Євгеній Володимирович
10%
15
Порошенко Петро Олексійович
36%
55
Садовий Андрій Іванович
0
0
Тимошенко Юлія Володимирівна
3%
5
Шевченко Олександр Леонідович
1%
1
Інший кандидат
11%
17
Всього голосів : 152
Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 23:09

  ol_zy написав:
  freeze написав:Я уже просто начинаю вами восхищаться, откуда вы черпаете такие императивные сведения.
Дайте ссылку на то, что Зеленский не реформатор.
У него очень реформаторская программа, имхо.

Дубинский, конечно, трепло еще тот, но бывает попадает в самую точку.
Особенно про гениального менеджера Порошенка и его талант в руководстве и организации "своего" бизнеса...
https://www.youtube.com/watch?v=6r05Yt1oOeM

Делать репост этой проститутки... Ну какие-то элементарные правила гигиены надо соблюдать или где?
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 23:09

  zzzzzz написав:Да чего вы такие нервные, просто задал вопрос, а вас уже аж наизнанку выворачивает.

Скажите, а вот вся Украина в игральных салонах, это наверно тоже для укрепления обороноспособности страны ? :mrgreen:

Это не компетенция резидента :)

Или он был на открытии замечен? :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 23:15

  Faceless написав:
tea написав:З написаного Вами я зрозумів,що Пинзеник Вам імпонує.
Значить якщо Гриценку імпонуватиме економічна програма Пинзеника,а він не буде проти працювати при президенті Гриценку,значить автоматично Ви й не проти Гриценка?Так?
Тобто,Ви хотіли б бачити на всіх посадах професіоналів.
А якщо Гриценко запропонує на посаду міністра освіти - Вакарчука.Івана Вакарчука.Ви ж не проти?
Перечитайте другу частину мого попереднього посту

Перечитав.
Мова ж і акценти про інше.
Ви спочатку написали приблизно таке - ну кого може призначити на посади паркетний генерал Гриценко,якщо він в багатьох питаннях не розбирається.
Я ж відповів - Гриценко єдиний кандидат,хто до виборів називає людей,які будуть займати ті чи інші посади
Згоден з Вами,що на ті чи інші посади будуть вибирати депутати.Набере,умовно,мініст освіти,запропонований Гриценком,226 голосів,значить буде міністром.Не набере - буде інша кандидатура.
Але я акцентував на іншому.Якщо,наприклад,Гриценко представить кандидатуру Пинзеника на пост міністра фінансів,це означає,що вони один з одним домовились.Гриценко доручає пост міністра фінансів Пинзенику,Пинзеник готовий працювати при президенті Гриценку.
Якщо вже коаліція не обере його міністром фінансів,то тоді вже Гриценко сміливо може казати - я пропонував як президент кандидатуру Пинзеника,але вона не знайшла підтримки у коаліції,а коаліція бачить на посаді міністра фінансів,умовно,Пупкіна.
tea
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 23:16

Elensk
Вот и иди навстречу оппоненту))

Я специально предположил даже самый худший вариант.
А Вы его утрировали ещё сильнее на порядок (до розетки и угрозы жизни).
Не спортивно.
Я же не спорю, а обмениваюсь мнениями.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 23:27

airmax78
Параллель между ЗЕ-Беня и Ян-РЛА не подходит.
С точки зрения критичности действий и возможного у первой пары результата.

Почему рассматриваю по данному критерию?
Потому что основной аргумент: ЗЕ - всё пропало.
Доказательств которого пока не видно.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 23:30

Прошу прощения, а что это за "великое переселение" ветки КРЖН сюда?

Уже "головокружение от реформ" такое, что аж решили тут "поволонтёрить"? :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 23:30

Re: Політичні дискусії

Еще раз: вас кидают. Задача Коломойского - это слабое государство. Слабое государство он будет крутить на одном месте. Это его любимое занятие. Поэтому Порох для него неприемлем.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 23:32

  Вкладчик1234 написав:Прошу прощения, а что это за "великое переселение" ветки КРЖН сюда?

Уже "головокружение от реформ" такое, что аж решили тут "поволонтёрить"? :)

Этот спор начался на ветке КРЖН, но модератор взял и все сообщения перетащил сюда. Но на самом деле это сейчас более важный вопрос, чем цены на КРЖН.
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 23:41

Re: Політичні дискусії

tea написав:А якщо Гриценко запропонує на посаду міністра освіти - Вакарчука.Івана Вакарчука.Ви ж не проти?Якщо,наприклад,Гриценко представить кандидатуру Пинзеника на пост міністра фінансів,це означає,що вони один з одним домовились.Гриценко доручає пост міністра фінансів Пинзенику,Пинзеник готовий працювати при президенті Гриценку.
.


Так не дело то президента этих министров не назначать не представлять.
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 23:44

  detroytred написав:Elensk
Вот и иди навстречу оппоненту))

Я специально предположил даже самый худший вариант.
А Вы его утрировали ещё сильнее на порядок (до розетки и угрозы жизни).
Не спортивно.
Я же не спорю, а обмениваюсь мнениями.


Т.е. предположить, что если Зе облажается, то "запад нам поможет"(с) - это такой шаг на встречу?
Я вас огорчу. Как только мы перестанем хоть как-то грести, а Порох перестанет выедать им мозг чайной ложечкой, партнеры сольются и сольют нас Рашке. Никто ничего за нас делать не будет. А новый Майдан в воюющей стране - это самоубийство.

И да, я утрирую. Потому что я не знаю как можно смотреть на черное и верить в то, что оно белое. У меня когнитивный диссонанс. Я даже не знаю о чем и как тут можно дискутировать.
Elensk
 
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