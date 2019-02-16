Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
freeze написав:Я уже просто начинаю вами восхищаться, откуда вы черпаете такие императивные сведения. Дайте ссылку на то, что Зеленский не реформатор. У него очень реформаторская программа, имхо.
Дубинский, конечно, трепло еще тот, но бывает попадает в самую точку. Особенно про гениального менеджера Порошенка и его талант в руководстве и организации "своего" бизнеса... https://www.youtube.com/watch?v=6r05Yt1oOeM
Делать репост этой проститутки... Ну какие-то элементарные правила гигиены надо соблюдать или где?
tea написав:З написаного Вами я зрозумів,що Пинзеник Вам імпонує. Значить якщо Гриценку імпонуватиме економічна програма Пинзеника,а він не буде проти працювати при президенті Гриценку,значить автоматично Ви й не проти Гриценка?Так? Тобто,Ви хотіли б бачити на всіх посадах професіоналів. А якщо Гриценко запропонує на посаду міністра освіти - Вакарчука.Івана Вакарчука.Ви ж не проти?
Перечитайте другу частину мого попереднього посту
Перечитав. Мова ж і акценти про інше. Ви спочатку написали приблизно таке - ну кого може призначити на посади паркетний генерал Гриценко,якщо він в багатьох питаннях не розбирається. Я ж відповів - Гриценко єдиний кандидат,хто до виборів називає людей,які будуть займати ті чи інші посади Згоден з Вами,що на ті чи інші посади будуть вибирати депутати.Набере,умовно,мініст освіти,запропонований Гриценком,226 голосів,значить буде міністром.Не набере - буде інша кандидатура. Але я акцентував на іншому.Якщо,наприклад,Гриценко представить кандидатуру Пинзеника на пост міністра фінансів,це означає,що вони один з одним домовились.Гриценко доручає пост міністра фінансів Пинзенику,Пинзеник готовий працювати при президенті Гриценку. Якщо вже коаліція не обере його міністром фінансів,то тоді вже Гриценко сміливо може казати - я пропонував як президент кандидатуру Пинзеника,але вона не знайшла підтримки у коаліції,а коаліція бачить на посаді міністра фінансів,умовно,Пупкіна.
tea написав:А якщо Гриценко запропонує на посаду міністра освіти - Вакарчука.Івана Вакарчука.Ви ж не проти?Якщо,наприклад,Гриценко представить кандидатуру Пинзеника на пост міністра фінансів,це означає,що вони один з одним домовились.Гриценко доручає пост міністра фінансів Пинзенику,Пинзеник готовий працювати при президенті Гриценку. .
Так не дело то президента этих министров не назначать не представлять.
detroytred написав:Elensk Вот и иди навстречу оппоненту))
Я специально предположил даже самый худший вариант. А Вы его утрировали ещё сильнее на порядок (до розетки и угрозы жизни). Не спортивно. Я же не спорю, а обмениваюсь мнениями.
Т.е. предположить, что если Зе облажается, то "запад нам поможет"(с) - это такой шаг на встречу? Я вас огорчу. Как только мы перестанем хоть как-то грести, а Порох перестанет выедать им мозг чайной ложечкой, партнеры сольются и сольют нас Рашке. Никто ничего за нас делать не будет. А новый Майдан в воюющей стране - это самоубийство.
И да, я утрирую. Потому что я не знаю как можно смотреть на черное и верить в то, что оно белое. У меня когнитивный диссонанс. Я даже не знаю о чем и как тут можно дискутировать.