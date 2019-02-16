Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
tea написав:Фейслесе - можемо подискутувати. Зверніть увагу,що Гриценко чи не єдиний кандидат за всі 27 років Незалежності,хто представляє свою команду до 1 туру голосування. Що скажете,якщо на пост міністра фінансів він представить,наприклад,Пинзеника?
По-перше, Пинзеник не домашня тваринка Гриценка. Запропонувати його на цю посаду може будь хто. І, то ще невідомо, що про це думає сам пан Пинзеник. Пинзенику я загалом імпоную, був якось присутній на його лекції в УІБС НБУ (завітав послухати ).
З написаного Вами я зрозумів,що Пинзеник Вам імпонує. Значить якщо Гриценку імпонуватиме економічна програма Пинзеника,а він не буде проти працювати при президенті Гриценку,значить автоматично Ви й не проти Гриценка?Так? Тобто,Ви хотіли б бачити на всіх посадах професіоналів. А якщо Гриценко запропонує на посаду міністра освіти - Вакарчука.Івана Вакарчука.Ви ж не проти?
detroytred написав:Elensk Ни сам ЗЕ, ни предполагаемый за его спиной Беня не смогут даже при желании начудить (принять или не принять решений, несущих критические последствия). Потому что страна уже привита от всего. Плюс внимание и контроль со стороны партнёров.
Шах и мат. Я от такого аргумента просто дар речи потеряла. А давайте сунем пальцы в розетку, узо же должно в щитке стоять, вот и проверим.
freeze написав:Я уже просто начинаю вами восхищаться, откуда вы черпаете такие императивные сведения. Дайте ссылку на то, что Зеленский не реформатор. У него очень реформаторская программа, имхо.
Дубинский, конечно, трепло еще тот, но бывает попадает в самую точку. Особенно про гениального менеджера Порошенка и его талант в руководстве и организации "своего" бизнеса... https://www.youtube.com/watch?v=6r05Yt1oOeM
Делать репост этой проститутки... Ну какие-то элементарные правила гигиены надо соблюдать или где?
tea написав:З написаного Вами я зрозумів,що Пинзеник Вам імпонує. Значить якщо Гриценку імпонуватиме економічна програма Пинзеника,а він не буде проти працювати при президенті Гриценку,значить автоматично Ви й не проти Гриценка?Так? Тобто,Ви хотіли б бачити на всіх посадах професіоналів. А якщо Гриценко запропонує на посаду міністра освіти - Вакарчука.Івана Вакарчука.Ви ж не проти?
Перечитайте другу частину мого попереднього посту
Перечитав. Мова ж і акценти про інше. Ви спочатку написали приблизно таке - ну кого може призначити на посади паркетний генерал Гриценко,якщо він в багатьох питаннях не розбирається. Я ж відповів - Гриценко єдиний кандидат,хто до виборів називає людей,які будуть займати ті чи інші посади Згоден з Вами,що на ті чи інші посади будуть вибирати депутати.Набере,умовно,мініст освіти,запропонований Гриценком,226 голосів,значить буде міністром.Не набере - буде інша кандидатура. Але я акцентував на іншому.Якщо,наприклад,Гриценко представить кандидатуру Пинзеника на пост міністра фінансів,це означає,що вони один з одним домовились.Гриценко доручає пост міністра фінансів Пинзенику,Пинзеник готовий працювати при президенті Гриценку. Якщо вже коаліція не обере його міністром фінансів,то тоді вже Гриценко сміливо може казати - я пропонував як президент кандидатуру Пинзеника,але вона не знайшла підтримки у коаліції,а коаліція бачить на посаді міністра фінансів,умовно,Пупкіна.