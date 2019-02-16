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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 209210211212213>

За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували):

Політичні дискусії 5.1 5 152
Бойко Юрій Анатолійович
1%
2
Гриценко Анатолій Степанович
11%
17
Зеленський Володимир Олександрович
26%
39
Ляшко Олег Валерійович
1%
1
Мураєв Євгеній Володимирович
10%
15
Порошенко Петро Олексійович
36%
55
Садовий Андрій Іванович
0
0
Тимошенко Юлія Володимирівна
3%
5
Шевченко Олександр Леонідович
1%
1
Інший кандидат
11%
17
Всього голосів : 152
Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 23:08

Re: Політичні дискусії

tea написав:
  Faceless написав:
tea написав:Фейслесе - можемо подискутувати.
Зверніть увагу,що Гриценко чи не єдиний кандидат за всі 27 років Незалежності,хто представляє свою команду до 1 туру голосування.
Що скажете,якщо на пост міністра фінансів він представить,наприклад,Пинзеника?


По-перше, Пинзеник не домашня тваринка Гриценка. Запропонувати його на цю посаду може будь хто. І, то ще невідомо, що про це думає сам пан Пинзеник. Пинзенику я загалом імпоную, був якось присутній на його лекції в УІБС НБУ (завітав послухати :)).

З написаного Вами я зрозумів,що Пинзеник Вам імпонує.
Значить якщо Гриценку імпонуватиме економічна програма Пинзеника,а він не буде проти працювати при президенті Гриценку,значить автоматично Ви й не проти Гриценка?Так?
Тобто,Ви хотіли б бачити на всіх посадах професіоналів.
А якщо Гриценко запропонує на посаду міністра освіти - Вакарчука.Івана Вакарчука.Ви ж не проти?
Перечитайте другу частину мого попереднього посту
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 23:09

  detroytred написав:Elensk
Ни сам ЗЕ, ни предполагаемый за его спиной Беня не смогут даже при желании начудить (принять или не принять решений, несущих критические последствия).
Потому что страна уже привита от всего. Плюс внимание и контроль со стороны партнёров.


Шах и мат. Я от такого аргумента просто дар речи потеряла.
А давайте сунем пальцы в розетку, узо же должно в щитке стоять, вот и проверим.
Elensk
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 23:09

  ol_zy написав:
  freeze написав:Я уже просто начинаю вами восхищаться, откуда вы черпаете такие императивные сведения.
Дайте ссылку на то, что Зеленский не реформатор.
У него очень реформаторская программа, имхо.

Дубинский, конечно, трепло еще тот, но бывает попадает в самую точку.
Особенно про гениального менеджера Порошенка и его талант в руководстве и организации "своего" бизнеса...
https://www.youtube.com/watch?v=6r05Yt1oOeM

Делать репост этой проститутки... Ну какие-то элементарные правила гигиены надо соблюдать или где?
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 23:09

  zzzzzz написав:Да чего вы такие нервные, просто задал вопрос, а вас уже аж наизнанку выворачивает.

Скажите, а вот вся Украина в игральных салонах, это наверно тоже для укрепления обороноспособности страны ? :mrgreen:

Это не компетенция резидента :)

Или он был на открытии замечен? :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 23:15

  Faceless написав:
tea написав:З написаного Вами я зрозумів,що Пинзеник Вам імпонує.
Значить якщо Гриценку імпонуватиме економічна програма Пинзеника,а він не буде проти працювати при президенті Гриценку,значить автоматично Ви й не проти Гриценка?Так?
Тобто,Ви хотіли б бачити на всіх посадах професіоналів.
А якщо Гриценко запропонує на посаду міністра освіти - Вакарчука.Івана Вакарчука.Ви ж не проти?
Перечитайте другу частину мого попереднього посту

Перечитав.
Мова ж і акценти про інше.
Ви спочатку написали приблизно таке - ну кого може призначити на посади паркетний генерал Гриценко,якщо він в багатьох питаннях не розбирається.
Я ж відповів - Гриценко єдиний кандидат,хто до виборів називає людей,які будуть займати ті чи інші посади
Згоден з Вами,що на ті чи інші посади будуть вибирати депутати.Набере,умовно,мініст освіти,запропонований Гриценком,226 голосів,значить буде міністром.Не набере - буде інша кандидатура.
Але я акцентував на іншому.Якщо,наприклад,Гриценко представить кандидатуру Пинзеника на пост міністра фінансів,це означає,що вони один з одним домовились.Гриценко доручає пост міністра фінансів Пинзенику,Пинзеник готовий працювати при президенті Гриценку.
Якщо вже коаліція не обере його міністром фінансів,то тоді вже Гриценко сміливо може казати - я пропонував як президент кандидатуру Пинзеника,але вона не знайшла підтримки у коаліції,а коаліція бачить на посаді міністра фінансів,умовно,Пупкіна.
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 23:16

Elensk
Вот и иди навстречу оппоненту))

Я специально предположил даже самый худший вариант.
А Вы его утрировали ещё сильнее на порядок (до розетки и угрозы жизни).
Не спортивно.
Я же не спорю, а обмениваюсь мнениями.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 23:27

airmax78
Параллель между ЗЕ-Беня и Ян-РЛА не подходит.
С точки зрения критичности действий и возможного у первой пары результата.

Почему рассматриваю по данному критерию?
Потому что основной аргумент: ЗЕ - всё пропало.
Доказательств которого пока не видно.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 23:30

Прошу прощения, а что это за "великое переселение" ветки КРЖН сюда?

Уже "головокружение от реформ" такое, что аж решили тут "поволонтёрить"? :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 23:30

Re: Політичні дискусії

Еще раз: вас кидают. Задача Коломойского - это слабое государство. Слабое государство он будет крутить на одном месте. Это его любимое занятие. Поэтому Порох для него неприемлем.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 23:32

  Вкладчик1234 написав:Прошу прощения, а что это за "великое переселение" ветки КРЖН сюда?

Уже "головокружение от реформ" такое, что аж решили тут "поволонтёрить"? :)

Этот спор начался на ветке КРЖН, но модератор взял и все сообщения перетащил сюда. Но на самом деле это сейчас более важный вопрос, чем цены на КРЖН.
airmax78
 
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