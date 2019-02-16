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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 16 лют, 2019 23:41
tea написав:А якщо Гриценко запропонує на посаду міністра освіти - Вакарчука.Івана Вакарчука.Ви ж не проти?Якщо,наприклад,Гриценко представить кандидатуру Пинзеника на пост міністра фінансів,це означає,що вони один з одним домовились.Гриценко доручає пост міністра фінансів Пинзенику,Пинзеник готовий працювати при президенті Гриценку.
.
Так не дело то президента этих министров не назначать не представлять.
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Додано: Суб 16 лют, 2019 23:44
detroytred написав:Elensk
Вот и иди навстречу оппоненту))
Я специально предположил даже самый худший вариант.
А Вы его утрировали ещё сильнее на порядок (до розетки и угрозы жизни).
Не спортивно.
Я же не спорю, а обмениваюсь мнениями.
Т.е. предположить, что если Зе облажается, то "запад нам поможет"(с) - это такой шаг на встречу?
Я вас огорчу. Как только мы перестанем хоть как-то грести, а Порох перестанет выедать им мозг чайной ложечкой, партнеры сольются и сольют нас Рашке. Никто ничего за нас делать не будет. А новый Майдан в воюющей стране - это самоубийство.
И да, я утрирую. Потому что я не знаю как можно смотреть на черное и верить в то, что оно белое. У меня когнитивный диссонанс. Я даже не знаю о чем и как тут можно дискутировать.
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Додано: Суб 16 лют, 2019 23:46
Aps написав:
Так не дело то президента этих министров не назначать не представлять.
А кто об этом думает? У нас президент в ответе за всех и за все. Полномочия? Не, не слышали.
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Додано: Суб 16 лют, 2019 23:55
tea написав:
З написаного Вами я зрозумів,що Пинзеник Вам імпонує.
Значить якщо Гриценку імпонуватиме економічна програма Пинзеника,а він не буде проти працювати при президенті Гриценку,значить автоматично Ви й не проти Гриценка?Так?
Тобто,Ви хотіли б бачити на всіх посадах професіоналів.
А якщо Гриценко запропонує на посаду міністра освіти - Вакарчука.Івана Вакарчука.Ви ж не проти?
По порядку
1 Для мене , якби було рейтигове голосування наприклад з 10 осіб і був би зобовязаний назвати перших 10, то послідовність виглядала б наступним чином
Порошенко
Безсмертний
Наливайченко
Садовий
Гриценко
Зеленський
Тимошенко
Тарута
Бойко
Мураєв
2 Якщо людина в якої відсутня власна політсила або власний капітал в сотні мільйонів гривень , або досвід керування хоча рівнем області - до виборів починає заявляти про те кого вона поставить , але при цьому ті кого вона оголосила - самі це не підтверджують - це балабол , каденція якого закінчиться фразою
не шмогла....
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Додано: Суб 16 лют, 2019 23:55
detroytred написав:Elensk
Ни сам ЗЕ, ни предполагаемый за его спиной Беня не смогут даже при желании начудить (принять или не принять решений, несущих критические последствия).
Потому что страна уже привита от всего. Плюс внимание и контроль со стороны партнёров.
Еге ж! Еге ж! Щеплена?! Та ні, поки тільки липові справки про щеплення!
Бо якби була щеплена, особливо від усього, то про нинішні рейтинги Зеленського, Юлі, Бойка і Ляшко не було б і мови! Ну було б 2-3%. І все! А так суцільна епідемія з можливими летальними наслідками ...
Востаннє редагувалось Кармелюк
в Нед 17 лют, 2019 00:00, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 17 лют, 2019 00:00
Тоже не получается.
Бене рашка представляет ещё бОльшую угрозу, чем для РЛА.
То есть интереса ослаблять до критического уровня государство у него нет.
Тем более, если посол даже по мелкому вопросу легко втолковал Бене, то уж по стратегическому тем более *объяснит*.
Партнёры при наличии заинтересованности сольют нас хоть с каким през-том.
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detroytred
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Додано: Нед 17 лют, 2019 00:01
Оранжевый-хит сезона написав:
к сожалению удалили 2 моих поста , о том что Порошенко оплачивает так называемые "минусовые" ролико о Гриценко, Тимошенко и Зеленском. Вы можете увидеть их на местных региональных каналах. Ихразмещение оплачивает Порошенко за налик, деньги на размещение привозят машина с номерами управления госохраны. Это украденный из бюджета нал.
В бюджете с налом напряженка, там, в основном, безнал на счетах Казначейства. Думаю он таскает эти деньги прямо из хранилища НБУ. Так что все норм - это ограниченная эмиссия на благое дело.
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Додано: Нед 17 лют, 2019 00:04
airmax78 написав: Оранжевый-хит сезона написав:
к сожалению удалили 2 моих поста , о том что Порошенко оплачивает так называемые "минусовые" ролико о Гриценко, Тимошенко и Зеленском. Вы можете увидеть их на местных региональных каналах. Ихразмещение оплачивает Порошенко за налик, деньги на размещение привозят машина с номерами управления госохраны. Это украденный из бюджета нал.
В бюджете с налом напряженка, там, в основном, безнал на счетах Казначейства. Думаю он таскает эти деньги прямо из хранилища НБУ. Так что все норм - это ограниченная эмиссия на благое дело.
это чёрный нал от : крышевания "Космолот", от "копанок" на подконтрольных территориях, и от контрабаса. Может ещё от чего то что я не знаю.
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Додано: Нед 17 лют, 2019 00:08
Elensk написав: Aps написав:
Так не дело то президента этих министров не назначать не представлять.
А кто об этом думает? У нас президент в ответе за всех и за все. Полномочия? Не, не слышали.
В том и дело, что ночные визитеры об этом не слышали.
Визитеры всех сфер и мастей.
Радиосвобода целый репортаж и не один представляла.
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Додано: Нед 17 лют, 2019 00:09
detroytred написав:
Тоже не получается.
Бене рашка представляет ещё бОльшую угрозу, чем для РЛА.
То есть интереса ослаблять до критического уровня государство у него нет.
Тем более, если посол даже по мелкому вопросу легко втолковал Бене, то уж по стратегическому тем более *объяснит*.
Партнёры при наличии заинтересованности сольют нас хоть с каким през-том.
Откуда эта наивность? Откуда этот патернализм? Что кто-то точно о нас позаботиться, кто-то в последний момент в обиду не даст. Если мы сами себе выберем бениного клоуна, на нас как на народе, способном на создание суверенного государства, поставят крест. И будут правы. Беню вызвали потому что у него был открытый конфликт с Президентом. А выберете Зелю и все, никакого конфликта. Мир, дружба, Укрнафта. Никто никого никуда не вызовет - повода не будет.
Любому олигарху выгодно слабое государство. Потому что только в слабом государстве сила олигархов становится максимальной. Ради этого он пойдет на любые уступки Москве. И Москва с удовольствием примет эти уступки.
Послушайте его интервью Гордону и вам все станет предельно ясно. Там уже и на Донбассе идет гражданское война, а не война с Путиным. И уже надо договариваться. И нам нужен мир мир мир... Г0нд0н он.
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