Додано: Суб 16 лют, 2019 23:44

detroytred написав: Elensk

Вот и иди навстречу оппоненту))



Я специально предположил даже самый худший вариант.

А Вы его утрировали ещё сильнее на порядок (до розетки и угрозы жизни).

Не спортивно.

Я же не спорю, а обмениваюсь мнениями. Вот и иди навстречу оппоненту))Я специально предположил даже самый худший вариант.А Вы его утрировали ещё сильнее на порядок (до розетки и угрозы жизни).Не спортивно.Я же не спорю, а обмениваюсь мнениями.

Т.е. предположить, что если Зе облажается, то "запад нам поможет"(с) - это такой шаг на встречу?Я вас огорчу. Как только мы перестанем хоть как-то грести, а Порох перестанет выедать им мозг чайной ложечкой, партнеры сольются и сольют нас Рашке. Никто ничего за нас делать не будет. А новый Майдан в воюющей стране - это самоубийство.И да, я утрирую. Потому что я не знаю как можно смотреть на черное и верить в то, что оно белое. У меня когнитивный диссонанс. Я даже не знаю о чем и как тут можно дискутировать.