Додано: Нед 17 лют, 2019 00:42

detroytred написав: Faceless

В Швейцарии не было халявы каждому.

Наоборот. Многим швейцарцам пришлось бы заплатить из своих кровных. Они отказались. То есть большинство отказалось платить меньшинству. Богатое общество. Какой же это отказ от популизма?)

Его как такового и не было.



Чистота не там, где убирают ...

Так и популизма нет там, где у популистов можновладцив, нет достаточных ресурсов для конкуренции с можновладцями-непопулистами. Достучаться не могут.

А обыватель Джон, Жан и пр. падок на популизм везде одинаково.



У нас же власть имущие практически все являются популистами.

Так дешевле.

Вот не надо. Вы сами прекрасно знаете, что за любую халяву кто-то платит из своих кровных. Но швейцарцы это понимают, а у нас "пэнсии надо сделать минимум 500 йэвро! - Ура-а-а!", "понизим коммуналку в разы! - Ура-а-а!", "будем кредиты давать всем под 3%! - Ура-а-а!, налоги понизим в разы - Ура-а-а! "И все. И даже могз не включается: как, откуда, за чей счёт. А ведь только за их, налогоплательщиков, кровные. Притом в большинстве случаев вообще невозможно.А ресурсы у популистов быстро появляются с поддержкой. Конкурировать они умеют очень хорошо. Так что в обывателе речь - не все так палки, не у всех мозгов, как у морской свинки. Не набирается критическая масса из безмозглого биоматериала. Нам ещё предстоит море работы и годы , чтобы сознательность и ответственность появилась хотя бы у такой доли меньшинства, чтобы оно могло хотя бы уровень погрешности превышать.Зато это большинство очень любит разглагольствования, какой же у нас "мудрый народ"