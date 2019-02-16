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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 17 лют, 2019 00:15
detroytred написав:
Тоже не получается.
Бене рашка представляет ещё бОльшую угрозу, чем для РЛА.
То есть интереса ослаблять до критического уровня государство у него нет.
Тем более, если посол даже по мелкому вопросу легко втолковал Бене, то уж по стратегическому тем более *объяснит*.
Партнёры при наличии заинтересованности сольют нас хоть с каким през-том.
Я сливаюсь с этого диалога.
Если надо объяснять, то объяснять бессмысленно.
Я не готова играть судьбой страны в русскую рулетку. И да, я прививаю своих детей, хожу на зеленый свет по пешеходному переходу и пристегиваюсь в машине. Я стараюсь минимизировать риски, о которых знаю и которые вижу. И не вступаю в споры с антипрививочниками.
Мои дети привиты, моих активов, надеюсь, хватит на трудные времена. И если окажется, что у нас страна долбодятлов, то так нам и надо. Естественный отбор.
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Elensk
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Додано: Нед 17 лют, 2019 00:15
Оранжевый-хит сезона
В Харьковской области уже лес рубят аки в Карпатах...
Кстати, 1+1, кажется, снимало вырубки и лесовозы, и отговорки должностных лиц.
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detroytred
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Додано: Нед 17 лют, 2019 00:17
detroytred написав:Оранжевый-хит сезона
В Харьковской области уже лес рубят аки в Карпатах...
Кстати, 1+1, кажется, снимало вырубки и лесовозы, и отговорки должностных лиц.
но Порошенко тут 100% не при чём
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Нед 17 лют, 2019 00:23
tea написав:Але я акцентував на іншому.Якщо,наприклад,Гриценко представить кандидатуру Пинзеника на пост міністра фінансів,це означає,що вони один з одним домовились.Гриценко доручає пост міністра фінансів Пинзенику,Пинзеник готовий працювати при президенті Гриценку.
Якщо вже коаліція не обере його міністром фінансів,то тоді вже Гриценко сміливо може казати - я пропонував як президент кандидатуру Пинзеника,але вона не знайшла підтримки у коаліції,а коаліція бачить на посаді міністра фінансів,умовно,Пупкіна.
От саме тому - до дупи оті "представлення", бо майже всі кандидатури зміняться
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Faceless
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Додано: Нед 17 лют, 2019 00:29
Elensk
Объяснить своё мнение и убедить в нём - это разные понятия.
За первое - спасибо.
Второе - ложная цель приводит к разочарованию.
Предъявлять претензии в отношении предполагаемого! собой да ещё и с усилением *долбодятлы*)) -- тоже не спортивно.
Я же не делаю это, заявляя то, что выборы в имеющейся форме - это отнюдь не волеизъявление общества, а результат манипуляций им.
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detroytred
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Додано: Нед 17 лют, 2019 00:42
detroytred написав:Faceless
В Швейцарии не было халявы каждому.
Наоборот. Многим швейцарцам пришлось бы заплатить из своих кровных. Они отказались. То есть большинство отказалось платить меньшинству. Богатое общество. Какой же это отказ от популизма?)
Его как такового и не было.
Чистота не там, где убирают ...
Так и популизма нет там, где у популистов можновладцив, нет достаточных ресурсов для конкуренции с можновладцями-непопулистами. Достучаться не могут.
А обыватель Джон, Жан и пр. падок на популизм везде одинаково.
У нас же власть имущие практически все являются популистами.
Так дешевле.
Вот не надо. Вы сами прекрасно знаете, что за любую халяву кто-то платит из своих кровных. Но швейцарцы это понимают, а у нас "пэнсии надо сделать минимум 500 йэвро! - Ура-а-а!", "понизим коммуналку в разы! - Ура-а-а!", "будем кредиты давать всем под 3%! - Ура-а-а!, налоги понизим в разы - Ура-а-а! "
И все. И даже могз не включается: как, откуда, за чей счёт. А ведь только за их, налогоплательщиков, кровные. Притом в большинстве случаев вообще невозможно.
А ресурсы у популистов быстро появляются с поддержкой. Конкурировать они умеют очень хорошо. Так что в обывателе речь - не все так палки, не у всех мозгов, как у морской свинки. Не набирается критическая масса из безмозглого биоматериала. Нам ещё предстоит море работы и годы , чтобы сознательность и ответственность появилась хотя бы у такой доли меньшинства, чтобы оно могло хотя бы уровень погрешности превышать.
Зато это большинство очень любит разглагольствования, какой же у нас "мудрый народ"
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