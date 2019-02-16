но Порошенко тут 100% не при чём
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 17 лют, 2019 00:17
Додано: Нед 17 лют, 2019 00:23
Re: Політичні дискусії
От саме тому - до дупи оті "представлення", бо майже всі кандидатури зміняться
Додано: Нед 17 лют, 2019 00:29
Elensk
Объяснить своё мнение и убедить в нём - это разные понятия.
За первое - спасибо.
Второе - ложная цель приводит к разочарованию.
Предъявлять претензии в отношении предполагаемого! собой да ещё и с усилением *долбодятлы*)) -- тоже не спортивно.
Я же не делаю это, заявляя то, что выборы в имеющейся форме - это отнюдь не волеизъявление общества, а результат манипуляций им.
Додано: Нед 17 лют, 2019 00:42
Re: Політичні дискусії
Вот не надо. Вы сами прекрасно знаете, что за любую халяву кто-то платит из своих кровных. Но швейцарцы это понимают, а у нас "пэнсии надо сделать минимум 500 йэвро! - Ура-а-а!", "понизим коммуналку в разы! - Ура-а-а!", "будем кредиты давать всем под 3%! - Ура-а-а!, налоги понизим в разы - Ура-а-а! "
И все. И даже могз не включается: как, откуда, за чей счёт. А ведь только за их, налогоплательщиков, кровные. Притом в большинстве случаев вообще невозможно.
А ресурсы у популистов быстро появляются с поддержкой. Конкурировать они умеют очень хорошо. Так что в обывателе речь - не все так палки, не у всех мозгов, как у морской свинки. Не набирается критическая масса из безмозглого биоматериала. Нам ещё предстоит море работы и годы , чтобы сознательность и ответственность появилась хотя бы у такой доли меньшинства, чтобы оно могло хотя бы уровень погрешности превышать.
Зато это большинство очень любит разглагольствования, какой же у нас "мудрый народ"
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