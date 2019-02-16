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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 210211212213

За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували):

Політичні дискусії 5.1 5 152
Бойко Юрій Анатолійович
1%
2
Гриценко Анатолій Степанович
11%
17
Зеленський Володимир Олександрович
26%
39
Ляшко Олег Валерійович
1%
1
Мураєв Євгеній Володимирович
10%
15
Порошенко Петро Олексійович
36%
55
Садовий Андрій Іванович
0
0
Тимошенко Юлія Володимирівна
3%
5
Шевченко Олександр Леонідович
1%
1
Інший кандидат
11%
17
Всього голосів : 152
Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 00:17

  detroytred написав:Оранжевый-хит сезона
В Харьковской области уже лес рубят аки в Карпатах...
Кстати, 1+1, кажется, снимало вырубки и лесовозы, и отговорки должностных лиц.

но Порошенко тут 100% не при чём :)
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 00:23

Re: Політичні дискусії

tea написав:Але я акцентував на іншому.Якщо,наприклад,Гриценко представить кандидатуру Пинзеника на пост міністра фінансів,це означає,що вони один з одним домовились.Гриценко доручає пост міністра фінансів Пинзенику,Пинзеник готовий працювати при президенті Гриценку.
Якщо вже коаліція не обере його міністром фінансів,то тоді вже Гриценко сміливо може казати - я пропонував як президент кандидатуру Пинзеника,але вона не знайшла підтримки у коаліції,а коаліція бачить на посаді міністра фінансів,умовно,Пупкіна.


От саме тому - до дупи оті "представлення", бо майже всі кандидатури зміняться
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 00:29

Elensk
Объяснить своё мнение и убедить в нём - это разные понятия.
За первое - спасибо.
Второе - ложная цель приводит к разочарованию.

Предъявлять претензии в отношении предполагаемого! собой да ещё и с усилением *долбодятлы*)) -- тоже не спортивно.

Я же не делаю это, заявляя то, что выборы в имеющейся форме - это отнюдь не волеизъявление общества, а результат манипуляций им.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 00:42

Re: Політичні дискусії

detroytred написав:Faceless
В Швейцарии не было халявы каждому.
Наоборот. Многим швейцарцам пришлось бы заплатить из своих кровных. Они отказались. То есть большинство отказалось платить меньшинству. Богатое общество. Какой же это отказ от популизма?)
Его как такового и не было.

Чистота не там, где убирают ...
Так и популизма нет там, где у популистов можновладцив, нет достаточных ресурсов для конкуренции с можновладцями-непопулистами. Достучаться не могут.
А обыватель Джон, Жан и пр. падок на популизм везде одинаково.

У нас же власть имущие практически все являются популистами.
Так дешевле.


Вот не надо. Вы сами прекрасно знаете, что за любую халяву кто-то платит из своих кровных. Но швейцарцы это понимают, а у нас "пэнсии надо сделать минимум 500 йэвро! - Ура-а-а!", "понизим коммуналку в разы! - Ура-а-а!", "будем кредиты давать всем под 3%! - Ура-а-а!, налоги понизим в разы - Ура-а-а! "

И все. И даже могз не включается: как, откуда, за чей счёт. А ведь только за их, налогоплательщиков, кровные. Притом в большинстве случаев вообще невозможно.

А ресурсы у популистов быстро появляются с поддержкой. Конкурировать они умеют очень хорошо. Так что в обывателе речь - не все так палки, не у всех мозгов, как у морской свинки. Не набирается критическая масса из безмозглого биоматериала. Нам ещё предстоит море работы и годы , чтобы сознательность и ответственность появилась хотя бы у такой доли меньшинства, чтобы оно могло хотя бы уровень погрешности превышать.
Зато это большинство очень любит разглагольствования, какой же у нас "мудрый народ"
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 01:19

Re: Політичні дискусії

Полностью поддерживаю предыдущий спич.
Кроме этого момента
  Faceless написав:И даже могз не включается: как, откуда, за чей счёт.

Они точно знают как и за чей счет. Забрать у олигархов, воров и коррупционеров. А ворами и коррупционерами они считают всех, у кого чуть больше чем у них.
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 01:34

Re: Політичні дискусії

  airmax78 написав:Сказал паркетный полковник. И тут же предложил на должность министра обороны ... паркетного генерала.

1. Апаршин никогда не был генералом. Я для чего там прямую ссылку на укр. Википедию привел?
"Не читал, но осуждаю!" (с) (из СССР, когда на заводских собраниях критиковали Солженицина за "клевету на советский строй").

2. До того, как стать штабным офицером, он прошел все офицерские ступеньки, начиная от командира взвода (см. ту же ссылку).

Гелетей же -
В 1985—1987 году проходил службу в ВС СССР, младший контролёр войсковая часть 2142 Западного пограничного округа КГБ СССР.
Дальше - служба в милиции (УБОП), УДО. В армию он вернулся уже министром. А армейская специфика, тем более в то время, весьма далека от специфики ловли преступников или работы телохранителем.

Кстати присягу министра он "подписывал" закрытой колпачком ручкой.
https://www.unian.net/politics/935721-g ... ad-image-0
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