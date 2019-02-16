но Порошенко тут 100% не при чём
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 17 лют, 2019 00:17
Додано: Нед 17 лют, 2019 00:23
Re: Політичні дискусії
От саме тому - до дупи оті "представлення", бо майже всі кандидатури зміняться
Додано: Нед 17 лют, 2019 00:29
Elensk
Объяснить своё мнение и убедить в нём - это разные понятия.
За первое - спасибо.
Второе - ложная цель приводит к разочарованию.
Предъявлять претензии в отношении предполагаемого! собой да ещё и с усилением *долбодятлы*)) -- тоже не спортивно.
Я же не делаю это, заявляя то, что выборы в имеющейся форме - это отнюдь не волеизъявление общества, а результат манипуляций им.
Додано: Нед 17 лют, 2019 00:42
Re: Політичні дискусії
Вот не надо. Вы сами прекрасно знаете, что за любую халяву кто-то платит из своих кровных. Но швейцарцы это понимают, а у нас "пэнсии надо сделать минимум 500 йэвро! - Ура-а-а!", "понизим коммуналку в разы! - Ура-а-а!", "будем кредиты давать всем под 3%! - Ура-а-а!, налоги понизим в разы - Ура-а-а! "
И все. И даже могз не включается: как, откуда, за чей счёт. А ведь только за их, налогоплательщиков, кровные. Притом в большинстве случаев вообще невозможно.
А ресурсы у популистов быстро появляются с поддержкой. Конкурировать они умеют очень хорошо. Так что в обывателе речь - не все так палки, не у всех мозгов, как у морской свинки. Не набирается критическая масса из безмозглого биоматериала. Нам ещё предстоит море работы и годы , чтобы сознательность и ответственность появилась хотя бы у такой доли меньшинства, чтобы оно могло хотя бы уровень погрешности превышать.
Зато это большинство очень любит разглагольствования, какой же у нас "мудрый народ"
Додано: Нед 17 лют, 2019 01:19
Re: Політичні дискусії
Додано: Нед 17 лют, 2019 01:34
Re: Політичні дискусії
1. Апаршин никогда не был генералом. Я для чего там прямую ссылку на укр. Википедию привел?
"Не читал, но осуждаю!" (с) (из СССР, когда на заводских собраниях критиковали Солженицина за "клевету на советский строй").
2. До того, как стать штабным офицером, он прошел все офицерские ступеньки, начиная от командира взвода (см. ту же ссылку).
Гелетей же -
Дальше - служба в милиции (УБОП), УДО. В армию он вернулся уже министром. А армейская специфика, тем более в то время, весьма далека от специфики ловли преступников или работы телохранителем.
Кстати присягу министра он "подписывал" закрытой колпачком ручкой.
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