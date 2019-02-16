Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
tea написав:Але я акцентував на іншому.Якщо,наприклад,Гриценко представить кандидатуру Пинзеника на пост міністра фінансів,це означає,що вони один з одним домовились.Гриценко доручає пост міністра фінансів Пинзенику,Пинзеник готовий працювати при президенті Гриценку. Якщо вже коаліція не обере його міністром фінансів,то тоді вже Гриценко сміливо може казати - я пропонував як президент кандидатуру Пинзеника,але вона не знайшла підтримки у коаліції,а коаліція бачить на посаді міністра фінансів,умовно,Пупкіна.
От саме тому - до дупи оті "представлення", бо майже всі кандидатури зміняться
detroytred написав:Faceless В Швейцарии не было халявы каждому. Наоборот. Многим швейцарцам пришлось бы заплатить из своих кровных. Они отказались. То есть большинство отказалось платить меньшинству. Богатое общество. Какой же это отказ от популизма?) Его как такового и не было.
Чистота не там, где убирают ... Так и популизма нет там, где у популистов можновладцив, нет достаточных ресурсов для конкуренции с можновладцями-непопулистами. Достучаться не могут. А обыватель Джон, Жан и пр. падок на популизм везде одинаково.
У нас же власть имущие практически все являются популистами. Так дешевле.
Вот не надо. Вы сами прекрасно знаете, что за любую халяву кто-то платит из своих кровных. Но швейцарцы это понимают, а у нас "пэнсии надо сделать минимум 500 йэвро! - Ура-а-а!", "понизим коммуналку в разы! - Ура-а-а!", "будем кредиты давать всем под 3%! - Ура-а-а!, налоги понизим в разы - Ура-а-а! "
И все. И даже могз не включается: как, откуда, за чей счёт. А ведь только за их, налогоплательщиков, кровные. Притом в большинстве случаев вообще невозможно.
А ресурсы у популистов быстро появляются с поддержкой. Конкурировать они умеют очень хорошо. Так что в обывателе речь - не все так палки, не у всех мозгов, как у морской свинки. Не набирается критическая масса из безмозглого биоматериала. Нам ещё предстоит море работы и годы , чтобы сознательность и ответственность появилась хотя бы у такой доли меньшинства, чтобы оно могло хотя бы уровень погрешности превышать. Зато это большинство очень любит разглагольствования, какой же у нас "мудрый народ"
airmax78 написав:Сказал паркетный полковник. И тут же предложил на должность министра обороны ... паркетного генерала.
Может это и не лучшая кандидатура на пост министра, но
1. Апаршин никогда не был генералом. Я для чего там прямую ссылку на укр. Википедию привел? "Не читал, но осуждаю!" (с) (из СССР, когда на заводских собраниях критиковали Солженицина за "клевету на советский строй").
2. До того, как стать штабным офицером, он прошел все офицерские ступеньки, начиная от командира взвода (см. ту же ссылку).
Гелетей же -
В 1985—1987 году проходил службу в ВС СССР, младший контролёр войсковая часть 2142 Западного пограничного округа КГБ СССР.
Дальше - служба в милиции (УБОП), УДО. В армию он вернулся уже министром. А армейская специфика, тем более в то время, весьма далека от специфики ловли преступников или работы телохранителем.
Elensk написав:Полностью поддерживаю предыдущий спич. Кроме этого момента
Faceless написав:И даже могз не включается: как, откуда, за чей счёт.
Они точно знают как и за чей счет. Забрать у олигархов, воров и коррупционеров. А ворами и коррупционерами они считают всех, у кого чуть больше чем у них.
А Порошенко с чего разбогател? В отличие от предыдущих воров растаскивавших бесхозную бывшую советскую собственность этому "эффективному" менеджеру уже мало что досталось и он полез в карман к пересичному, включая нищих пенсионеров, через обвал гривны, тарифы,непрерывный рост цен. Воры типа Пети опасны не тем, что набивают карманы на пепелище, а тем, что при этом они не создают условий для развития экономики страны, а, значит, всех ее граждан, обрекая их на нищету и отъезд. Их способ существования и обогащения просто не предусматривает создания условий для развития экономики в принципе.
shapo написав:А Порошенко с чего разбогател? В отличие от предыдущих воров растаскивавших бесхозную бывшую советскую собственность этому "эффективному" менеджеру уже мало что досталось и он полез в карман к пересичному, включая нищих пенсионеров, через обвал гривны, тарифы,непрерывный рост цен. Воры типа Пети опасны не тем, что набивают карманы на пепелище, а тем, что при этом они не создают условий для развития экономики страны, а, значит, всех ее граждан, обрекая их на нищету и отъезд. Их способ существования и обогащения просто не предусматривает создания условий для развития экономики в принципе.
Что вы несете? Это какой-то гон. Порох стал миллиардером задолго до того как стал Президентом. Деньги свои он заработал на самом конкурентном рынке в Украине, конкурируя на нем как с украинскими производителями, так и с крупнейшими ТНК. Вы хотите Пороха обвинить в девале гривны? Вы в своем уме?
shapo написав:А Порошенко с чего разбогател? В отличие от предыдущих воров растаскивавших бесхозную бывшую советскую собственность этому "эффективному" менеджеру уже мало что досталось и он полез в карман к пересичному, включая нищих пенсионеров, через обвал гривны, тарифы,непрерывный рост цен. Воры типа Пети опасны не тем, что набивают карманы на пепелище, а тем, что при этом они не создают условий для развития экономики страны, а, значит, всех ее граждан, обрекая их на нищету и отъезд. Их способ существования и обогащения просто не предусматривает создания условий для развития экономики в принципе.
Что вы несете? Это какой-то гон. Порох стал миллиардером задолго до того как стал Президентом. Деньги свои он заработал на самом конкурентном рынке в Украине, конкурируя на нем как с украинскими производителями, так и с крупнейшими ТНК. Вы хотите Пороха обвинить в девале гривны? Вы в своем уме?
Чего-чего? Это какой ещё конкурентный рынок был в конце 80х когда студент КИМО Порошенко поступивший туда якобы сам начал зарабатывать деньги якобы на консультациях ещё советских контор, потом нашёл, видимо, от этих консультаций миллионы на закупку какао-бобов. Ну, а приватизация ф-ки К.Маркса,Ленкузни,сахарных заводов (напомните если что забыл) это уже вершина таланта этого "предпринимателя". Гривню, конечно, девальвировал не он, а Гонтарева, совершенно случайно работавшая с ним до этого. А он обещал ревальвацию, но не вышло - он ведь за Томос и мову отвечает