Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Faceless В точку! Можновладцям придётся (нужно) очень много работать, в том числе и с ужиманием своих личных интересов в сторону гос-венных и общества, для того, чтобы создать условия, при которых большинство украинского общества сможет иметь гораздо бОльший эффект от своего труда, то есть богатеть.
Elensk Вы много упирали на роль управленцев. Но почему-то всю ответственность за общий результат возлагаете на простых работяг. Пересичнi ведомые ... как управленцами, так и жизненными обстоятельствами, которым они имеют гораздо меньшие возможности противостоять, чем гораздо более обеспеченные и обустроенные можновладци.
Ожидать сознательности и ответственности от нищих - это утопия. Их стремление отобрать и поделить, к халяве - органично и объективно. Часть элит пользуется этим. Вот с них и нужно спрашивать.
У нас просто уж очень значительная часть элит пользуется этим. Почти все)) В этом проблема. А не в обывателях.
shapo Сахарных заводов в Украине было как грязи. И большая их часть была распилена на металлолом. Повезло тем, которые приватизировали такие как Порох и Астарта. Рынок кондитерских изделий в Украине - абсолютно конкурентный. Это не нефтянка и не металлургия. Я видел как развивался Рошен на фоне, например, Одесской кондитерской фабрики. При том что стартовые условия у Одессы были в разы лучше. В итоге Одесской кондитерской фабрики больше нет. А Рошен стал первой украинской микро ТНК. Вы готовы протянуть во власть каких-то абсолютных тварей, только бы не Порошенко.
shapo написав:Гривню, конечно, девальвировал не он, а Гонтарева, совершенно случайно работавшая с ним до этого. А он обещал ревальвацию, но не вышло - он ведь за Томос и мову отвечает
Гривну девальвировали Овощ и его молодая команда, которые набрали долгов искусственно удерживая 3 года курс на месте, а параллельно "грузили апельсины бочками" - очищали бюджет от всего, что там плохо лежало. Откуда появились младомиллиардеры за 3 несчастных года? Откуда Курченко, Цыплаков, Клименко, Саша Янукович и т.д. и т.п. Ну как можно быть таким поверхностным? Это все равно что я, будучи Пред Правления банка, выведу все деньги с корсчета в свой оффшор и вывезу хранилище на дачу и уволюсь. А следующий Пред Правоения придет увидит это все и объявит о банкротстве банка. И вы, вместо того, чтобы предъявить мне, начнете грязью поливать нового Пред Правления - это он, мерзавец, довел банк до банкротства!
Востаннє редагувалось airmax78 в Нед 17 лют, 2019 09:22, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:Ожидать сознательности и ответственности от нищих - это утопия.
Ожидать сознательности и ответственности от чиновников ещё большая утопия, на любую работу идут ради денег, почему чиновник вдруг должен отказаться от идеи личного обогащения? Без общего роста культуры роста благосостояния не будет. Простой пример почему немец выгуливая собаку собирает за ней а наш нет? И дальше по списку про лифты, подъезды, чистоту улиц и т.д. Совковый менталитет "кто-то должен всё делать" "общее значит ничьё" и т.д. чтобы снять с себя ответственность (за на всё решат). В рабском обществе всю ответственность несут рабовладельцы, поэтому уровень жизни в нём соответствующий.
добавлю трохи оптимизму І якщо Україна збереже статус-кво такий, як зараз, то для того, щоб наздогнати Польщу, таку, як вона є сьогодні, треба 50 років - заявила в ефірі Радіо Свобода міністр фінансів України Оксана Маркарова
airmax78 написав:shapo Сахарных заводов в Украине было как грязи. И большая их часть была распилена на металлолом. Повезло тем, которые приватизировали такие как Порох и Астарта. Рынок кондитерских изделий в Украине - абсолютно конкурентный. Это не нефтянка и не металлургия. Я видел как развивался Рошен на фоне, например, Одесской кондитерской фабрики. При том что стартовые условия у Одессы были в разы лучше. В итоге Одесской кондитерской фабрики больше нет. А Рошен стал первой украинской микро ТНК. Вы готовы протянуть во власть каких-то абсолютных тварей, только бы не Порошенко.
вы просто с ним не знакомы и не работали в его структурах... на 5 канале зарплата в конвертах выдавалась ещё в 2017 году, при том что на 1+1 зарплаты по белому ещё при Яныке выдавались. При этом Петя хороший не вор, а Коломойский вор.
airmax78 написав:shapo Сахарных заводов в Украине было как грязи. И большая их часть была распилена на металлолом. Повезло тем, которые приватизировали такие как Порох и Астарта. Рынок кондитерских изделий в Украине - абсолютно конкурентный. Это не нефтянка и не металлургия. Я видел как развивался Рошен на фоне, например, Одесской кондитерской фабрики. При том что стартовые условия у Одессы были в разы лучше. В итоге Одесской кондитерской фабрики больше нет. А Рошен стал первой украинской микро ТНК. Вы готовы протянуть во власть каких-то абсолютных тварей, только бы не Порошенко.
вы просто с ним не знакомы и не работали в его структурах... на 5 канале зарплата в конвертах выдавалась ещё в 2017 году, при том что на 1+1 зарплаты по белому ещё при Яныке выдавались. При этом Петя хороший не вор, а Коломойский вор.
Уну, если бы это было правдой, это раздули бы быстрее чем Липецкую фабрику и оффшоры. Коломойский стоил украинцам 5 ярдов это без учета денег, украденных им в Укрнафте. Кстати, где держит свои мультимиллионы Зеленский? И как он их получает, в т.ч. от того же Коломойского? На счет в Ощад, после уплаты всех налогов?
airmax78 написав:shapo Сахарных заводов в Украине было как грязи. И большая их часть была распилена на металлолом. Повезло тем, которые приватизировали такие как Порох и Астарта. Рынок кондитерских изделий в Украине - абсолютно конкурентный. Это не нефтянка и не металлургия. Я видел как развивался Рошен на фоне, например, Одесской кондитерской фабрики. При том что стартовые условия у Одессы были в разы лучше. В итоге Одесской кондитерской фабрики больше нет. А Рошен стал первой украинской микро ТНК. Вы готовы протянуть во власть каких-то абсолютных тварей, только бы не Порошенко.
вы просто с ним не знакомы и не работали в его структурах... на 5 канале зарплата в конвертах выдавалась ещё в 2017 году, при том что на 1+1 зарплаты по белому ещё при Яныке выдавались. При этом Петя хороший не вор, а Коломойский вор.
Уну, если бы это было правдой, это раздули бы быстрее чем Липецкую фабрику и оффшоры. Коломойский стоил украинцам 5 ярдов это без учета денег, украденных им в Укрнафте. Кстати, где держит свои мультимиллионы Зеленский? И как он их получает, в т.ч. от того же Коломойского? На счет в Ощад, после уплаты всех налогов?
Погугли, есть соответствующие заявления журналистов 5 канала. Если ты не веришь мне лично.
Elensk написав:Полностью поддерживаю предыдущий спич. Кроме этого момента
Faceless написав:И даже могз не включается: как, откуда, за чей счёт.
Они точно знают как и за чей счет. Забрать у олигархов, воров и коррупционеров. А ворами и коррупционерами они считают всех, у кого чуть больше чем у них.
А Порошенко с чего разбогател? В отличие от предыдущих воров растаскивавших бесхозную бывшую советскую собственность этому "эффективному" менеджеру уже мало что досталось и он полез в карман к пересичному, включая нищих пенсионеров, через обвал гривны, тарифы,непрерывный рост цен. Воры типа Пети опасны не тем, что набивают карманы на пепелище, а тем, что при этом они не создают условий для развития экономики страны, а, значит, всех ее граждан, обрекая их на нищету и отъезд. Их способ существования и обогащения просто не предусматривает создания условий для развития экономики в принципе.
С чего вы взяли? Он точно также успел, точнее его папа, а он уже к его схемам подключился и прикрывал, а также модифицировал и возможно придумывал новые. Очень рассмешило - наполегливо працював и "купил" (отжал) всего за 180тыс. дол. фабрику рошен...