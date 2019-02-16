Додано: Нед 17 лют, 2019 09:07

Faceless

В точку!

Можновладцям придётся (нужно) очень много работать, в том числе и с ужиманием своих личных интересов в сторону гос-венных и общества, для того, чтобы создать условия, при которых большинство украинского общества сможет иметь гораздо бОльший эффект от своего труда, то есть богатеть.



Elensk

Вы много упирали на роль управленцев. Но почему-то всю ответственность за общий результат возлагаете на простых работяг.

Пересичнi ведомые ... как управленцами, так и жизненными обстоятельствами, которым они имеют гораздо меньшие возможности противостоять, чем гораздо более обеспеченные и обустроенные можновладци.



Ожидать сознательности и ответственности от нищих - это утопия.

Их стремление отобрать и поделить, к халяве - органично и объективно.

Часть элит пользуется этим.

Вот с них и нужно спрашивать.



У нас просто уж очень значительная часть элит пользуется этим. Почти все))

В этом проблема.

А не в обывателях.