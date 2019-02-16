Доказательства где?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 17 лют, 2019 10:18
Re: Політичні дискусії
ДС мне друг, но истина дороже
порошенко вор, мошенник и коррупционер https://www.youtube.com/watch?v=kGxVneAhPqk
Додано: Нед 17 лют, 2019 10:19
Re: Політичні дискусії
Петин "Белый дом" построен на территории базы отдыха фабрики Карла Маркса. Кроме того что это просто жлобство это незаконно. Так как это земли рекреации и строить там дом нельзя. Молчу уже про забор загораживающий выход к воде.
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Додано: Нед 17 лют, 2019 10:22
Просто у Коломойского нет сына Пети Коломойского, которого он бы продвинул во власть и который бы все его дела прикрывал депутатством и "честной" приватизацией. Не догадался Коломйский быть в тени, а наружу выставить рекламный образ Пети Коломойского. Возможно с детьми не повезло ведь сын же еще и не совсем дурак должен быть.
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