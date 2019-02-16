RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 212213214215

За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували):

Політичні дискусії 5.1 5 153
Бойко Юрій Анатолійович
1%
2
Гриценко Анатолій Степанович
11%
17
Зеленський Володимир Олександрович
26%
40
Ляшко Олег Валерійович
1%
1
Мураєв Євгеній Володимирович
10%
15
Порошенко Петро Олексійович
36%
55
Садовий Андрій Іванович
0
0
Тимошенко Юлія Володимирівна
3%
5
Шевченко Олександр Леонідович
1%
1
Інший кандидат
11%
17
Всього голосів : 153
Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 10:18

Re: Політичні дискусії

  airmax78 написав:Коломойский стоил украинцам 5 ярдов

Доказательства где?
ДС мне друг, но истина дороже
порошенко вор, мошенник и коррупционер https://www.youtube.com/watch?v=kGxVneAhPqk
ребе Нок
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1625
З нами з: 02.03.15
Подякував: 307 раз.
Подякували: 368 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 10:19

Re: Політичні дискусії

Петин "Белый дом" построен на территории базы отдыха фабрики Карла Маркса. Кроме того что это просто жлобство это незаконно. Так как это земли рекреации и строить там дом нельзя. Молчу уже про забор загораживающий выход к воде.

Отправлено с моего Mi A1 через Tapatalk
Оранжевый-хит сезона
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19633
З нами з: 20.04.08
Подякував: 360 раз.
Подякували: 489 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 10:22

  Оранжевый-хит сезона написав:
  airmax78 написав:shapo Сахарных заводов в Украине было как грязи. И большая их часть была распилена на металлолом. Повезло тем, которые приватизировали такие как Порох и Астарта. Рынок кондитерских изделий в Украине - абсолютно конкурентный. Это не нефтянка и не металлургия. Я видел как развивался Рошен на фоне, например, Одесской кондитерской фабрики. При том что стартовые условия у Одессы были в разы лучше. В итоге Одесской кондитерской фабрики больше нет. А Рошен стал первой украинской микро ТНК.
Вы готовы протянуть во власть каких-то абсолютных тварей, только бы не Порошенко.

вы просто с ним не знакомы и не работали в его структурах... на 5 канале зарплата в конвертах выдавалась ещё в 2017 году, при том что на 1+1 зарплаты по белому ещё при Яныке выдавались.
При этом Петя хороший не вор, а Коломойский вор. :)

Просто у Коломойского нет сына Пети Коломойского, которого он бы продвинул во власть и который бы все его дела прикрывал депутатством и "честной" приватизацией. Не догадался Коломйский быть в тени, а наружу выставить рекламный образ Пети Коломойского. Возможно с детьми не повезло ведь сын же еще и не совсем дурак должен быть.
ol_zy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4897
З нами з: 20.01.15
Подякував: 299 раз.
Подякували: 461 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 212213214215
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ol_zy і 1 гість
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.