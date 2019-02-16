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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 17 лют, 2019 10:19
Петин "Белый дом" построен на территории базы отдыха фабрики Карла Маркса. Кроме того что это просто жлобство это незаконно. Так как это земли рекреации и строить там дом нельзя. Молчу уже про забор загораживающий выход к воде.
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Нед 17 лют, 2019 10:22
Оранжевый-хит сезона написав: airmax78 написав:shapo
Сахарных заводов в Украине было как грязи. И большая их часть была распилена на металлолом. Повезло тем, которые приватизировали такие как Порох и Астарта. Рынок кондитерских изделий в Украине - абсолютно конкурентный. Это не нефтянка и не металлургия. Я видел как развивался Рошен на фоне, например, Одесской кондитерской фабрики. При том что стартовые условия у Одессы были в разы лучше. В итоге Одесской кондитерской фабрики больше нет. А Рошен стал первой украинской микро ТНК.
Вы готовы протянуть во власть каких-то абсолютных тварей, только бы не Порошенко.
вы просто с ним не знакомы и не работали в его структурах... на 5 канале зарплата в конвертах выдавалась ещё в 2017 году, при том что на 1+1 зарплаты по белому ещё при Яныке выдавались.
При этом Петя хороший не вор, а Коломойский вор.
Просто у Коломойского нет сына Пети Коломойского, которого он бы продвинул во власть и который бы все его дела прикрывал депутатством и "честной" приватизацией. Не догадался Коломйский быть в тени, а наружу выставить рекламный образ Пети Коломойского. Возможно с детьми не повезло ведь сын же еще и не совсем дурак должен быть.
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ol_zy
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Додано: Нед 17 лют, 2019 10:28
vitaliian
Не знаю откуда Вы взяли ожидание сознательности и ответственности от чиновников.
Но то, что реформы и перемены (как позитивные, так и негативные) совершаются можновладцями (наподобие отцов-основателей и т.п.) - это факт.
Также, как и то, что рабство и феодализм крепко сдерживало недовольство рабов и крепостных, пока не возникла заинтересованность у части элит (той же буржуазии).
Почему убирают (или приучены убирать) за собаками и платить налоги?
Потому что штрафуют.
И заинтересовывают.
Кроме того, пересичному в развитом обществе дают не только ответственность, но и инструменты влияния, защиты прав, возможности развития, роста благосостояния.
Одна ответственность -- это уже наше ноу-хау))
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Додано: Нед 17 лют, 2019 10:33
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Нед 17 лют, 2019 10:44
Оранжевый-хит сезона написав: airmax78 написав: Оранжевый-хит сезона написав:
вы просто с ним не знакомы и не работали в его структурах... на 5 канале зарплата в конвертах выдавалась ещё в 2017 году, при том что на 1+1 зарплаты по белому ещё при Яныке выдавались.
При этом Петя хороший не вор, а Коломойский вор.
Уну, если бы это было правдой, это раздули бы быстрее чем Липецкую фабрику и оффшоры.
Коломойский стоил украинцам 5 ярдов это без учета денег, украденных им в Укрнафте.
Кстати, где держит свои мультимиллионы Зеленский? И как он их получает, в т.ч. от того же Коломойского? На счет в Ощад, после уплаты всех налогов?
Погугли, есть соответствующие заявления журналистов 5 канала. Если ты не веришь мне лично.
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Окуенная шутка.
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airmax78
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Додано: Нед 17 лют, 2019 10:52
airmax78 написав:Окуенная шутка.
так они ж и не шутят, макс
я про свиней и бисер ненапрасно говорил - там броня вместо мозгов
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Нед 17 лют, 2019 10:59
airmax78 написав:shapo
Сахарных заводов в Украине было как грязи. И большая их часть была распилена на металлолом. Повезло тем, которые приватизировали такие как Порох и Астарта. Рынок кондитерских изделий в Украине - абсолютно конкурентный. Это не нефтянка и не металлургия. Я видел как развивался Рошен на фоне, например, Одесской кондитерской фабрики. При том что стартовые условия у Одессы были в разы лучше. В итоге Одесской кондитерской фабрики больше нет. А Рошен стал первой украинской микро ТНК.
Вы готовы протянуть во власть каких-то абсолютных тварей, только бы не Порошенко.
Сахарных заводов перед распадом СССР в Украине было 198,на многих из них побывал обследуя несущие конструкции. Петя нового не построил, а украл старые, как Ленкузню, конд.ф-ку им. К. Маркса и т.д. Никакой конкуренции когда он поднимался в 90х не было, а с 1998г он якобы бизнесом не занимается
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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shapo
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Додано: Нед 17 лют, 2019 11:00
Faceless написав:
Так что никаких выводов "народ" никогда не делал и не скоро начнёт. Инфантильность, недальновидность и безответственность, к сожалению, его основные характеристики, и это ещё надолго. В частности потому фраза "неглупый народ" вызывает в лучшем случае улыбку.
Народ раздетый и босой,
Тупой во многом,
Вчера стоял за колбасой,
Сейчас-за богом (Дмитий Быков)
сосед (отставной полковник, ярый коммуняка,89лет): Полторак полетел в Брюссель просит у НАТО очередной кредит
я: вы что-то путаете? НАТО и кредит? может МВФ? тогда причем тут Полторак?
сосед: я видел бегущую строку, канал 112
я: что-то перепутали?
сосед: точно видел, Полторак просит кредит
п.с. сосед будет голосовать за Бойко (он так решил месяц назад)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Додано: Нед 17 лют, 2019 11:04
airmax78 написав: shapo написав:
Гривню, конечно, девальвировал не он, а Гонтарева, совершенно случайно работавшая с ним до этого. А он обещал ревальвацию, но не вышло - он ведь за Томос и мову отвечает
Гривну девальвировали Овощ и его молодая команда, которые набрали долгов искусственно удерживая 3 года курс на месте, а параллельно "грузили апельсины бочками" - очищали бюджет от всего, что там плохо лежало. Откуда появились младомиллиардеры за 3 несчастных года? Откуда Курченко, Цыплаков, Клименко, Саша Янукович и т.д. и т.п. Ну как можно быть таким поверхностным?
Это все равно что я, будучи Пред Правления банка, выведу все деньги с корсчета в свой оффшор и вывезу хранилище на дачу и уволюсь. А следующий Пред Правоения придет увидит это все и объявит о банкротстве банка. И вы, вместо того, чтобы предъявить мне, начнете грязью поливать нового Пред Правления - это он, мерзавец, довел банк до банкротства!
Послушайте, глубокий мыслитель, вам напомнить про рефинансирования российских дочек украинских банков и исчезнувших денег вкладчиков банков которые Гонтарева завалила?
А министр экономики при Януковиче П. Порошенко обещавший доллар по 10 гривен врал или заблуждался?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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shapo
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Додано: Нед 17 лют, 2019 11:09
Называть и считать налево и направо всех людей, не соответствующих своему личному одному критерию, низко интеллектуальными -- отнюдь не признак высокого интеллекта. Ещё и оскорблять.
И зачем те тесты?!))
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