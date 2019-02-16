Додано: Нед 17 лют, 2019 10:28

vitaliian

Не знаю откуда Вы взяли ожидание сознательности и ответственности от чиновников.



Но то, что реформы и перемены (как позитивные, так и негативные) совершаются можновладцями (наподобие отцов-основателей и т.п.) - это факт.

Также, как и то, что рабство и феодализм крепко сдерживало недовольство рабов и крепостных, пока не возникла заинтересованность у части элит (той же буржуазии).



Почему убирают (или приучены убирать) за собаками и платить налоги?

Потому что штрафуют.

И заинтересовывают.



Кроме того, пересичному в развитом обществе дают не только ответственность, но и инструменты влияния, защиты прав, возможности развития, роста благосостояния.

Одна ответственность -- это уже наше ноу-хау))