RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 213214215216217218>

За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували):

Політичні дискусії 5.1 5 153
Бойко Юрій Анатолійович
1%
2
Гриценко Анатолій Степанович
11%
17
Зеленський Володимир Олександрович
26%
40
Ляшко Олег Валерійович
1%
1
Мураєв Євгеній Володимирович
10%
15
Порошенко Петро Олексійович
36%
55
Садовий Андрій Іванович
0
0
Тимошенко Юлія Володимирівна
3%
5
Шевченко Олександр Леонідович
1%
1
Інший кандидат
11%
17
Всього голосів : 153
Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 10:18

Re: Політичні дискусії

  airmax78 написав:Коломойский стоил украинцам 5 ярдов

Доказательства где?
ДС мне друг, но истина дороже
порошенко вор, мошенник и коррупционер https://www.youtube.com/watch?v=kGxVneAhPqk
ребе Нок
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1625
З нами з: 02.03.15
Подякував: 307 раз.
Подякували: 368 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 10:19

Re: Політичні дискусії

Петин "Белый дом" построен на территории базы отдыха фабрики Карла Маркса. Кроме того что это просто жлобство это незаконно. Так как это земли рекреации и строить там дом нельзя. Молчу уже про забор загораживающий выход к воде.

Отправлено с моего Mi A1 через Tapatalk
Оранжевый-хит сезона
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19633
З нами з: 20.04.08
Подякував: 360 раз.
Подякували: 489 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 10:22

  Оранжевый-хит сезона написав:
  airmax78 написав:shapo Сахарных заводов в Украине было как грязи. И большая их часть была распилена на металлолом. Повезло тем, которые приватизировали такие как Порох и Астарта. Рынок кондитерских изделий в Украине - абсолютно конкурентный. Это не нефтянка и не металлургия. Я видел как развивался Рошен на фоне, например, Одесской кондитерской фабрики. При том что стартовые условия у Одессы были в разы лучше. В итоге Одесской кондитерской фабрики больше нет. А Рошен стал первой украинской микро ТНК.
Вы готовы протянуть во власть каких-то абсолютных тварей, только бы не Порошенко.

вы просто с ним не знакомы и не работали в его структурах... на 5 канале зарплата в конвертах выдавалась ещё в 2017 году, при том что на 1+1 зарплаты по белому ещё при Яныке выдавались.
При этом Петя хороший не вор, а Коломойский вор. :)

Просто у Коломойского нет сына Пети Коломойского, которого он бы продвинул во власть и который бы все его дела прикрывал депутатством и "честной" приватизацией. Не догадался Коломйский быть в тени, а наружу выставить рекламный образ Пети Коломойского. Возможно с детьми не повезло ведь сын же еще и не совсем дурак должен быть.
ol_zy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4897
З нами з: 20.01.15
Подякував: 299 раз.
Подякували: 461 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 10:28

vitaliian
Не знаю откуда Вы взяли ожидание сознательности и ответственности от чиновников.

Но то, что реформы и перемены (как позитивные, так и негативные) совершаются можновладцями (наподобие отцов-основателей и т.п.) - это факт.
Также, как и то, что рабство и феодализм крепко сдерживало недовольство рабов и крепостных, пока не возникла заинтересованность у части элит (той же буржуазии).

Почему убирают (или приучены убирать) за собаками и платить налоги?
Потому что штрафуют.
И заинтересовывают.

Кроме того, пересичному в развитом обществе дают не только ответственность, но и инструменты влияния, защиты прав, возможности развития, роста благосостояния.
Одна ответственность -- это уже наше ноу-хау))
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21012
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1223 раз.
Подякували: 2839 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 10:33

Re: Політичні дискусії

Зображення
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6091
З нами з: 05.06.16
Подякував: 351 раз.
Подякували: 863 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 10:44

  Оранжевый-хит сезона написав:
airmax78 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:вы просто с ним не знакомы и не работали в его структурах... на 5 канале зарплата в конвертах выдавалась ещё в 2017 году, при том что на 1+1 зарплаты по белому ещё при Яныке выдавались.
При этом Петя хороший не вор, а Коломойский вор. :)

Уну, если бы это было правдой, это раздули бы быстрее чем Липецкую фабрику и оффшоры.
Коломойский стоил украинцам 5 ярдов это без учета денег, украденных им в Укрнафте.
Кстати, где держит свои мультимиллионы Зеленский? И как он их получает, в т.ч. от того же Коломойского? На счет в Ощад, после уплаты всех налогов?
Погугли, есть соответствующие заявления журналистов 5 канала. Если ты не веришь мне лично.

Отправлено с моего Mi A1 через Tapatalk

Окуенная шутка.
airmax78
 
Повідомлень: 28111
З нами з: 25.10.12
Подякував: 718 раз.
Подякували: 3131 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 10:52

Re: Політичні дискусії

airmax78 написав:Окуенная шутка.


так они ж и не шутят, макс
я про свиней и бисер ненапрасно говорил - там броня вместо мозгов
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6091
З нами з: 05.06.16
Подякував: 351 раз.
Подякували: 863 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 10:59

  airmax78 написав:shapo Сахарных заводов в Украине было как грязи. И большая их часть была распилена на металлолом. Повезло тем, которые приватизировали такие как Порох и Астарта. Рынок кондитерских изделий в Украине - абсолютно конкурентный. Это не нефтянка и не металлургия. Я видел как развивался Рошен на фоне, например, Одесской кондитерской фабрики. При том что стартовые условия у Одессы были в разы лучше. В итоге Одесской кондитерской фабрики больше нет. А Рошен стал первой украинской микро ТНК.
Вы готовы протянуть во власть каких-то абсолютных тварей, только бы не Порошенко.

Сахарных заводов перед распадом СССР в Украине было 198,на многих из них побывал обследуя несущие конструкции. Петя нового не построил, а украл старые, как Ленкузню, конд.ф-ку им. К. Маркса и т.д. Никакой конкуренции когда он поднимался в 90х не было, а с 1998г он якобы бизнесом не занимается
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 620
З нами з: 29.05.18
Подякував: 27 раз.
Подякували: 160 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 11:00

  Faceless написав:Так что никаких выводов "народ" никогда не делал и не скоро начнёт. Инфантильность, недальновидность и безответственность, к сожалению, его основные характеристики, и это ещё надолго. В частности потому фраза "неглупый народ" вызывает в лучшем случае улыбку.


Народ раздетый и босой,
Тупой во многом,
Вчера стоял за колбасой,
Сейчас-за богом (Дмитий Быков)

сосед (отставной полковник, ярый коммуняка,89лет): Полторак полетел в Брюссель просит у НАТО очередной кредит
я: вы что-то путаете? НАТО и кредит? может МВФ? тогда причем тут Полторак?
сосед: я видел бегущую строку, канал 112
я: что-то перепутали?
сосед: точно видел, Полторак просит кредит

п.с. сосед будет голосовать за Бойко (он так решил месяц назад)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy
 
Повідомлень: 4993
З нами з: 03.12.13
Подякував: 2103 раз.
Подякували: 1412 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 11:04

  airmax78 написав:
  shapo написав:Гривню, конечно, девальвировал не он, а Гонтарева, совершенно случайно работавшая с ним до этого. А он обещал ревальвацию, но не вышло - он ведь за Томос и мову отвечает

Гривну девальвировали Овощ и его молодая команда, которые набрали долгов искусственно удерживая 3 года курс на месте, а параллельно "грузили апельсины бочками" - очищали бюджет от всего, что там плохо лежало. Откуда появились младомиллиардеры за 3 несчастных года? Откуда Курченко, Цыплаков, Клименко, Саша Янукович и т.д. и т.п. Ну как можно быть таким поверхностным?
Это все равно что я, будучи Пред Правления банка, выведу все деньги с корсчета в свой оффшор и вывезу хранилище на дачу и уволюсь. А следующий Пред Правоения придет увидит это все и объявит о банкротстве банка. И вы, вместо того, чтобы предъявить мне, начнете грязью поливать нового Пред Правления - это он, мерзавец, довел банк до банкротства!

Послушайте, глубокий мыслитель, вам напомнить про рефинансирования российских дочек украинских банков и исчезнувших денег вкладчиков банков которые Гонтарева завалила?
А министр экономики при Януковиче П. Порошенко обещавший доллар по 10 гривен врал или заблуждался?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 620
З нами з: 29.05.18
Подякував: 27 раз.
Подякували: 160 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 213214215216217218>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Alex2006 і 1 гість
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (12327)
17.02.2019 11:53
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron