Додано: Нед 17 лют, 2019 11:11

detroytred написав: Кроме того, пересичному в развитом обществе дают не только ответственность, но и инструменты влияния, защиты прав, возможности развития, роста благосостояния.

Одна ответственность -- это уже наше ноу-хау)) Кроме того, пересичному в развитом обществе дают не только ответственность, но и инструменты влияния, защиты прав, возможности развития, роста благосостояния.Одна ответственность -- это уже наше ноу-хау))

Но то, что реформы и перемены (как позитивные, так и негативные) совершаются можновладцями (наподобие отцов-основателей и т.п.) - это факт.

Ответственность основном касается оплаты содержания гос.органов. Ответственности за бытовое поведение нет. От много чего можно откупиться.Не знаю что вы называете реформами, платную медицину которая недоступна малоимущему населению? Сомнительная реформа. То же касается пенсий, какая у меня мотивация платить есв если с вероятностью 90% я знаю что пенсии у меня не будет? Реформы в одни ворота. Если вы работали руководителем, должны знать что такое демотивация и к чему она приводит. В лучшем случае к видимости работы, но чаще к саботажу.Показатель успешности реформ рост благосостояния и инвестиций. Реформы есть а роста благосостояния и инвестиций нет. Мы по-прежнему по горло в коррупции и на грани дефолта, как 5 лет назад.