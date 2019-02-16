Называть и считать налево и направо всех людей, не соответствующих своему личному одному критерию, низко интеллектуальными -- отнюдь не признак высокого интеллекта. Ещё и оскорблять.
И зачем те тесты?!))
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 17 лют, 2019 11:09
Называть и считать налево и направо всех людей, не соответствующих своему личному одному критерию, низко интеллектуальными -- отнюдь не признак высокого интеллекта. Ещё и оскорблять.
И зачем те тесты?!))
Додано: Нед 17 лют, 2019 11:11
Re: Політичні дискусії
Ответственность основном касается оплаты содержания гос.органов. Ответственности за бытовое поведение нет. От много чего можно откупиться.
Не знаю что вы называете реформами, платную медицину которая недоступна малоимущему населению? Сомнительная реформа. То же касается пенсий, какая у меня мотивация платить есв если с вероятностью 90% я знаю что пенсии у меня не будет? Реформы в одни ворота. Если вы работали руководителем, должны знать что такое демотивация и к чему она приводит. В лучшем случае к видимости работы, но чаще к саботажу.
Показатель успешности реформ рост благосостояния и инвестиций. Реформы есть а роста благосостояния и инвестиций нет. Мы по-прежнему по горло в коррупции и на грани дефолта, как 5 лет назад.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 17 лют, 2019 11:17, всього редагувалось 1 раз.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv, kingkongovets
Додано: Нед 17 лют, 2019 11:15
100 лет назад украинский народ не прошел тест на iq
сейчас, когда любая информация доступна и инет у каждого в кармане, манюпас с памятью аквариумных рыбок снова упорно лезет на те же грабли, не желая ничего знать ни об ошибке, сделанной 100 лет назад, ни о том, к каким ужасающим последствиям для украинцев она привела - 100 лет назад украинцев было 80+ миллионов, на минуточку
а сейчас люди, которым это говоришь, обижаются шо их называют идиотами
а кто вы тогда?
принцип дарвина никто не отменял
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Нед 17 лют, 2019 11:18
Re: Політичні дискусії
Банки супостата все повернули взад. Тут рефінансували дуже акуратно.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Нед 17 лют, 2019 11:23
у вас нет роста благосостояния с 14го года?
это ж диагноз
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Нед 17 лют, 2019 11:24
Re: Політичні дискусії
Ні, кандидатури міністра оборони, НБУ, СБУ прерогатива Президента не до дупи.
А інші з прицілом на вибори до Ради. По суті зараз йде 2 виборчі кампанії.
В червні буде новий Президент, якому потрібна лояльна Верховна Рада.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Нед 17 лют, 2019 11:25
А ничего, что Яценюк (тогдашний исполняющий обязанности председателя НБУ) в 2004г. выделил банку Мрия (принадлежащий то ли бизнесмену, то ли чиновнику - Порошенко) 50млн грн рефинанса (при курсе пА 5) по ставке в 2 раза ниже рыночной, и следом за этим банк был продан ВТБ за 70млн долларов?
Да и Ленинскую кузню тоже удачно "продал" Тигипку за 300млн долларов. А хоть копейку налогов было уплачено? А каково происхождение денег?
По скорости и "удачности" наращивания капитала резидента может обогнать разве что "удачливый" Ляшко с 3 выигрышами в лотерею, или какой-то одесский депутат(?), который вложился в биткоин на его заре, и слил по 20к USD за штуку
Ну или "финансовые и бизнес-гении" типа Курченко, Лагуна, Бахматюка и т.п.
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Нед 17 лют, 2019 11:32, всього редагувалось 1 раз.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Нед 17 лют, 2019 11:31
Не було держави Україна. Ще до цих пір Україна розділена. На частину яка піддається пропаганді з Московії і частині яка не піддається цій пропаганді.
пу прислав Медведчука щоб зсередини погливлювати розкол народу Неньки України.
Розколює країну і протистояння Тимошенко і Порошенко.
Тому оптимальний вибір це Гриценко.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Нед 17 лют, 2019 11:35
kingkongovets
100 лет назад, как и сейчас, не прошли тест можновладци (так называемая элита общества).
Остальной народ - народ, как народ.
Работает-трудится. Свои функции в обществе выполняет.
Додано: Нед 17 лют, 2019 11:37
была унр, но украинцы были (а многие остаются и сейчас) настолько близорукими, шо искренне считают шо "политика" - это где то далеко и их не касается, а своя рубашка - цэ головнэ
а потом мрут от голода во время коллективизации, гниют в гулаговских лагерях, форсируют под огнем в ноябре днепр, а их внуки предлагают голосовать во время войны за лживую и трусливую тварь гриценко, который будучи офицером проигнорировал ато и под прямым руководством кого были уничтожена украинская армия
спрашивается - и при чем тут аквариумные рыбки?
Востаннє редагувалось kingkongovets в Нед 17 лют, 2019 11:40, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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