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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 214215216217218>

За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували):

Політичні дискусії 5.1 5 153
Бойко Юрій Анатолійович
1%
2
Гриценко Анатолій Степанович
11%
17
Зеленський Володимир Олександрович
26%
40
Ляшко Олег Валерійович
1%
1
Мураєв Євгеній Володимирович
10%
15
Порошенко Петро Олексійович
36%
55
Садовий Андрій Іванович
0
0
Тимошенко Юлія Володимирівна
3%
5
Шевченко Олександр Леонідович
1%
1
Інший кандидат
11%
17
Всього голосів : 153
Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 11:09

Называть и считать налево и направо всех людей, не соответствующих своему личному одному критерию, низко интеллектуальными -- отнюдь не признак высокого интеллекта. Ещё и оскорблять.

И зачем те тесты?!))
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 11:11

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Кроме того, пересичному в развитом обществе дают не только ответственность, но и инструменты влияния, защиты прав, возможности развития, роста благосостояния.
Одна ответственность -- это уже наше ноу-хау))

Ответственность основном касается оплаты содержания гос.органов. Ответственности за бытовое поведение нет. От много чего можно откупиться.

Но то, что реформы и перемены (как позитивные, так и негативные) совершаются можновладцями (наподобие отцов-основателей и т.п.) - это факт.


Не знаю что вы называете реформами, платную медицину которая недоступна малоимущему населению? Сомнительная реформа. То же касается пенсий, какая у меня мотивация платить есв если с вероятностью 90% я знаю что пенсии у меня не будет? Реформы в одни ворота. Если вы работали руководителем, должны знать что такое демотивация и к чему она приводит. В лучшем случае к видимости работы, но чаще к саботажу.

Показатель успешности реформ рост благосостояния и инвестиций. Реформы есть а роста благосостояния и инвестиций нет. Мы по-прежнему по горло в коррупции и на грани дефолта, как 5 лет назад.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 17 лют, 2019 11:17, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 11:15

  detroytred написав:Называть и считать налево и направо всех людей, не соответствующих своему личному одному критерию, низко интеллектуальными -- отнюдь не признак высокого интеллекта. Ещё и оскорблять.

И зачем те тесты?!))


100 лет назад украинский народ не прошел тест на iq
сейчас, когда любая информация доступна и инет у каждого в кармане, манюпас с памятью аквариумных рыбок снова упорно лезет на те же грабли, не желая ничего знать ни об ошибке, сделанной 100 лет назад, ни о том, к каким ужасающим последствиям для украинцев она привела - 100 лет назад украинцев было 80+ миллионов, на минуточку
а сейчас люди, которым это говоришь, обижаются шо их называют идиотами
а кто вы тогда?
принцип дарвина никто не отменял
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 11:18

Re: Політичні дискусії

  shapo написав:рефинансирования российских дочек украинских банков

Банки супостата все повернули взад. Тут рефінансували дуже акуратно.
Гриценко...наш Президент
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 11:23

  vitaliian написав:Показатель успешности реформ рост благосостояния и инвестиций. Реформы есть а роста благосостояния и инвестиций нет.


у вас нет роста благосостояния с 14го года?
это ж диагноз
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 11:24

Re: Політичні дискусії

  Faceless написав:От саме тому - до дупи оті "представлення", бо майже всі кандидатури зміняться

Ні, кандидатури міністра оборони, НБУ, СБУ прерогатива Президента не до дупи.
А інші з прицілом на вибори до Ради. По суті зараз йде 2 виборчі кампанії.
В червні буде новий Президент, якому потрібна лояльна Верховна Рада.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 11:25

  shapo написав:
  airmax78 написав:
  shapo написав:Гривню, конечно, девальвировал не он, а Гонтарева, совершенно случайно работавшая с ним до этого. А он обещал ревальвацию, но не вышло - он ведь за Томос и мову отвечает

Гривну девальвировали Овощ и его молодая команда, которые набрали долгов искусственно удерживая 3 года курс на месте, а параллельно "грузили апельсины бочками" - очищали бюджет от всего, что там плохо лежало. Откуда появились младомиллиардеры за 3 несчастных года? Откуда Курченко, Цыплаков, Клименко, Саша Янукович и т.д. и т.п. Ну как можно быть таким поверхностным?
Это все равно что я, будучи Пред Правления банка, выведу все деньги с корсчета в свой оффшор и вывезу хранилище на дачу и уволюсь. А следующий Пред Правоения придет увидит это все и объявит о банкротстве банка. И вы, вместо того, чтобы предъявить мне, начнете грязью поливать нового Пред Правления - это он, мерзавец, довел банк до банкротства!

Послушайте, глубокий мыслитель, вам напомнить про рефинансирования российских дочек украинских банков и исчезнувших денег вкладчиков банков которые Гонтарева завалила?
А министр экономики при Януковиче П. Порошенко обещавший доллар по 10 гривен врал или заблуждался?

А ничего, что Яценюк (тогдашний исполняющий обязанности председателя НБУ) в 2004г. выделил банку Мрия (принадлежащий то ли бизнесмену, то ли чиновнику - Порошенко) 50млн грн рефинанса (при курсе пА 5) по ставке в 2 раза ниже рыночной, и следом за этим банк был продан ВТБ за 70млн долларов?

Да и Ленинскую кузню тоже удачно "продал" Тигипку за 300млн долларов. А хоть копейку налогов было уплачено? А каково происхождение денег? :)

По скорости и "удачности" наращивания капитала резидента может обогнать разве что "удачливый" Ляшко с 3 выигрышами в лотерею, или какой-то одесский депутат(?), который вложился в биткоин на его заре, и слил по 20к USD за штуку :)
Ну или "финансовые и бизнес-гении" типа Курченко, Лагуна, Бахматюка и т.п.
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Нед 17 лют, 2019 11:32, всього редагувалось 1 раз.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 11:31

  kingkongovets написав:
  detroytred написав:Называть и считать налево и направо всех людей, не соответствующих своему личному одному критерию, низко интеллектуальными -- отнюдь не признак высокого интеллекта. Ещё и оскорблять.

И зачем те тесты?!))


100 лет назад украинский народ не прошел тест на iq
сейчас, когда любая информация доступна и инет у каждого в кармане, манюпас с памятью аквариумных рыбок снова упорно лезет на те же грабли, не желая ничего знать ни об ошибке, сделанной 100 лет назад, ни о том, к каким ужасающим последствиям для украинцев она привела - 100 лет назад украинцев было 80+ миллионов, на минуточку
а сейчас люди, которым это говоришь, обижаются шо их называют идиотами
а кто вы тогда?
принцип дарвина никто не отменял

Не було держави Україна. Ще до цих пір Україна розділена. На частину яка піддається пропаганді з Московії і частині яка не піддається цій пропаганді.
пу прислав Медведчука щоб зсередини погливлювати розкол народу Неньки України.
Розколює країну і протистояння Тимошенко і Порошенко.
Тому оптимальний вибір це Гриценко.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 11:35

kingkongovets
100 лет назад, как и сейчас, не прошли тест можновладци (так называемая элита общества).

Остальной народ - народ, как народ.
Работает-трудится. Свои функции в обществе выполняет.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 11:37

  Квесторе_поверніться написав:Не було держави Україна. Ще до цих пір Україна розділена. На частину яка піддається пропаганді з Московії і частині яка не піддається цій пропаганді.
пу прислав Медведчука щоб зсередину погливлювати розкол народу Неньки України.
Розколює країну і протистояння Тимошенко і Порошенко.
Тому оптимальний вибір це Гриценко.


была унр, но украинцы были (а многие остаются и сейчас) настолько близорукими, шо искренне считают шо "политика" - это где то далеко и их не касается, а своя рубашка - цэ головнэ
а потом мрут от голода во время коллективизации, гниют в гулаговских лагерях, форсируют под огнем в ноябре днепр, а их внуки предлагают голосовать во время войны за лживую и трусливую тварь гриценко, который будучи офицером проигнорировал ато и под прямым руководством кого были уничтожена украинская армия
спрашивается - и при чем тут аквариумные рыбки?
Востаннє редагувалось kingkongovets в Нед 17 лют, 2019 11:40, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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