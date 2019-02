Додано: Нед 17 лют, 2019 11:15

detroytred написав: Называть и считать налево и направо всех людей, не соответствующих своему личному одному критерию, низко интеллектуальными -- отнюдь не признак высокого интеллекта. Ещё и оскорблять.



100 лет назад украинский народ не прошел тест на iq

сейчас, когда любая информация доступна и инет у каждого в кармане, манюпас с памятью аквариумных рыбок снова упорно лезет на те же грабли, не желая ничего знать ни об ошибке, сделанной 100 лет назад, ни о том, к каким ужасающим последствиям для украинцев она привела - 100 лет назад украинцев было 80+ миллионов, на минуточку

а сейчас люди, которым это говоришь, обижаются шо их называют идиотами

а кто вы тогда?

